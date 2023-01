Neilson Powless soleert naar zege in GP La Marseillaise

Neilson Powless heeft zondag de Franse seizoensopener, de GP La Marseillaise, op zijn naam geschreven. De 26-jarige Amerikaan van EF Education-EasyPost ontsnapte op dertien kilometer van de finish uit een kopgroep die was weggereden in de heuvelachtige finale rondom Marseille. Powless kwam daarna solo over de finish. Valentin Ferron (TotalEnergies) werd tweede en Brent Van Moer (Lotto Dstny) derde.

De kopgroep van de dag bestond uit vier renners. Enzo Paleni (Groupama-FDJ), Florian Rapiteau (St-Michel-Mavic-Auber 93), Maël Guegan (CIC U Nantes Atlantique) zorgden voor de Franse inbreng en werden vergezeld door de Tsjech Petr Kelemen (Tudor). Luca De Meester van Bingoal-WB hoopte nog de sprong te maken, maar de Belg belandde in een chasse patate.

De voorsprong van de koplopers schommelde lange tijd tussen de vier en vijf minuten. Het was wachten op de finale vooraleer de grote tenoren uit hun hok zouden komen. Op ruim vijftig kilometer begon die finale met de Route des Crêtes (3,4 km aan 9,2%), waarna ook nog Pas d’Oullier (7,7 km aan 4,2%) en de Col de la Gineste (1,3 km aan 4,4%) nog op het programma stonden. De top van die laatste klim lag tien kilometer voor de finish.

Favorieten roeren zich

In aanloop naar die stevige heuvelzone werd een grote hap van de voorsprong van de koplopers afgereden. Paleni en Guegan bleven het langst over vooraan, maar achter hen viel het niet stil. Een van de versnellingen vanuit het peloton op de steile Route des Crêtes kwam van Dylan Teuns, die er zo mede voor zorgde dat het peloton flink uitdunde.

Een elitegroep van ongeveer tien renners kwam met een kleine voorsprong over de top van de Route des Crêtes en wist 34 kilometer voor de meet aan te sluiten bij Paleni en Guegan. Onder meer Neilson Powless, Brent Van Moer, Jenno Berckmoes, Krists Neilands, Clément Champoussin en Lenny Martinez zaten mee. Zij gingen met ruim een minuut voorsprong op het peloton de laatste twintig kilometer in.

Neilson Powless kiest het juiste moment

In aanloop naar de laatste klim van de dag sloeg Powless toe. De Amerikaan reed een sterke afdaling, sloeg een gat met de rest van de kopgroep en pakte een voorsprong van ruim 20 seconden. De Col de la Gineste was een tweetrapsraket, maar daarop koos de coureur van EF Education-EasyPost een strak tempo.

De achtervolgers keken vooral naar elkaar, waardoor Powless zijn voorsprong kon behouden. Met 25 seconden voorsprong gooide de Amerikaan zich als een baksteen in de afdaling. Hij liep alleen maar verder uit en had daardoor alle tijd om de overwinning te vieren in de straten van Marseille.

Ruim een minuut achter hem was Valentin Ferron de snelste in de sprint om de tweede plek, Brent Van Moer werd derde. De pelotonsprint, nog verder in de achtergrond, was een prooi voor de Nederlandse ploeggenoot van Powless: Marijn van den Berg.

Powless mag zich de opvolger noemen van Amaury Capiot, die in 2022 won vanuit de sprint van een uitgedunde peloton.