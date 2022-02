Hattrick voor Laurens Sweeck in Sluitingsprijs Oostmalle

Laurens Sweeck heeft de laatste cross van deze winter op zijn naam geschreven. De Belg was voor het derde jaar op rij de beste in de Internationale Sluitingsprijs Oostmalle. Jens Adams eindigde op plek twee, Thibau Nys vervolledigde het podium.

In de Sluitingsprijs in Oostmalle werd vandaag het veldritseizoen 2021-2022 afgesloten. Dat gebeurde zonder de meeste toppers. Tom Pidcock, Mathieu van der Poel en Wout van Aert waren er al langer niet bij, maar ook Lars van der Haar – die zich vrijdag liet opereren aan zijn knie – en Quinten Hermans gaven verstek. Om bekende redenen was ook Toon Aerts afwezig. Aldus gingen de kopmannen van Pauwels Sauzen-Bingoal als favorieten van start in de zandcross, waar het zand minder mul lag dan gebruikelijk vanwege de regenachtige omstandigheden.

Iserbyt gaat onderuit en geeft op

Eén van die speerpunten van de ploeg van Jurgen Mettepenningen, Eli Iserbyt, was na enkele tellen al uitgeschakeld. Bij de start was er rond plek vijftien namelijk een massale valpartij, waarvan (naast Corné van Kessel) Iserbyt het grootste slachtoffer was. Hij wilde aanvankelijk nog door, maar gaf er eenmaal in de materiaalpost de brui aan met kniepijn. “Ik hoop dat er niet teveel aan de hand is”, gaf de Belg aan, die van plan is om volgend weekend te gaan mountainbiken.

Terwijl Michael Vanthourenhout verder in de eerste ronde ook nog ten val kwam, waren Laurens Sweeck en Tom Meeusen wel goed weg. De twee sloegen een gaatje en kregen even later het gezelschap van Thibau Nys. Aan het begin van de tweede van negen rondes was ook Jens Adams nog aangesloten. Vijftien seconden achter dit kwartet reed een drietal jonge honden: Yentl Bekaert, Ward Huybs en Mees Hendrikx. Even later voegden nog enkele andere renners zich bij hen, waaronder Niels Vandeputte, Daan Soete en thuisrijder Toon Vandebosch.

Sweeck voert het tempo op

De vier voorop bleven een tijdje bij elkaar. Al kwam Adams in de vierde ronde in moeilijkheden, nadat hij een slippertje maakte. Hij hing een tijdlang eenzaam op enkele seconden, totdat hij een dikke vier ronden voor het einde de eveneens geloste Meeusen opraapte. De twee keken op dat moment tegen een achterstand van acht tellen aan ten opzichte van het leidende duo, waar Sweeck tempo maakte en de verrassende Nys aanklampte. De rest reed al op een halve minuut.

In de zesde ronde kreeg Nys het dan toch moeilijk: hij moest Sweeck laten gaan en zakte terug tot bij Adams en Meeusen. Omdat Meeusen daarna moest passen, mochten Nys en Adams de overgebleven podiumplaatsen verdelen. Aan Sweeck was namelijk niets meer te doen. Hij reed op overtuigende wijze naar zijn derde zege op rij in Oostmalle en pakte zodoende zijn vierde overwinning van het seizoen.

In de strijd om plek twee trok Adams uiteindelijk aan het langste eind. Hij was nog voor de laatste ronde weggereden bij Nys, die als derde eindigde. Meeusen besloot het seizoen met een vierde plaats.

Uitslag Internationale Sluitingsprijs Oostmalle – Mannen

1. Laurens Sweeck

2. Jens Adams

3. Thibau Nys

4. Tom Meeusen

5. Daan Soete

6. Toon Vandebosch

7. Mees Hendrikx

8. Ward Huybs

9. Corné van Kessel

10. Yentl Bekaert