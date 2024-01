Nick Doup • vrijdag 26 januari 2024 om 10:00 vrijdag 26 januari 2024 om 10:00

Voorbeschouwing: GP La Marseillaise 2024 – Debutanten Trentin en Cort als kanshebbers in Franse opener

Jarenlang was de GP La Marseillaise de opener van het Europese wielerjaar, maar die tijd ligt alweer even achter ons. De Zuid-Franse eendagskoers is wel de traditionele opener van het Franse seizoen. Het heuvelachtige parcours zorgt voor een aantrekkelijk koersverloop, waarbij het de vraag is of de aanvaller wint, of dat de sterke sprinters kunnen strijden om de zege. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars GP La Marseillaise

2023: Neilson Powless

2022: Amaury Capiot

2021: Aurélien Paret-Peintre

2020: Benoît Cosnefroy

2019: Anthony Turgis

2018: Alexandre Geniez

2017: Arthur Vichot

2016: Dries Devenyns

2015: Pim Ligthart

2014: Kenneth Vanbilsen

Laatste editie



Uitslag GP La Marseillaise 2023

1. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) in 4u19m13s

2. Valentin Ferron (TotalEnergies) op 1m15s

3. Brent Van Moer (Lotto Dstny) op 1m15s

4. Jenno Berckmoes (Team Flanders-Baloise) op 1m15s

5. Krists Neilands (Israel-Premier Tech) op 1m15s

Parcours

Het parcours van de GP La Marseillaise is licht aangepast ten opzichte van vorig jaar. De route is in totaal 167,5 kilometer lang en voert de renners vanuit het Parc Mistral, een grote openbare tuin aan de kust van Marseille, het binnenland in. Nabij Septèmes-les-Vallons klinkt het officiële startschot. Daarna zijn de eerste 90 kilometer identiek aan die van vorig seizoen.



Daarin worden al flink wat hoogtemeters afgelegd, met onder meer de Pas de la Couelle (7,7 km aan 3,5%) en de Col de l’Espigoulier (3,7 km aan 2,7%). Daarna volgt een lange afdaling en slaat het parcours een iets andere richting uit. Eerst werd via de Côte des Bastides naar de steile Route des Crêtes gereden, waardoor die klim ruim 40 kilometer voor de finish lag. Nu kiest de organisatie voor de iets minder steile Le Castellet (4,4 km aan 4%).

Na de Pas d’Ouillier daalt het peloton nu af naar de voet van de Route des Crêtes (4,1 km aan 7,6%), waar de finale echt losbarst. Dat gebeurt nu niet ruim 40 kilometer voor de meet, maar op 30 kilometer van de finish. Een kortere en meer explosieve finale dus. Na de top van de Crêtes is het nog iets minder dan 30 kilometer te gaan. Eerst volgt een plateau, gevolgd door dezelfde finale als vorig seizoen.

Toen was de Col de la Gineste, de slotklim, ook opgedeeld in twee stukken. Eerst ligt er een strook van 2 kilometer aan 6%, gevolgd door de laatste helling van 1,3 kilometer aan 4,4%. De renners hebben dan ruim 3.700 hoogtemeters in de benen. De laatste tien kilometer gaan in dalende lijn richting Marseille, waar ter hoogte van het Stade Vélodrôme gefinisht wordt. In dat stadion speelt Olympique Marseille zijn thuiswedstrijden en ook de laatste tijdrit van de Tour 2017 kende daar start en finish.

Zondag 28 januari, GP La Marseillaise: Marseille – Marseille (167,5 km)

Start: 12.30 uur

Finish: tussen 16.30 en 17.00 uur

Favorieten

Vorig jaar deden er nog zes WorldTeams mee aan de GP La Marseillaise, dit seizoen zijn dat er maar vijf. Uitgerekend het EF Education-EasyPost van winnaar Neilson Powless is er in 2024 niet bij in Zuid-Frankrijk. De Amerikaanse hardrijder zal dus ook niet zijn titel komen verdedigen. De vier Franse WorldTeams en Alpecin-Deceuninck zijn de enige ploegen van het hoogste niveau. Daarnaast doen negen ProTeams en zes continentale ploegen mee.

Door de Route des Crêtes en de Col de la Gineste binnen 20 kilometer te leggen, is de finale nog wat explosiever dan vorig jaar. Het is dus vooral zoeken naar de echte heuvelspecialisten met een goed eindschot. Nu is de laatste klim niet bijzonder zwaar, dus er is wel ruimte voor sterkere sprinters om na de Crêtes te overleven en vervolgens terug te keren in de afdaling. Maar het scenario van de explosieve aanvaller die vooruit blijft, of een groepje met heuvelrenners die dat doet, achten we kansrijker.

Bij Decathlon AG2R La Mondiale is Aurélien Paret-Peintre de bekendste naam. Hij won in 2021 de GP La Marseillaise vanuit een groep van ruim 25 man en liet vorig jaar met ritwinst in de Giro d’Italia zien dat hij een koers ook solo kan afmaken. Hij heeft binnen zijn ploeg, met de nog maar 21-jarige Pierre Gautherat, nog een tweede troef achter de hand. Een verrassende naam, die afgelopen weekend plots opdook door een tweede plek in de Ruta de la Céramica in Spanje. Na een lastige koers bleek alleen Michael Matthews sneller dan Gautherat in de oplopende sprint. Eentje om in de gaten te houden dus.

