Sluitingsprijs Oostmalle prooi voor Annemarie Worst

Annemarie Worst heeft de Internationale Sluitingsprijs Oostmalle op haar naam geschreven. De Nederlandse rekende rond het vliegveld van Malle af met haar landgenotes Denise Betsema en Lucinda Brand. Laatstgenoemde kwam in de slotronde ten val.

De vrouwen sloten vandaag hun crossseizoen af met de Sluitingsprijs Oostmalle. Althans, enkele vrouwen. Naast Marianne Vos, die direct na het WK in Fayetteville een punt achter haar winter zette, ontbraken er nog tien veldrijdsters uit de top-15 van de UCI Ranking. Lucinda Brand, Denise Betsema en Annemarie Worst waren wel van de partij.

De beste start in de zandcross van Oostmalle – die door de regen in feite geen echte zandcross meer was – was voor de Luxemburgse Marie Schreiber. Al gauw nam Worst echter over. De Nederlandse sloeg een gaatje met Zoe Bäckstedt, Betsema, Brand en de inmiddels geloste Schreiber. Na de eerste van zes rondes was het verschil met het viertal tien seconden.

Worst houdt lang stand

Een ronde later waren daar nog zeven seconden van over en was het kwartet gereduceerd tot een duo: Betsema en Brand. Laatstgenoemde had het tempo opgevoerd, waardoor Schreiber en Bäckstedt hadden moeten afhaken. Terwijl Schreiber verder wegzakte en voorbij werd gereden door Marion Norbert-Riberolle, bleef Bäckstedt nog enigszins in de buurt van de drie vooraan. Het was op dit moment niettemin al duidelijk dat het Nederlandse trio zou gaan strijden om de overwinning.

Worst bleef ondertussen standhouden: haar voorgift was na drie ronden nog steeds zeven seconden. Ook na vier rondes was dat het geval, maar inmiddels had ze wel nog maar één naaste belager. Brand had zich namelijk ontdaan van Betsema, die na wat foutjes begon te kraken. De Europees kampioene moest dus in haar eentje op jacht naar Worst. Uiteindelijk was die jacht succesvol, want met nog twee rondes voor de boeg maakte ze de aansluiting.

Val Brand in slotronde

Bij het ingaan van de slotronde waren er dan plots toch weer drie vrouwen vooraan. Betsema wist zich te herstellen en keerde terug. Het was echter aanklampen voor de renster van Pauwels Sauzen–Bingoal, want er kwam een versnelling van Brand. Deze werd door Worst gepareerd en ook Betsema sloot aan. Meteen daarna nam Worst het initiatief. Brand werd onder druk gezet en ging bij de glibberige passage in het bos onderuit.

Vervolgens hoefde de sterke Worst enkel titelverdedigster Betsema nog af te houden. Daar slaagde ze in. Brand, die als derde finishte, bleef de sprintende Riberolle nog net voor om het podium te vervolledigen. Voor Worst is het de derde zege deze winter. Eerder was ze ook al de beste in Koksijde en Maldegem.

Uitslag Internationale Sluitingsprijs Oostmalle – Vrouwen

1. Annemarie Worst

2. Denise Betsema

3. Lucinda Brand

4. Marion Norbert-Riberolle

5. Sanne Cant

6. Aniek van Alphen

7. Alicia Franck

8. Marie Schreiber

9. Zoe Bäckstedt

10. Marte Truyen