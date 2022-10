Blanka Kata Vas verslaat Shirin van Anrooij in Kermiscross Ardooie

Blanka Kata Vas heeft op overtuigende wijze de Kermiscross in Ardooie gewonnen. De kampioene van Hongarije van SD Worx schudde halverwege de wedstrijd Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) van zich af en soleerde vervolgens naar de zege. Aniek van Alphen (777) eindigde als derde.

Het was bij tijd en wijle ploeteren op het parcours van de Kermiscross en dat zorgde voor een zwaar parcours. Blanka Kata Vas en Shirin van Anrooij, die in Ardooie haar seizoensdebuut maakte, voelden zich goed en namen al in de eerste ronde de benen. Achter hen was het de 18-jarige Zoe Bäckstedt die zich op de derde plaats nestelde.

Bäckstedt, die gevolgd werd door Aniek van Alphen en Sanne Cant, zag de twee koploopsters verder wegrijden in de tweede en derde ronde. In die fase ging het te hard voor Van Anrooij. De Nederlandse van Baloise Trek Lions moest de Hongaarse kampioene van SD Worx even laten gaan, maar wist het gat weer te dichten.

Geen maat op Vas

Het bleek uitstel van executie, want in de vierde omloop reed Vas opnieuw weg. Dit keer had Van Anrooij geen antwoord op de versnelling. In de achtergrond, ruim een minuut achter Vas, had Van Alphen de derde plaats overgenomen van Bäckstedt. Het podium lag daardoor al vroeg in de finale vast. Met geruststellende voorsprong van 21 seconden ging Vas de slotronde in en dat was een genoeg om de zege binnen te slepen.

Voor Vas is het al haar vierde overwinning van dit seizoen, nadat ze eind september en begin oktober ook al drie Tsjechische Toi Toi Cup-wedstrijden wist te winnen. Afgelopen weekend eindigde ze in de GP Oisterwijk nog als tweede achter Puck Pieterse.

Kermiscross Ardooie 2022

Uitslag vrouwen

1. Blanka Kata Vas in 49m28s

2. Shirin van Anrooij op 27s

3. Aniek van Alphen op 2m11s

4. Marion Norbert Riberolle op 2m28s

5. Zoe Bäckstedt op 2m37s

6. Marie Schreiber op 2m51s

7. Sanne Cant op 3m54s

8. Alicia Franck op 4m15s

9. Marthe Truyen op 4m38s

10. Ellen Van Loy op 5m00s