Groupama-FDJ kan op meerdere paarden wedden. De Luxemburger Kévin Geniets en Rémy Rochas zouden de koers hard kunnen maken, maar mocht het op een sprint uitdraaien dan heeft de loterijploeg altijd nog Marc Sarreau achter de hand. In principe is hij een pure sprinter, maar mocht het in de finale echt stilvallen, dan is hij een gevaarlijke kandidaat in de spurt. Cofidis rekent op puncheur Axel Zingle en nieuwkomer Stefano Oldani, die vorig week nog vijfde werd in de Ruta de la Céramica.

Kévin Vauquelin is de meest in het oog springende naam bij Arkéa-B&B Hotels. Hij debuteert in La Marseillaise, maar won vorig jaar wel de lastige Tour du Jura en de Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Op dit lastige parcours kan Vauquelin zomaar bovendrijven. Vincenzo Albanese is de tweede kopman van Arkéa-B&B Hotels. De Italiaan overleeft heel makkelijk heuvels en heeft een snelle sprint. Zo was hij vorig jaar nog tweede in de Coppa Bernocchi achter een sterke Wout van Aert. Bij een grote groepssprint zou het Franse team kunnen terugvallen op Amaury Capiot en Luca Mozzato. Capiot won hier in 2022, maar toen was de finale iets meer uitgestrekt.

Alpecin-Deceuninck komt zonder Mathieu van der Poel of Jasper Philipsen naar Zuid-Frankrijk, maar heeft wel enkele kandidaten op de overwinning in de gelederen. Wat te denken van U23-wereldkampioen Axel Laurance, die in Glasgow al liet zien dat hij na een zware heuvelachtige koers de benen heeft om het af te maken. In de Bretagne Classic was hij ook eens tweede, dus de GP La Marseillaise moet hem liggen. Xandro Meurisse (twaalfde in 2018) en Edward Planckaert (vijfde in 2020) waren al vaker goed in Marseille, terwijl Timo Kielich dit – op een goede dag en met een gunstig koersverloop – ook moet kunnen.

Meer Belgische inbreng is er vanuit Lotto Dstny, dat met Brent Van Moer en Alec Segaert twee serieuze hardrijders opstelt die hier wel uit de voeten moeten kunnen. Zij zijn alleen niet de erkende heuvelspecialisten, dus zullen zij moeten anticiperen in de (voor)finale. Vorig jaar wist Van Moer de finale te overleven en sprintte hij in de achtervolgende groep naar een derde plaats. Het kan dus wel. Milan Menten kan ook nog uitgespeeld worden als sprinter, mocht hij de slotfase zijn wagon kunnen aanhaken.

Veel favorieten of schaduwfavorieten vinden we terug bij Uno-X Mobility. De Noorse formatie heeft een flinke kwaliteitsinjectie gedaan en twee aanwinsten debuteren in Marseille voor hun nieuwe ploeg: alleskunner Magnus Cort en klimmer Andreas Leknessund. Zij zijn allebei kandidaat-winnaar hier in de Franse seizoensopener. Cort kan op meerdere manieren winnen, terwijl Leknessund het van de aanval moet hebben. Met Rasmus Tiller en Markus Hoelgaard heeft Uno-X Mobility nog twee serieuze kanshebbers.

Net als de Noorse formatie heeft ook het Zwitserse Tudor Pro Cycling serieuze ambities. Dat is nog maar eens onderstreept met het aantrekken van meerdere ervaren WorldTour-renners. Matteo Trentin en Marco Brenner zijn er daar twee van. De ervaren Italiaan rijdt voor de tweede keer La Marseillaise; bij zijn debuut in 2021 werd hij gelijk zevende. Het parcours moet hem passen, mits hij goed in vorm is en de heuvels overleeft. Brenner is dan weer de klimmer van het stel. Met Joel Suter heeft Tudor een alternatief achter de hand.

Verder kijken we met interesse naar TotalEnergies, dat Alaphilippe-lookalike Mathieu Burgaudeau en de rappe Valentin Ferron opstelt. Ferron was vorig jaar tweede achter de solerende Powless, hier in Marseille. Eduard Prades is de puncheur van Caja Rural-Seguros RGA en de Belgische teams van Bingoal WB en Flanders-Baloise sturen met Marco Tizza, Loïc Vliegen en Jules Hesters nog enkele outsiders.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Axel Laurance

*** Aurélien Paret-Peintre, Kévin Vauquelin

** Magnus Cort, Vincenzo Albanese, Matteo Trentin

* Pierre Gautherat, Andreas Leknessund, Brent Van Moer, Valentin Ferron

Weer en TV

Het belooft prima voorjaarsweer te worden zondag, als de GP La Marseillaise op het programma staat. Volgens Buienradar stijgt de temperatuur ’s middags tot 14 graden Celsius en is er flink wat kans op zonneschijn. De wind komt met windkracht 2 à 3 uit het zuidoosten.

De Grand Prix La Marseillaise wordt vanaf 15.00 uur live in beeld gebracht door Eurosport 2. Ook zijn er vanaf dan live beelden te zien via Eurosport.nl, Discovery+ en voor al wie toegang heeft tot tv-zender France 3 Provence-Alpes.