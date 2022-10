Quinten Hermans opent zijn winter met knappe zege in Kermiscross Ardooie

Quinten Hermans heeft met grote overmacht de winst gegrepen in de Kermiscross Ardooie. De 27-jarige crosser van Tormans CX was een klasse apart; hij reed het tweede deel van de wedstrijd in zijn eentje. Achter hem streden Felipe Orts (Burgos-BH) en Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) om de andere podiumplaatsen.

Waar bij de vrouwen – waar Blanka Kata Vas won – al vroeg verschillen gemaakt werden op het soms erg modderige parcours, bleef het veld bij de mannen lang samen. Felipe Orts, Laurens Sweeck, Quinten Hermans en Diether Sweeck lieten zich in de openingsfase wel zien, maar kwamen niet weg.

Zdenek Stybar stak zijn neus eveneens aan het venster in Ardooie. Even voor halfkoers reed hij zelfs op kop van een grote kopgroep, waarin ook Emiel Verstrynge, Daan Soete en Jens Adams hadden plaatsgenomen. In de vijfde ronde wisten Hermans en Orts vervolgens weg te rijden bij de rest. Alleen Laurens Sweeck was in staat om in de buurt te blijven.

Het gat met de eerste achtervolgers groeide in die fase tot vijftien seconden. Hermans, die in Ardooie zijn eerste cross van deze winter reed, probeerde vervolgens zijn Spaanse en Belgische metgezellen overboord te gooien. Dat lukte hem, waarna hij solo verder ging. Orts wist op zijn beurt van Sweeck weg te rijden in de strijd om de tweede plek.

Eerste zege Hermans in ruim een jaar

Hermans, nu nog kopman van Tormans CX maar vanaf 1 januari bij Alpecin-Deceuninck, was een klasse apart breidde zijn voorsprong uit boven de halve minuut. Niets stond een overwinning van de nummer twee van Luik-Bastenaken-Luik meer in de weg. Het is voor Hermans zijn eerste crosszege sinds hij ruim een jaar geleden, op 13 oktober 2021, de Wereldbeker in Fayetteville won.

De sprint om de andere podiumplaatsen werd beslecht in het voordeel van Orts. De Spanjaard schudde Sweeck van zich af en pakte de tweede plaats op flinke achterstand van Hermans. Sweeck, die afgelopen zondag op een haar na won in Fayetteville, moest genoegen nemen met de derde plek in de Kermiscross.

Kermiscross Ardooie 2022

Uitslag mannen

1. Quinten Hermans in 1u02m20s

2. Felipe Orts op 44s

3. Laurens Sweeck op 1m08s

4. Mees Hendrikx op 1m19s

5. Emiel Verstrynge op 1m22s

6. Gerben Kuypers op 1m28s

7. Jens Adams op 1m37s

8. Aaron Dockx op 1m41s

9. Arne Baers op 1m56s

10. Daan Soete op 2m02s