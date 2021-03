Voorbeschouwing: Gent-Wevelgem voor vrouwen 2021

Na de door Grace Brown gewonnnen Oxyclean Classic Brugge-De Panne is het Women’s WorldTour-seizoen ook op Belgische bodem goed op gang geschoten. Natuurlijk, de Ronde van Vlaanderen is de climax van het Vlaamse voorjaarswerk, maar er is niemand die daarom niet graag Gent-Wevelgem wil winnen. WielerFlits kijkt natuurlijk vooruit op de tiende editie van deze prestigieuze vrouwenkoers In Flanders Fields!

Historie

Hoe cru het ook moge klinken, de Eerste Wereldoorlog heeft veel betekend voor de emancipatie van vrouwen. Terwijl veel mannen strijdend in één van de duizenden loopgraven naar huis verlangden, moest er in het thuisland natuurlijk ook een en ander gebeuren om de boel op de rails te houden. En dus mochten vrouwen ineens een hoop functies en taken uitoefenen. Op het land, in de straten en in de fabrieken: je zag er meer en meer vrouwen.

Daarnaast mochten vrouwen meer publieke functies bekleden. Postbodes, agentes, buschauffeuses en ga zo maar door: het werd ineens een vertrouwd beeld, terwijl dat toch lang ondenkbaar leek. Vrouwen aan het front zag je eigenlijk alleen in medisch kostuum. Vechten bleef, op een paar Russische vrouwen na, mannenwerk. Om maar te zeggen: vrouwen hadden een behoorlijk aandeel.

Tijdens de Grote Oorlog werd zelfs in Engeland al gestaakt in het kader van ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Dik honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog is dit nog altijd een puntje (ook in de wielerwereld), maar de situatie is onmiskenbaar beter dan honderd jaar geleden, toen het overgrote deel van de vrouwelijke wereldbevolking nog niet eens mocht stemmen. Het is, als je het zo beschouwt, hard gegaan.

Florence Green overlijdt op 4 februari van het jaar 2012 als laatste veteraan van de Eerste Wereldoorlog. Vijftig dagen na haar dood staat in het gebied waar tijdens de Groote Oorlog zo gruwelijk hard is gevochten de eerste Gent-Wevelgem voor vrouwen op het programma. Nog geen UCI-koers, maar toch. 113 kilometer, vertrek vanuit Middelkerke, met de Vidaigneberg, de Baneberg, de Kemmelberg en de Monteberg als obstakels in de heuvelzone.

In De Moeren – waar anders? – brak na een goede dertig kilometer koers de wedstrijd open. Het peloton werd gedecimeerd, maar de definitieve beslissing viel in de korte heuvelzone. Op de Baneberg was het Lizzie Deignan, toen nog Armitstead geheten, die in de aanval trok. Voormalig Belgisch kampioene Liesbet De Vocht wist aan te sluiten in de afdaling, maar op de Kemmelberg moest ze de Britse weer laten gaan.

Lise Nostvold, Iris Slappendel, Jessie Daams en Kirsten Wild kwamen nog aansluiten bij De Vocht. De vijf kregen Armitstead wel in het vizier op de lange rechte wegen richting Wevelgem, maar ook met vereende krachten kon de Britse niet meer worden bijgebeend. Een goede 45 kilometer reed zij in haar Britse kampioenstrui naar de zege. De overige podiumplaatsen gingen naar Iris Slappendel en Jessie Daams.

Tijdens de eerste twee uitgaves van Gent-Wevelgem voor vrouwen was de koers geen UCI-wedstrijd (ze werd georganiseerd in hetzelfde weekend als de Trofeo Binda). In 2014 en 2015 had de wedstrijd een 1.2-status, maar het jaar nadien werd de race beloond met Women’s WorldTour-status. De wedstrijd is in luttele jaren van een guppy getransformeerd tot een grote vis.

In de beginjaren van de wedstrijd eindigde de koers vaak met een succesvol afgeronde solo. Memorabel is bijvoorbeeld de editie van 2015, toen een piepjonge Floortje Mackaij na een helse race het juiste moment koos en alleen aankwam op de Vanackerestraat in Wevelgem.

