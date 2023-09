Zeger Schaeken • maandag 11 september 2023 om 09:41

Voorbeschouwing: GP de Wallonie 2023 – Volgt Mathieu van der Poel zichzelf op?

De GP de Wallonie zorgt elk jaar voor een attractieve koers. De traditionele finish op de Citadel van Namen staat garant voor vuurwerk en voor mooie winnaars. Ook dit jaar heeft de organisatie een knap deelnemerslijst naar Wallonië gelokt. De blikvanger is Mathieu van der Poel, die zichzelf kan opvolgen. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De GP de Wallonie of Grand Prix de Wallonie is een best oude wedstrijd. De eerste editie van de Waalse wedstrijd was namelijk al in 1909. Destijds heette de koers, die toen nog alleen door amateurs werd gereden, nog de Etoile Carolorégienne. Paul Deman, die we beter kennen als de eerste winnaar van de Ronde van Vlaanderen, zegevierde in de eerste editie.

De organisatie van de GP de Wallonie had het wel moeilijk in de beginjaren. Zo duurde het zeer lang voor de wedstrijd echt elk jaar werd georganiseerd. De eerste editie voor profs werd gewonnen door Gustaaf Degreef. Niet veel later kwam ook Adolf Braeckevelt op de erelijst, een renner die de Waalse wedstrijd maar liefst drie keer wist te winnen. Hij is daardoor tot op de dag van vandaag nog een van de recordhouders.

Zoals we al zeiden waren de eerste decennia van de GP de Wallonie op zijn minst woelig te noemen. Na 1950 verdween de wedstrijd zelfs een tijdje van de kalender. In 1970 kwam daar eindelijk weer verandering in. De man die we daarvoor moeten bedanken is Léon Keimeul, die toenmalig burgemeester was van de Waalse gemeente Sombreffe. Wat later nam wielerclub Vélo Club des Trois Frontières het werk over en zo was de toekomt van de GP de Wallonie verzekerd.

Zo werden er in de geschiedenis zelfs driemaal een BK voor profs georganiseerd op het parcours, een mooie opsteker voor de organisatie. In de laatste decennia wonnen er ook grote namen als Hennie Kuiper, Stephen Roche, Frank Hoste, Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet de GP de Wallonie. U merkt het, puncheurs komen graag naar Wallonië voor deze koers. Dat heeft alles te maken met de kenmerkende aankomst in Namen, die trouwens sinds 1989 een traditie is.

Tot slot moeten we nog vermelden wie die andere recordhouder is naast Braeckevelt. Wel, dat is Nick Nuyens. Je zou het misschien niet verwachten, maar Nuyens won de koers ook drie keer (in 2004, 2005 en 2009).

Laatste tien winnaars GP de Wallonie

2022: Mathieu van der Poel

2021: Christophe Laporte

2020: Niet verreden door de coronacrisis

2019: Krists Neilands

2018: Jasper Stuyven

2017: Tim Wellens

2016: Tony Gallopin

2015: Jens Debusschere

2014: Greg Van Avermaet

2013: Jan Bakelants

Laatste editie

Iedereen keek vorig jaar naar Mathieu van der Poel. De Nederlander bereidde zich voor op het WK in Australië door onder meer de GP de Wallonie te rijden. Nog voordat Van der Poel liet zien, kregen we een vroege vlucht met daarin Johan Meens, Abram Stockman, Gianni Marchand, Martin Urianstad en Maximilien Juillard mee.

Het vijftal had echter geen schijn van kans tegen het jagende peloton, dat zijn zinnen had gezet op een mooie finale. Voor de beklimming op de Citadel van Namen zagen we enkele speldenprikjes, ook van topfavorieten Van der Poel en Biniam Girmay, maar niemand geraakte echt weg. Zodoende kregen we de gedroomde strijd op de Citadel.

Dylan Teuns verraste door best vroeg aan te gaan en de Belg kreeg in eerste instantie dan ook alleen Gonzalo Serrano mee. Van der Poel en Loïc Vliegen, in functie van Girmay, zagen echter het gevaar en dichtten het gaatje. Daarna kwam het aan op een sprint in de laatste rechte lijn en daar was Van der Poel overduidelijk de sterkste. Met een machtige sprint klopte hij Girmay en Serrano.

Uitslag GP de Wallonie 2022

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

2. Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert)

3. Gonzalo Serrano (Movistar)

4. Dylan Teuns (Israel-Premier Tech)

5. Corbin Strong (Israel-Premier Tech)

Parcours

De startplaats van de GP de Wallonie wisselt zeer vaak. Vorig jaar waren de renners te gast in Blegny, nu is het weer de beurt aan Aywaille. Ook Luik, Ligny en Chaudfontaine zijn in de recente jaren aan bod gekomen. Aywaille kan overigens zeker wel een belletje doen rinkelen bij de wielerfans, want de Waalse gemeente is het geboortedorp van Philippe Gilbert.

Na de start in Aywaille trekken de renners richting Theux en Stoumont om dan na 52 kilometer voor het eerst een echte beklimming voorgeschoteld te krijgen. Het gaat om de Côte de Werbomont. Ideaal voor fans om al vroeg de renner zien te passeren. Vervolgens trekt het peloton richting de provincie Namen waar ze Bonsin aandoen.

