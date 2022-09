Mathieu van der Poel toont WK-vorm met machtige zege in GP de Wallonie

Mathieu van der Poel is de winnaar geworden van de GP de Wallonie 2022. De beslissing viel na bijna 200 kilometer koers op de Citadel van Namen, die slechts een keer in het parcours opgenomen was van deze Waalse klassieker. Na een lange sprint was Van der Poel als eerste aan de streep, voor Biniam Girmay en Gonzalo Serrano.

Het duurde niet al te lang voor de kopgroep van de dag gevormd was. Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Abram Stockman (Saris Rouvy Sauerland) en Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) zorgden voor de Belgische inbreng. Zij kregende Noor Martin Urianstad (Uno-X) en de Fransman Maximilien Juillard (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) met zich mee.

De voorsprong van het vijftal groeide tot boven de drie minuten, maar werd vervolgens door Israel-Premier Tech, Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Wanty-Gobert rond de twee minuten gehouden. Ruim vijftig kilometer voor de meet was het verschil onder de minuut gezakt en probeerde Dries De Bondt de koers hard te maken in dienst van de grote topfavoriet, Mathieu van der Poel.

Alle ogen op de finale

Het waren eerste schermutselingen, maar die werden niet opgevolgd. De Côte d’Ermeton zorgde ook niet voor spektakel, waardoor het ging aankomen op Tienne aux Pierres (3,4 km aan 4,7%) op zo’n vijftien kilometer van de streep en de afsluitende Citadel van Namen (2,2 km aan 5%).

Nadat eerder Mathieu van der Poel al van fiets moest wisselen, in de voorfinale, moest ook Biniam Girmay op een nieuwe fiets verder. De kopman van Intermarché-Wanty-Gobert wisselde 25 kilometer voor de meet van materiaal. Dat was net op tijd, want niet lang daarna werd de finale geopend.

Girmay in het wiel van Van der Poel

Op Tienne aux Pierres werden de laatste vroege vluchters ingerekend, maar Ewen Costiou bleef nog even uit handen van het peloton. De Franse stagiair van Arkéa-Samsic had eerder in de finale de sprong gemaakt naar de kopgroep en bleef dus het langst over op kop. Achter hem werd meermaals aangevallen, maar een echte elitegroep wist niet weg te rijden.

In die fase probeerden ook Mathieu van der Poel en Biniam Girmay te demarreren, maar zij keken vooral naar elkaar en besloten te wachten op de Citadel van Namen. Nog voor de voet van die klim werd Costiou in de kraag gevat. Intermarché-Wanty-Gobert nam het initiatief, terwijl ook Jasper Philipsen en Dylan Teuns goed geplaatst zaten. Van der Poel zat aanvankelijk wat verder, maar schoof op de steentjes op naar voren.

Machtige sprint bezorgt MVDP de zege

De eerste demarrage kwam van Teuns, die Gonzalo Serrano mee kreeg in zijn wiel. Zij sloegen meteen een gat en hielden het tempo hoog. Door Loic Vliegen en Van der Poel werd het gat gedicht. Het kwam daarom aan op de laatste rechte lijn, waarin de Nederlander van Alpecin-Deceuninck het met een machtige sprint afmaakte. Hij hield Girmay achter zich. Serrano wist nog derde te worden, voor Israel-Premier Tech-ploegmaats Teuns en Corbin Strong.

Philipsen kon in de sprint niet tippen aan het tempo van Van der Poel en Girmay. Hij strandde op de zesde plaats, vlak voor de tweede Nederlander in de uitslag: Marijn van den Berg van EF Education-EasyPost.