Erelijst Gent-Wevelgem voor vrouwen

2020: Jolien D’hoore

2019: Kirsten Wild

2018: Marta Bastianelli

2017: Lotta Lepistö

2016: Chantal Blaak

2015: Floortje Mackaij

2014: Lauren Hall

2013: Kirsten Wild

2012: Lizzie Deignan

Vorig jaar

Het juichen van organisatrice Griet Langedock was prachtig om te zien, zo net na de finish van de negende Gent-Wevelgem voor vrouwen. Ze sprong een gat in de lucht, want ze zag twee landgenotes naar de eerste twee plekken in de uitslag rijden. Jolien D’hoore werd een verdiende eerste Belgische winnares op de erelijst van de koers.

Op initiatief van Elisa Longo Borghini ontstond er op de laatste klim van de Kemmelberg een kopgroep van elf rensters. De Italiaanse van Trek-Segafredo kreeg haar ploeggenoten Ellen van Dijk en Elizabeth Deignan met zich mee. Boels-Dolmans was dankzij de aanwezigheid van Amy Pieters en Jolien D’hoore met twee dames vertegenwoordigd. Lisa Brennauer, Sarah Roy, Lotte Kopecky, Demi Vollering, Marta Cavalli en Lauren Stephens maakten de kopgroep compleet. Serieuze namen.

De elf vooraan slaagden erin om veertig seconden weg te rijden van een achtervolgende groep, maar in de vlakke slotfase nam de voorsprong steeds verder af. De groep met onder meer Lorena Wiebes zou echter net te laat komen.

In de finale probeerden achtereenvolgens Vollering, Van Dijk en Pieters een sprint te ontlopen, maar zij slaagden daar niet in. In de laatste rechte lijn ging Kopecky de sprint voor het mooie net iets te vroeg aan, waarna D’hoore vanuit haar wiel optimaal kon profiteren. Na twee tweede plaatsen kon ze eindelijk Gent-Wevelgem aan haar toch al indrukwekkende palmares toevoegen.

Uitslag Gent-Wevelgem 2020

1. Jolien D’hoore (Boels-Dolmans) in 3u33m15s

2. Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies)

3. Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT)

4. Sarah Roy (Mitchelton-Scott)

5. Marta Cavalli (Valcar-Travel & Service)

Parcours

De eerste pakweg 45 kilometer worden door menig schrijvers van voorbeschouwingen omschreven als ‘biljartvlak’. De koerskaravaan bezoekt na de start onder de Menenpoort in Ieper plaatjes als Westvleteren, Poperinge en Watou. Vanaf dan blijven de rensters weliswaar in de buurt van de grens met Frankrijk rijden, maar het parcours zal na het passeren van de brouwerij van Sint-Bernardus beginnen glooien.

Vlak na de ravitaillering doemen de eerste vijf hellingen van de dag op. Vlak achter elkaar trekken de rensters over de Scherpenberg, de Vidaigneberg, de Baneberg, de Monteberg en de Kemmelberg. Vervolgens wordt er koers gezet richting Ploegsteert, waar er in zeer korte tijd drie zogenoemde plugstreets op het peloton wachten. Een intermezzo dat de wedstrijd nog iets stressvoller maakt. Je kunt er de koers niet winnen, maar slechte positionering of een lekke band kunnen het einde van je winstkansen betekenen.

De eerste onverharde strook is Hill 63, ook wel de Hutteberg genoemd. Niet veel later volgt de strook die langs het Christmas Truce Monument voert (een monument ter nagedachtenis aan een legendarische voetbalwedstrijd aan het front, die volgens de overlevering met 3-2 werd gewonnen door de Duitsers – typisch Duits!). Deze wordt enkele momenten later weer gevolgd door The Catacombs. Het kan er zeker een slagveld worden, al zal ze in niets te vergelijken zijn met dat van de Eerste Wereldoorlog. Gelukkig maar.

Na het stofhappen is het tijd voor nog een passage over de Monteberg en de Kemmelberg, om het af te leren. Op deze hellingen wordt vaak de koers in een beslissende plooi gelegd. Daarna zetten de dames linea recta koers richting het centrum van Ieper. De passage langs de Lakenhal en onder de Menenpoort luidt de ultieme finale in.

