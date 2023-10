Zeger Schaeken • dinsdag 17 oktober 2023 om 07:15

Voorbeschouwing: Kermiscross Ardooie 2023 – Eerste seizoenszege voor Iserbyt en Worst?

De Kermiscross in Ardooie is nog maar de tweede Belgische cross van het veldritseizoen. Het is een speciale wedstrijd, want er wordt niet op zaterdag of op zondag, maar op donderdag gereden. Het deelnemersveld is ook dit jaar meer dan in orde met onder meer Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Annemarie Worst en Aniek van Alphen aan de start. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Kermiscross Ardooie

Mannen

2022: Quinten Hermans

2021: Laurens Sweeck

2020: Niet verreden vanwege coronacrisis

2019: Gianni Vermeersch

2018: Wout van Aert

2017: Wout van Aert

2016: Wout van Aert

2015: Tom Meeusen

2014: Michael Vanthourenhout

2013: Klaas Vantornout

2012: Klaas Vantornout

Vrouwen

2022: Blanka Kata Vas

2021: Alicia Frank

2020: Niet verreden vanwege coronacrisis

2019: Kim Van De Steene

2018: Loes Sels

2017: Katie Compton

2016: Sanne Cant

2015: Thalita de Jong

Vorig jaar

De mannen bleven lang bij elkaar in Ardooie. Pas in de vijfde ronde kwam er een beslissende demarrage. Het waren Quinten Hermans, Felipe Orts en Laurens Sweeck die samen konden wegrijden. De drie bleven echter niet lang samen, want Hermans besloot al snel om een nieuwe versnelling in te zetten.

Deze keer kon niemand Hermans volgen, waarna de toenmalige renner van Tormans CX – die zijn eerste cross van het seizoen afwerkte – solo naar de zege reed. De Spaanse crosser Orts kon Sweeck kloppen voor de tweede plaats. De top-5 werd vervolledigd door Mees Hendrix en Emiel Verstrynge.

Uitslag mannen – Kermiscross in Ardooie

1. Quinten Hermans (Tormans CX) in 1u2m20s

2. Felipe Orts Lloret (Burgos-BH) op 44s

3. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) op 1m8s

4. Mees Hendrix (Crelan-Fristads) op 1m19s

5. Emiel Verstrynge (Crelan-Fristads) op 1m22s

Bij de vrouwen was het al snel duidelijk dat we een tweestrijd gingen krijgen. Blanka Kata Vas en Shirin van Anrooij schudden de rest van het deelnemersveld van zich af en trokken samen door. Vas probeerde vervolgens Van Anrooij te lossen, maar de Nederlandse vocht zich terug in de wedstrijd.

Een ronde later was het toch raak voor Vas. De Hongaarse renster van SD Worx plaatste een nieuwe versnelling en deze keer moest Van Anrooij er definitief af. Vas won zo overtuigend haar eerste Belgische cross van het seizoen. Achter Vas en Van Anrooij wist Aniek van Alphen de strijd om de derde plaats te winnen. Zij hield Marion Norbert Riberolle en Zoe Bäckstedt af.

Uitslag vrouwen – Kermiscross in Ardooie

1. Blanka Kata Vas (SD Worx) in 49m28s

2. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) op 27s

3. Aniek van Alphen (Team 777) op 2m11s

4. Marion Norbert Riberolle (Crelan-Fristads) op 2m28s

5. Zoe Bäckstedt (EF Education-TIBCO-SVB) op 2m37s

Parcours

Het parcours van de Kermiscross is zo goed als niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Alleen de startplaats, in de lange Stationsstraat, is een beetje verlegd. Die ligt een aantal tientallen meters verder, waardoor de eerste rechte lijn iets minder lang is dan de voorbije jaren. Voor de rest is de cross in Ardooie, een typische weidecross, niet veranderd.

Bij hevige regenval verandert het parcours in Ardooie snel in een modderfestival, waardoor er stevig geploeterd moet worden. Na de startstrook duiken de renners dan ook meteen links de velden en weiden in. Er zijn ook een aantal kunstmatige hindernissen als heuveltjes, een schuine kant en een brug aangelegd.

