Voorbeschouwing: Gent-Wevelgem 2020

Naar het zich laat aanzien wordt Gent-Wevelgem (WT) zondag onder loodzware omstandigheden verreden. Harde wind en regenbuien vormen mogelijk een extra hindernis boven op de hellingen, de plugstreets en de verraderlijke passage door De Moeren. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Een van de geestelijke vaders van Gent-Wevelgem was vlashandelaar Georges Matthys, wiens liefde voor de wielersport al vroeg begon. In zijn jonge jaren was hij vaak bij een sportieve oom, die indertijd renners van de velodroom van Menen opving. “Als daar renners kwamen, sliepen ze bij hem”, vertelde Matthys jaren terug in De Volkskrant. “Petit-Breton, Pélissier, die mannen. Zo hoorde ik daar veel over wielrennen praten en zo is de liefde begonnen.”

Voor de oorsprong van Gent-Wevelgem moeten we terug naar 1934, het jaar waarin Gaston Rebry uit Wevelgem, de Vlaamsche Rapide werd hij ook wel genoemd, zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix wist te winnen. Matthys vond samen met enkele cafébazen uit de stad dat hun bekende plaatsgenoot zijn talenten ook in eigen stad moest kunnen tonen. Op die manier zag de wedstrijd uiteindelijk het levenslicht.

De keuze van Gent als vertrekplaats vloeide voort uit de sterkte band tussen beide steden. De vlashandelaren uit Wevelgem en omgeving brachten hun handelswaar naar Gent, dat een kleine vijftig kilometer noordoostelijker ligt. Daar werd het vlas verwerkt. Door de jaren heen kreeg de wedstrijd dan ook de bijnaam de Vlasklassieker. In de zes jaar tot aan de Tweede Wereldoorlog was de koers in eerste instantie voor junioren en later voor onafhankelijken.

Na de oorlog nam Matthys de organisatie volledig op zich en werd Gent-Wevelgem een profkoers. “Mijn doel is altijd geweest om Gent-Wevelgem hogerop te voeren. En dat is mij toch niet slecht vergaan. Bartali, Coppi, Kübler, Koblet, Robic, ik heb er altijd op gestaan van de grote vedetten hier te hebben. En voor de coureurs telde winnen in Gent-Wevelgem ook zwaar hè? Merckx won in 1973. Hij was zo tevreden, hij wierp zijn velo in de lucht van contentement.”

Matthys was erg lang actief betrokken bij de koers, maar is inmiddels al jaren geleden overleden. Zijn Gent-Wevelgem staat echter nog altijd fier overeind. Tot ver in de jaren zeventig waren vooral de Belgen succesvol in de wedstrijd, met name de drievoudige winnaars Robert Van Eenaeme, Rik Van Looy en Eddy Merckx. Merckx is overigens niet de enige vijfvoudige Tourwinnaar op de erelijst, want ook Jacques Anquetil en Bernard Hinault waren eens de beste.

In de jaren tachtig zetten ook de eerste Nederlanders de klassieker achter hun naam. Zo won Henk Lubberding in 1980 na een solo van zeventig kilometer, een jaar later versloeg Jan Raas Roger De Vlaeminck in een sprint, in 1983 zegevierde Leo van Vliet nadat hij was weggesprongen uit een kopgroep, in 1987 sprintte Teun van Vliet naar de winst en weer twee jaar later liet Gerrit Solleveld in de regen Sean Yates achter zich. Daarmee stokte overigens de productie.

Sinds de jaren negentig slaagden nog eens drie renners erin de klassieker drie keer te winnen. Zowel Mario Cipollini, Tom Boonen als Peter Sagan traden in de voetsporen van Van Eenaeme, Van Looy en Merckx. De laatste Belgische zege dateert van drie jaar terug. Greg Van Avermaet versloeg Jens Keukeleire, met wie hij was weggereden, en werd zo de tweede renner die in één seizoen Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem won.

De editie van 2016 kende overigens een zeer zwarte rand vanwege het overlijden van Antoine Demoitié. Twee dagen nadat hij in de E3 Harelbeke meer dan 150 kilometer in de aanval reed, kwam de Belg in Gent-Wevelgem met vier andere renners ten val en werd vervolgens door een motor aangereden die op de renner viel. Demoitié werd buiten bewustzijn afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij ’s nachts overleed.