Op één bocht en een paar rotondes na, zijn de enige obstakels nog wat vluchtheuvels die liggen op de N8 naar Wevelgem. Die vlakke, rechte wegen kunnen een jagend peloton in de kaart spelen, maar het kan ook juist weer gunstig zijn voor kleinere groepjes. Dit hangt zeker af van de weersomstandigheden, maar bovenal bepalen de rensters het in deze laatste kilometers zelf. Gelosten kunnen weer terugkeren, maar er kan ook nog een beste waaier worden getrokken.

Belangrijkste passages Scherpenberg – na 60,7 km

Vidaigneberg – na 65,9 km

Baneberg – na 67,2 km

Monteberg – na 73,1 km

Kemmelberg (Belvedère) – na 74,9 km

Plugstreet 1: Hill 63 – na 88,4 km

Plugstreet 2: Christmas Truce – na 90,9 km

Plugstreet 3: The Catacombs – na 93,1 km

Monteberg – na 104,7 km

Kemmelberg (Belvedère) – na 106,5 km

Zondag 28 maart: Ieper – Wevelgem (141,7 km)

Start: 14.25 uur

Finish: 18.13-18.36 uur

Noot: langs het hele parcours is het publiek niet welkom vanwege de geldende coronamaatregelen. Koersfans worden met klem verzocht de wedstrijd thuis te volgen.

Favorieten

Elisa Longo Borghini begint aan Gent-Wevelgem als leidster in de Women’s WorldTour. Ze draagt het paarse tricot na een tweede plaats in Strade Bianche en een eclatante overwinning in de Trfeo Trofeo Binda. Gent-Wevelgem is een koers die haar wat minder op het lijf is geschreven. Ze zal samen met haar ploeggenotes al op tijd het lont in het kruitvat moeten steken om hier kans te maken op de overwinning. In de heuvelzone kan ze haar ei zonder twijfel kwijt, maar het lange vlakke stuk richting de finish zorgt toch vaak voor een samensmelting.

Reken er desondanks maar op dat ELB net als Lizzie Deignan en Ellen van Dijk een rol zullen spelen in de wedstrijd. Ze zullen zich niet zomaar neerleggen bij een groepssprint, hetgeen toch een waarschijnlijke uitkomst is van de wedstrijd. Trek-Segafredo zal zich echter niet zomaar bij dit scenario willen neerleggen. Eventueel kunnen ze Amalie Dideriksen vragen om in een groepje het kruit droog te houden, voor het geval het toch een sprint wordt. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Deense ineens als een duveltje uit een doosje naar de overwinning weet te sprinten.

Het zal u niet verbazen dat meerdere rensters van SD Worx de sterrenverdeling halen. Om de winnares van de editie van goed een half jaar geleden kunnen we nu eenmaal niet heen. Jolien D’hoore zette niet alleen de sprint op overtuigende wijze naar haar hand, ze maakte ook indruk in de heuvelzone. Als ze er op het einde nog bij zit is ze geen honderd procent garantie op succes, maar de kans is dan wel reëel aanwezig dat ze er met de zegebloemen vandoor gaat.

Dat heeft D’hoore e mede te danken aan een uitstekende ploeg. Met rensters als Amy Pieters en Christine Majerus die zich voor je weg kunnen cijferen kunnen we wel spreken van een behoorlijke luxepositie. Het maakt dat je heel anders kunt wielrennen. Deze luxepositie kan overigens ook zeker in het voordeel van Pieters of een van de andere rensters werken. Een rake aanval op het vlakke stuk richting Ieper kan ook zomaar eens succes opleveren voor iemand als Elena Cecchini. Het is maar net hoe de koers loopt.

Dan de nummer twee van vorig jaar. Voor Lotte Kopecky mogen de helllingen van Gent-Wevelgem niet het probleem zijn. Daarnaast heeft ze al meermaals laten zien dat ze over een vlammende sprint beschikt. Daarnaast hoeft ze het niet per se te doen in een groepssprint. Net als Lisa Brennauer, die ongetwijfeld uit is op revanche na pech in de finale van Brugge-De Panne, kan ze prima alleen rijden, en ze lijkt ook niet bang om zich in een klein groepje dubbel te plooien als dit haar een gunstige uitgangssituatie oplevert. Voor deze twee kleppers zijn er diverse manieren om de wedstrijd naar hun hand te zetten.