Hierdoor krijgen we een gevarieerder parcours te zien, maar de weiden zullen toch de overhand nemen. Een goede inhoud is met andere woorden een van de belangrijkste vereisten. De omloop in Ardooie is in totaal 2850 meter lang. Meer dan twee kilometer – van die 2850 meter – betreft weide. Er liggen ook heel wat bochten, maar de lange rechte stroken zullen de renners en rensters met een grote motor automatisch naar voren brengen.

Programma en info

Programma donderdag 19 oktober 2023

11.00 uur: Junioren mannen

13.45 uur: Elite vrouwen en jeugdcategorieën

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Melkerijstraat, 8850 Ardooie.

Publieksinformatie

Kaarten zijn op locatie te koop, maar kunnen ook in voorverkoop gekocht worden in verschillende cafés in Ardooie.

Praktische info

Website organisatie

Favorieten mannen

De grote favoriet bij de mannen is zonder twijfel Eli Iserbyt. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal eindigde in zijn eerste twee crossen telkens als tweede achter Thibau Nys, die er donderdag niet bij is. Iserbyt toonde in Beringen en Waterloo wel zijn goede vorm, maar pech achtervolgde hem. Zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout was in de Amerikaanse Wereldbeker niet in orde, maar in dit deelnemersveld moet hij zeker goed zijn voor het podium.

De grootste uitdager van de West-Vlamingen zal wellicht Gerben Kuypers zijn. Kuypers won afgelopen weekend in Oisterwijk en toonde ook in Beringen al zeer mooie dingen. Sinds hij bij Circus-ReUZ-Technord zit, blijft hij stappen maken. Verder kijken we naar de youngsters van Crelan-Fristads. Dat zijn Joran Wyseure, Emiel Verstrynghe en Mees Hendrix.

De zes favorieten hebben we gehad, maar er zijn nog een aantal kanshebbers. Denk bijvoorbeeld aan de ervaren Jens Adams (Athletes For Hope), Vincent Baestaens (Spits CX) en Corné van Kessel (Deschacht-Hens-Maes). Tot slot noemen we ook nog de jonge crossers Ward Huybs (Baloise Trek Lions) en Arne Baers (Circus-ReUZ-Technord).

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Michael Vanthourenhout, Gerben Kuypers

* Joran Wyseure, Mees Hendrix, Emiel Verstrynghe

Favorieten vrouwen

Zoek niet naar Fem van Empel, Puck Pieterse of Shirin van Anrooij donderdag. Zij zakken niet af naar Ardooie, maar dat zorgt er niet voor dat we een minder mooie cross gaan zien. Het kan zelfs een heel spannende cross worden, want een echte topfavoriet is er niet. In eerste instantie kijken we vooral naar de dames van Cyclocross Reds, Annemarie Worst en Aniek van Alphen. Zeker Van Alphen gaf afgelopen weekend een goede indruk door tweede te worden in de GP Oisterwijk.

Marion Norbert Riberolle moet samen met Alicia Franck de Nederlandse vrouwen het vuur aan de schenen leggen. De rensters van respectievelijk Crelan-Fristads en De Ceuster-Bonache lieten een degelijke indruk na in de eerste Belgische cross van het seizoen. Franck deed daar zelfs een schepje bovenop door al eerder het veldritseizoen af te trappen in het buitenland, wat haar al twee zeges opleverde.

Na de vier eerder genoemde namen is er een kloof naar de rest van het deelnemersveld. Fransesca Baroni is de vrouw die nog het dichtst moet kunnen komen. De Italiaanse veldrijdster van Hubo-Remotive won dit seizoen al twee crossen en werd afgelopen weekend vijfde in de GP Oisterwijk. Om af te sluiten noemen we nog de namen van Jana Dobbelaere (Duolar-Chevalmeire), Kim Van de Steene (Never Give Up) en Loes Sels (Proximus-Cyclis-AlphaMotorhomes CT).

Favorieten volgens WielerFlits

*** Annemarie Worst

** Aniek van Alphen, Alicia Franck

* Marion Norbert Riberolle, Francesca Baroni, Jana Dobbelaere

Weer en TV

Het belooft donderdag een typische herfstdag te worden. De temperaturen zullen wel boven de 15 graden Celsius komen, maar door de stevige wind (4 Beaufort) zal het toch frisjes aanvoelen. Daarnaast is er ook maar liefst 75% kans op neerslag.

Jammer genoeg is de Kermiscross Ardooie niet live te volgen op de televisie. WielerFlits zal wel met een verslag komen van de cross bij de vrouwen en mannen.