Voorbeschouwing: Internationale Sluitingsprijs Oostmalle 2023 – De laatste van het veldritseizoen

Zondag wordt met de Internationale Sluitingsprijs Oostmalle de allerlaatste veldrit van het seizoen gereden. In de provincie Antwerpen komen de vrouwen en mannen met andere woorden voor de laatste keer in actie. Een mooie kans om het seizoen in schoonheid af te sluiten. Wie slaagt daarin? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De cross in Oostmalle heeft veel te danken aan wijlen Louis Van den Eynde. Hij stond als organisator aan de wieg van het succes van deze veldrit. In november 2021 overleed hij op 76-jarige leeftijd. “Louis was de grote stuwende kracht om de cross hier tot een hoger, internationaal niveau te tillen, met als hoogtepunt het BK in 2010 dat gewonnen werd door Sven Nys. Het werd toen een titanenstrijd tussen Nys en Niels Albert, waarbij Albert ten val kwam op het einde, in een bocht die hier nog altijd de Niels Albertbocht wordt genoemd”, vertelde Mon Leys.

Leys – tegenwoordig een van de steunpilaren achter de Sluitingsprijs – deed zijn verhaal bij Het Nieuwsblad. Op dat ondergesneeuwd BK-parcours herinneren we dat topfavoriet Albert van zijn fiets werd getrokken door een iets te fanatieke supporter. Nys pakte er zijn zevende tricolore, Sanne Cant haar eerste bij de dames.

De organiserende Wielersupportersclub Oostmalle (WSCO) werd opgericht in 1977 en is dit jaar dus 35 jaar actief in het inrichten van veldritten en wegwedstrijden. “Met als doel de wielersport in Malle kleur en aandacht te geven. We zijn een supportersclub die achter alle Malse renners staat en hen zo goed mogelijk probeert aan te moedigen, langsheen het parcours of door financiële steun.”

De jaarlijkse organisatie van de Internationale Sluitingsprijs, rond het vliegveld van Malle, is voor WSCO het jaarlijkse hoogtepunt. De eerste editie vond plaats in 1995 en werd gewonnen door Paul Herygers, net als de twee daaropvolgende jaren. Al van bij de eerste editie maakte de organisatie deel uit van de Gazet Van Antwerpen Trofee Veldrijden, het in 1987 opgerichte regelmatigheidscriterium dat we vandaag kennen als de X2O Trofee. Sinds 2014 is het een losse cross, maar gezien de erelijst is daar niet veel van te merken. De toppers komen er nog steeds erg graag. Niels Albert (zes zeges) en Daphny van den Brand (zeven) zijn er recordhouders.

Laatste tien winnaars Oostmalle

Mannen

2022: Laurens Sweeck

2021: Laurens Sweeck

2020: Laurens Sweeck

2019: Kevin Pauwels

2018: Mathieu van der Poel

2017: Wout van Aert

2016: Kevin Pauwels

2015: Wout van Aert

2014: Niels Albert

2013: Niels Albert

Vrouwen

2022: Annemarie Worst

2021: Denise Betsema

2020: Annemarie Worst

2019: Denise Betsema

2018: Loes Sels

2017: Sanne Cant

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Sanne Cant

Vorig jaar

Op het vliegveld in Malle streden vier renners om de zege. Het waren Laurens Sweeck, Jens Adams, Tom Meeusen en de verrassende Thibau Nys die in de kop van de koers reden. Eli Iserbyt Michael Vanthourenhout waren uitgeschakeld door een valpartij. Voorin moesten Meeusen en Adams, die laatste door een val, lossen. Het zorgde ervoor dat Sweeck alleen nog de jonge Nys in zijn wiel had. In ronde zes moest Nys dan toch afhaken. Sweeck reed solo naar de zege, Adams raapte Nys, die toch knap derde werd, nog op en werd tweede.

Uitslag mannen – Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle

1. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1u2m25s

2. Jens Adams (Hollebeekhoeve) op 5s

3. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) op 17s

4. Tom Meeusen (Deschacht-Group Hens-Maes Containers) op 40s

5. Daan Soete (Deschacht-Group Hens-Maes Containers) op 1m

Wedstrijdverslag

We kregen een spannende strijd te zien vorig jaar in Oostmalle bij de vrouwen. Annemarie Worst reed al snel weg, maar kreeg in de slotfase gezelschap van Lucinda Brand en Denise Betsema. Met drie gingen ze de slotronde in. Worst zette de twee onder druk en dat zorgde ervoor dat Brand tegen de grond ging. Betsema bleef in het spoor van Worst, maar kon er niet meer overkomen.

Uitslag vrouwen – Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle

1. Annemarie Worst (Team 777) in 45m37

2. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 8s

3. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 27s

4. Marion Norbert Riberolle (Starcasino CX) op 27s

5. Sanne Cant (IKO-Crelan) op 40s

Wedstrijdverslag

Parcours

De cross in Oostmalle wordt gereden op het vliegveld in Malle. Het voormalige NAVO-vliegveld, eigendom van Defensie, doet nog steeds dienst als militair oefenterrein voor F16’s. Zondag moeten de gevechtsvliegtuigen plaatsmaken voor crossfietsen.

Het parcours kronkelt zich tussen mastenbomen en natuurlijke Kempense zandduinen op het bosterrein naast het vliegveld, eigendom van de familie Lenaerts. Opvallend is de lange startstrook op asfalt, die elke ronde terugkeert. Hier kan je met een flinke inspanning een grotere kloof dichten, maar aan de andere kant ook helemaal stilvallen en de koers verliezen.