In principe moet Gent-Wevelgem een vrij ideale koers zijn voor Lorena Wiebes. De Mijdrechtse heeft een aantal sterke rensters om zich heen die ook wel wat kunnen uitrichten in de wedstrijd (wat heet: Floortje Mackaij won de koers in het verleden al) en die eventueel gaten voor haar kunnen dichtrijden. De grote vraag is: zit ze er vooraan bij en heeft ze weer genoeg sprintsnelheid in de benen? Het is een vraag die we ons ook kunnen stellen bij Marta Bastianelli. Winnen deed ze al eens in Wevelgem, maar haar angstaanjagend goede vorm van 2019 heeft ze nog niet te pakken.

Toch houden we maar beter rekening met de Italiaanse. Dat geldt natuurlijk ook voor is Marianne Vos. In de Trofeo Binda was ook de beste renster aller tijden niet opgewassen tegen Elisa Longo Borghini, maar met haar tweede plaats gaf ze wel blijk van een prima vormpeil. In Gent-Wevelgem heeft ze ook zonder meer kans om zich op de erelijst te rijden. En daarbij hoeft ze niet per se de groepssprint af te wachten.

De rentree van Annemiek van Vleuten laat nog heel even op zich wachten, maar met Emma Norsgaard heeft Movistar nu toch ook al iemand die we als een serieuze kanshebster mogen beschouwen. Razendsnel aan de meet, prima op de venijnige hellingen, niet bang om initiatief te nemen en daarnaast gezegend met een talent voor alleen rijden. Norsgaard heeft eigenlijk alles in huis om de wedstrijd te winnen.

Ze heeft in haar prille wielerloopbaan zeker al haar portie pech gehad, maar nu zit de carrière van de 21-jarige Deense serieus in de lift. De Vlaamse wegen zijn haar dit jaar vooralsnog best gunstig gezind. Wat heet: ze heeft er alleen dit jaar al drie tweede plaatsen verzameld, waarvan de meest recente in Brugge-De Panne. Zit er nu dan eens een overwinning voor haar in? Die zege moet een keer komen, zou je zeggen. Enige nadeel is dat haar ploeg niet van het kaliber SD Worx is, maar desondanks moeten we maar misschien wel eens gewoon een keer voorzichtig vier sterren geven. Laten we gewoon eens gek doen.

Het leuke aan een koers als Gent-Wevelgem is dat er heel veel rensters kunnen winnen. Snelle vrouwen als Sarah Roy, Teniel Campbell en Elisa Balsamo zijn nog niet eens genoemd in deze voorbeschouwing, maar ze zullen wel degelijk in de gaten moeten worden gehouden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle aanvalslustigen die de wedstrijd zullen willen kruiden.

Met Marta Cavalli en Lauren Stephens staan bijvoorbeeld de nummer vijf en zes van vorig jaar aan de start. Ook namen als Lisa Klein, Alice Barnes, Katarzyna Niewiadoma, Emilia Fahlin zijn interessante figuren die zeker een en ander kunnen uitrichten. En waarom zou Grace Brown het niet nog eens kunnen na haar indrukwekkende solo in Brugge-De Panne?

En waarom bij het invullen van de pronostiek niet eens denken aan Thalita de Jong, die na jaren ellende vorige week eindelijk weer eens naar een podiumplaats in een UCI-koers reed? Toegegeven, het niveauverschil tussen de Omloop van de Westhoek en een topkoers als Gent-Wevelgem is groot, maar haar prestatie in de 1.1-koers zal De Jong ongetwijfeld een vertrouwensboost hebben bezorgd.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Emma Norsgaard

*** Lotte Kopecky, Jolien D’hoore

** Lisa Brennauer, Marianne Vos, Amy Pieters

* Elisa Longo Borghini, Elisa Balsamo, Grace Brown, Lorena Wiebes

Weer en TV

De temperatuur zal tijdens Gent-Wevelgem vermoedelijk niet boven de 12 graden Celsius uitkomen. Heel soms zal het zonnetje er eens doorkomen, maar de meeste weersverwachtingen spreken van een bewolkte wedstrijd. Een matige zuidwestenwind (4 Bft) zorgt ervoor dat de rensters de wind vanaf Ieper in de zij krijgen.

Gent-Wevelgem is vanaf 16.45 uur live te volgen via de kanalen van Sporza, NOS, Eurosport en GCN, net na de finish van de mannenwedstrijd.