Niet lang daarna wordt er via de oevers van de Maas naar Yvoir en Anhée gereden, waarna de tweede klim van de dag, de Ermeton, zal opduiken. Deze ligt op ‘slechts’ 44 kilometer van de streep. Deze beklimming luidt de finale in, want niet enkele tientallen kilometers daarna moet ook de Côte du Tienne-aux-Pierres (3,4 km aan 4,7%), op vijftien kilometer van de streep, bedwongen worden.

De finale draait natuurlijk om de beklimming van de Citadel van Namen (2,2 km aan 5%). Ook al zijn er al wat hellingen en dus ook mogelijkheden tot demarrages geweest, de beslissing valt maar al te vaak op deze heuvel. We verwachten dan ook dat dat dit jaar niet anders zal zijn. Typerend aan de beklimming van de Citadel zijn de lastige bochten voor de laatste rechte lijn. Deze kunnen namelijk voor wat chaos zorgen. Goede positionering is met andere woorden cruciaal.

Woensdag 13 september: Aywaille – Namen (201,3 km)

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 18.00 en 18.30 uur

Favorieten

Het mag duidelijk zijn dat deze editie van GP de Wallonie draait om Mathieu van der Poel. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck start hier in België voor de derde keer in zijn kampioenstrui, nadat hij eerder in de Bretagne Classic-Ouest France en GP de Fourmies redelijk anoniem in de rondte reed. In deze wedstrijd is Van der Poel de titelverdediger en wie naar het parcours kijkt, ziet dat de Citadel van Namen de wereldkampioen goed ligt. Zelfs al is Van der Poel op dit moment niet in zijn beste vorm, dan nog moet hij hier ver kunnen komen.

De organisatie kan echter rekenen op nog zeven WorldTour-teams aan de start met de nodige toppers. De overwinning krijgen zal Van der Poel dus niet zomaar. Als we naar bijvoorbeeld UAE Team Emirates kijken, zien we dat de ploeg uit de VAE met een sterke selectie naar startplaats Aywaille vertrekt. José Alvaro Hodeg kan het hier doen, Pascal Ackermann, maar onze keuze gaat toch uit naar Matteo Trentin. De Italiaan is nog altijd supersnel op dit soort lastige aankomsten en is bovenal prima in vorm. In de Renewi Tour eindigde hij als zesde in een sterk bezette massasprint en in de slotrit moest hij alleen Matej Mohoric voor zich dulden. Ploegmaat Tim Wellens start hier overigens ook. Hij kan verrassen met een vroege aanval op de Citadel – of misschien zelfs eerder – om de zege naar zich toe te trekken.

Dan verder met een man die dit seizoen opvalt door zijn uitslagen: Jasper De Buyst. De Belg, die voorheen Caleb Ewan voorzag van sterke lead-outs, doet het de afgelopen weken prima op eigen benen en is misschien wel dé concurrent van Van der Poel als je naar zijn uitslagen kijkt. 5de in de Bretagne Classic, winst in de Egmont Cycling Race, derde in de Druivenkoers. De Buyst is gewoon heel goed bezig op dit moment en kan het in Wallonië zomaar eens zelf afmaken. Van hetzelfde laken een pak: Luca Mozzato. Hij won laatst een lastige rit in de Tour du Limousin.

Alexander Kristoff en Søren Wærenskjold zijn de speerpunten van het goed presterende Uno-X Pro Cycling Team. Beide coureurs moeten het op dit parcours afmaken, waarbij de vraag bij Kristoff op deze leeftijd is of de Citadel van Namen inmiddels niet te zwaar voor hem is geworden. Alhoewel de sterke Noor zondag nog wel als tweede eindigde in de GP Fourmies, zal het lastig worden om hier te winnen met Wærenskjold waarschijnlijk voor hem in de pikorde, maar zeg nooit nooit. Wærenskjold is dan weer een van de revelaties van dit seizoen. Ook de afgelopen weken presteerde de 23-jarige coureur weer uitmuntend, met ritwinst en twee tweede plaatsen in de PostNord Danmark Rundt en ritwinst en eindzege in de Tour Poitou-Charentes.

Tot slot: de man die Van der Poel vorig jaar versloeg in de GP de Wallonie hebben we nog helemaal niet genoemd. Dat is namelijk Biniam Girmay. De Eritreër is even niet aan beste periode bezig, maar mogen we ook zeker niet uitsluiten. Hier in Wallonië heeft hij een sterke omkadering mee, met onder meer Mike Teunissen die dit zelf ook moet kunnen. Ook Axel Zingle en Dylan Teuns willen we voorzichtig opschrijven als kanshebbers voor de zege. De afgelopen weken reden ze redelijke uitslagen, misschien dat ze uit hun slof kunnen schieten in Namen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Jasper De Buyst, Matteo Trentin

** Søren Wærenskjold, Biniam Girmay, Luca Mozzato

* Tim Wellens, Axel Zingle, Alexander Kristoff, Dylan Teuns

Weer en TV

Woensdag wordt de zondvloed verwacht in Namen, maar dat zal niet tijdens de koers zijn. Volgens Weeronline blijft het tijdens de koers droog, zal de wind niet tot nauwelijks waaien en ligt de temperatuur rond de 20 graden Celsius. Prima koersweer, dus.

De GP de Wallonie is woensdag live op Eurosport.nl/Discovery+/GCN+ te zien vanaf 16.15 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.