De beslissing in de Internationale Sluitingsprijs valt meestal op een zandstrook. Het is niets in vergelijking met Koksijde of Zonhoven, maar het zand speelt wel een prominente rol in het parcours. Echte zandliefhebbers, denk maar aan Laurens Sweeck – die de laatste drie edities won -, komen met die reden altijd graag naar Oostmalle.

Programma en info

Programma zondag 26 februari 2022

11.00 uur: Junioren mannen

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Vliegveld 2390 Malle.

Publieksinformatie

Tickets aan de kassa kosten 15 euro. Als je de tickets in voorverkoop koopt, betaal je 12 euro. Die tickets kan je hier kopen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers (voegen we later toe)

Favorieten mannen

Voor de allerlaatste veldrit van het seizoen kijken we voornamelijk naar twee namen. In eerste instantie is dat Eli Iserbyt . De West-Vlaming is na zijn derde plaats op het wereldkampioenschap zeer goed bezig. Verschillende nieuwe podiumplaatsen, maar vooral twee overwinningen. In Middelkerke en afgelopen zondag in Brussel was hij de beste. Iserbyt zal zijn bewogen seizoen in Oostmalle natuurlijk met een positieve noot willen afsluiten.

De tweede grote favoriet is Laurens Sweeck . De crosser van Crelan-Fristads had een minder goede dag in Brussel, waar de laatste manche van de X2O Trofee werd gereden, maar is de laatste tijd wel goed in vorm. Heel het seizoen eigenlijk. In totaal won hij zeven keer dit seizoen, een mooi aantal. Ook Michael Vanthourenhout is een van de winnaars dit seizoen. Hij werd zowel Europees als Belgisch kampioen in een fantastisch seizoen. In Overijse wist hij Tom Pidcock te kloppen en in Val di Sole won hij bij aanwezigheid van Mathieu van der Poel. De laatste wedstrijden is Vanthourenhout wel iets minder.

Lars van der Haar daarentegen maakt er een mooi seizoenseinde van. Telkens strijdt hij mee voor de overwinning, maar komt hij uiteindelijk net te kort voor de winst. Lukt het in Oostmalle, de laatste kans, dan wel nog op het einde van het seizoen? Verder kijken we naar een aantal outsiders. Dat zijn onder meer Niels Vandeputte en Toon Vandebosch van Alpecin-Deceuninck, maar zeker ook Zwitser Kevin Kuhn van Tormans CX. Kuhn is een zekerheid in de top-10 en kan in dit deelnemersveld zelfs meer.

Vervolgens komen we terecht bij een aantal jonge renners als Joran Wyseure en Emiel Verstrynge. Ook de meer ervaren mannen als Jens Adams , Daan Soete, Lander Loockx, Felipe Orts Thijs Aerts en Corné van Kessel zullen in de buurt zijn van een top-15 of top-10.

Het definitieve deelnemersveld voor de cross in Oostmalle is nog niet bekend. Er kunnen eventueel dus nog laatste wijzigingen plaatsvinden.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Laurens Sweeck, Lars van der Haar

* Michael Vanthourenhout, Kevin Kuhn, Jens Adams

Favorieten vrouwen

Afgelopen weekend in Brussel beleefde Ceylin del Carmen Alvarado een mindere dag. Dat had niets te maken met haar vorm of benen, maar met haar start. Die was dramatisch en het zorgde ervoor dat ze de hele cross lang achter de feiten moest aanlopen. Uiteindelijk werd ze na een indrukwekkende inhaalrace wel nog vierde. Alvarado lijkt de vrouw van het moment te zijn.

Niet ver achter de renster van Alpecin-Deceuninck volgt wel Lucinda Brand . De Nederlandse was in Brussel de renster die het langst Fem van Empel kon volgen en beschikt ook weer over goede benen. Winnen is lang geleden voor haar, dus ze zal zeer gemotiveerd zijn. Annemarie Worst slaagde er na het WK in om twee keer te winnen. In Maldegem en Sint-Niklaas was zij de beste. Kan ze nog een derde keer winnen op het einde van het seizoen?

Worst staat samen met Aniek van Alphen en Anna Kay, twee ploegmaten van haar bij Team 777, aan de start in Oostmalle. Van Alphen moet in de buurt kunnen komen van de top-5, Kay mikt eerder op een top-10. Denise Betsema is ook zo’n renster die bij de eerste vijf moet eindigen. Een echt goede Betsema moet natuurlijk meer kunnen, maar de crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal is niet meer top aan het einde van het seizoen.

Manon Bakker en Marion Norbert Riberolle moeten dan weer de eer hoog houden voor Crelan-Fristads. Een top-10 lijkt een zekerheid, maar meer is zeker mogelijk. Verder verwachten we ook nog namen als de Belgische Laura Verdonschot en de Italiaanse Fransesca Baroni in de top-10.

Het definitieve deelnemersveld voor de cross in Oostmalle is nog niet bekend. Er kunnen eventueel dus nog laatste wijzigingen plaatsvinden.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Lucinda Brand, Annemarie Worst

* Denise Betsema, Aniek van Alphen, Manon Bakker

Weer en TV

Het zal zondag een koude dag worden in Oostmalle. De temperaturen zullen maar net boven de 5 Graden Celsius uitkomen. Dat in combinatie met de stevige wind, er wordt noordoostenwind voorspeld aan een kracht van 3 à 4 Beaufort, zal ervoor zorgen dat het een frisse dag zal worden. Meteovista voegt er nog aan toe dat regen eerder onwaarschijnlijk is.

De cross in Oostmalle wordt live uitgezonden op ATV en RTV, regionale televisiekanalen. De twee zenders beginnen met uitzenden om 13.35 uur. Dit is de enige manier om de laatste veldrit van het seizoen te bekijken.