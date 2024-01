Nick Doup • woensdag 17 januari 2024 om 19:06 woensdag 17 januari 2024 om 19:06

Matteo Trentin wil als mentor bij Tudor ook zelf scoren: “Goede data omzetten in resultaten”

Matteo Trentin gaat in 2024 een rol als mentor spelen bij het ambitieuze Tudor, maar de ervaren Italiaan wil na zijn vertrek bij UAE Emirates ook zelf scoren namens de Zwitserse ploeg. “Ik denk dat ik bij Tudor meer vrijheid kan krijgen en dan wil ik mijn goede data ook omzetten in resultaten”, vertelt hij aan WielerFlits.

Afgelopen jaar debuteerde Tudor, met Fabian Cancellara als grote man achter de ploeg, als ProTeam in het peloton. In het tweede jaar breidt de ploeg haar selectie uit met naast Trentin ook Alberto Dainese, Marco Brenner, Marius Mayrhofer (Team dsm-firmenich), Michael Storer (Groupama-FDJ) en Alexander Krieger (Alpecin-Deceuninck). “Tudor is een jonge ploeg die wil groeien. Dat willen ze snel doen, maar vooral op een goede manier”, aldus Trentin.

“Dat ik deel kan uitmaken van een ploeg met die ambitie voelt heel goed en mooi. Ik denk dat ik bij Tudor meer vrijheid kan krijgen en dan wil ik mijn goede data ook omzetten in resultaten. Want mijn beste waardes rijden op training, dat is waardeloos”, lacht hij. “Om te groeien heb je ook ervaren renners nodig die weten wat je moet doen en wanneer je dat moet doen. De staf is ook goed voorbereid, maar je hebt ook iemand in koers nodig die dat overzicht heeft.”

Arvid de Kleijn en Alberto Dainese

Trentin zal als wegkapitein ook vaak samen koersen met landgenoot Dainese of die andere sprinter, de Nederlander Arvid de Kleijn. “Arvid heeft echt een stap gemaakt”, vindt Trentin. “Hij was al een goede sprinter, maar hij heeft laten zien dat hij potentie heeft en ik denk dat hij nog verder kan groeien.” Afgelopen jaar won De Kleijn onder meer Milaan-Turijn en een etappe in de Deutschland Tour.

“Met hem en Dainese hebben we twee sprinters die voor hun kansen kunnen gaan in rittenkoersen of eendagswedstrijden. Daarbij denk ik dat Alberto ook nog de stap kan maken in wat lastigere wedstrijden.”

‘Cijfers zeggen niets als je geen uitslagen rijdt’

De inmiddels 34-jarige Trentin trok op 1 januari de deur achter zich dicht bij UAE Emirates, waarvoor hij drie seizoenen in actie kwam. “Afgelopen jaar was heel slecht voor mij, kijkend naar mijn resultaten. Ook al was mijn voorbereiding goed, en ik denk dat ik qua data misschien wel mijn beste jaar had, dan nog zeggen die cijfers niets als je geen goede uitslagen rijdt.”

“Ik merkte wel dat ik echt competitief kan zijn. Vooral in de Tour de France, want toen ik mijn eigen kans kreeg, stond ik er”, doelt Trentin op zijn achtste en negende plaats in de slotweek van de Tour. Wat was de reden van zijn verdere teleurstellende jaar? “Ik was heel vaak ziek, of ik kwam ten val. In het huidige wielrennen is het dan lastig om terug te komen op niveau. Kijk naar Zdenek Stybar, hij had hetzelfde. Als jij net terugkomt en iedereen is in topvorm, dan krijg je een draai om je oren.”

“Gelukkig heb ik gemerkt dat ik nog steeds mee kan doen in de finales, want dat is wat ik de komende jaren het liefst doe”, stelt hij. Daarom tekende de Europees kampioen van 2018 ook voor drie jaar bij Tudor, tot eind 2026.

Selectie Tudor 2024

Renners