maandag 16 oktober 2023 om 07:45

De doordeweekse Kermiscross in Ardooie is al jaren het orgelpunt in een week vol festiviteiten

De Kermiscross in Ardooie is een unieke wedstrijd op de veldritkalender. Dat komt vooral omdat de cross niet in het weekend wordt georganiseerd. De veldrit is een van de hoogtepunten in een week vol met festiviteiten in Ardooie. WielerFlits neemt je mee in de historie.

In 1995 werd er met de Kermiscross voor het eerst een veldrit georganiseerd in Ardooie, de West-Vlaamse gemeente tussen Tielt en Roeselare. Niet op zaterdag of zondag, maar op een doordeweekse donderdag. Een traditie waar ze meer dan 25 jaar later nog steeds bijzonder veel waarde aan hechten. Niet alleen de organisatoren, maar ook het trouwe lokale publiek en zelfs de vele bedrijven in de gemeente, die in hun planning graag rekening houden met de jaarlijkse veldrit.

Laat u trouwens niet verleiden tot een foute interpretatie van de naam Kermiscross. Die is niet gekozen omdat veldrijden een ‘Vlaamse kermis’ is, wel omdat de cross in Ardooie steevast wordt georganiseerd in de week waarin de kermisattracties neerstrijken op en rond het lokale kerkplein.

Minpuntje van een veldrit op donderdag: een aantal toppers durft al eens forfait te geven omdat in het daaropvolgende weekend andere, belangrijkere wedstrijden op de kalender staan. De cross in de groentengemeente wordt steevast georganiseerd in de week na de Wereldbeker in Amerika, waardoor de combinatie van de twee moeilijk is.

Ondanks dit euvel, kunnen ze daar in Ardooie toch teren op een fraaie erelijst. Zo zijn maar liefst vier kleppers recordhouder wat het aantal overwinningen betreft. Paul Herygers, Niels Albert, Zdeněk Štybar en Wout van Aert hebben drie streepjes achter hun naam. Bij de vrouwen (voor het eerst georganiseerd in 2015) won er in de eerste jaren nog niemand meer dan één keer in Ardooie.

Laatste tien winnaars Kermiscross Ardooie

Mannen

2022: Quinten Hermans

2021: Laurens Sweeck

2020: Niet verreden vanwege coronacrisis

2019: Gianni Vermeersch

2018: Wout van Aert

2017: Wout van Aert

2016: Wout van Aert

2015: Tom Meeusen

2014: Michael Vanthourenhout

2013: Klaas Vantornout

2012: Klaas Vantornout

Vrouwen

2022: Blanka Kata Vas

2021: Alicia Frank

2020: Niet verreden vanwege coronacrisis

2019: Kim Van De Steene

2018: Loes Sels

2017: Katie Compton

2016: Sanne Cant

2015: Thalita de Jong