Laatste tien winnaars Gent-Wevelgem

2019: Alexander Kristoff

2018: Peter Sagan

2017: Greg Van Avermaet

2016: Peter Sagan

2015: Luca Paolini

2014: John Degenkolb

2013: Peter Sagan

2012: Tom Boonen

2011: Tom Boonen

2010: Bernhard Eisel

Vorig jaar

Voor voorlopig de laatste keer ging Gent-Wevelgem van start in Deinze, voor een koers over 251,5 kilometer door De Moeren en de West-Vlaamse Heuvels naar Wevelgem. De openingsfase werd in een duizelingwekkend tempo afgelegd en na het eerste uur gaf de teller al liefst 51 kilometer aan. Binnen de kortste keren bereikte het peloton de kustregio, waar de wind een hoofdrol opeiste: de wedstrijd klapte uit elkaar in waaiers.

De Jumbo Visma-ploeg van Wout van Aert was met vijf renners goed vertegenwoordigd in de voorste groep met twintig man en ook Trek-Segafredo en BORA-hansgrohe hadden meerdere mannen van voren. Deceuninck-Quick-Step had de boot gemist en moest achtervolgen. In het Heuvelland reden Edward Theuns, Peter Sagan, Mike Teunissen en Matteo Trentin weg uit de eerste groep, de anderen werden door de achtervolgende groep ingelopen.

Luke Rowe wist vervolgens over te steken naar de vier koplopers en met vijf man voorop werd de Kemmelberg voor de laatste maal omhoog gereden. Sagan zette zijn vluchtkompanen onder druk, maar die wisten hun wagonnetje nèt aan te haken. Op de lange, brede wegen naar Wevelgem was de kopgroep niet bestand tegen het jagende peloton en op twintig kilometer van de streep kwam alles samen. Uiteindelijk was Alexander Kristoff de beste in de eindsprint.

Uitslag Gent-Wevelgem 2019

1. Alexander Kristoff (UAE Emirates) 249,5 km in 5u26m08s

2. John Degenkolb (Trek-Segafredo) z.t.

3. Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) z.t.

4. Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) z.t.

5. Danny van Poppel (Jumbo-Visma) z.t.

Parcours

‘Op zondag 11 oktober staat Gent-Wevelgem in Flanders Fields op het programma. Gezien de huidige gezondheidstoestand in België roepen we als organisatie op om de wedstrijd thuis te volgen. Daarom werd er ook beslist om geen parcoursinformatie vrij te geven.’ Deze boodschap krijgen bezoekers van de webpagina van de klassieker te zien als ze kijken onder ‘wedstrijdinfo’. Het moge duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is dat fans zondag de koers bezoeken.

Op de herschikte UCI-kalender is Gent-Wevelgem recht tegenover Parijs-Tours en de Giro-etappe naar Rimini geplaatst, wat het een hele uitdaging maakt om alles tegelijkertijd te volgen. Om haar wielerfans tegemoet te komen, besloot organisator Flanders Classics om de start- en finishtijden te wijzigen zodat een overlap met de finale van de Giro wordt voorkomen. Om bij het bekijken van de koers voor de televisie een richtsnoer te geven, gaan we hieronder in op het parcours.

Zondag 11 oktober, Gent-Wevelgem (238 km)

Een jaar geleden werd bekend dat Deinze na zeventien jaar werd verlaten als startplaats. Sinds begin jaren 2000 was die stad steevast het uitgangspunt voor de Vlaamse klassieker, maar vanaf dit jaar wordt vertrokken vanuit de vredesstad Ieper. De starthappening zou daar eigenlijk gehouden worden op de Grote Markt maar is enkele honderden meters verplaatst naar de Menenpoort, waar de omgeving beter kan worden afgesloten voor publiek.

Vandaar maakt de wedstrijd eerst een oostelijke lus van ruim veertig kilometer door Zonnebeke, Moorslede, Ledegem en Wevelgem, alvorens Ieper voor de tweede keer wordt doorkruist. Daarna gaat de route noordwestwaarts richting de kust. Nabij Veurne, in de poldervlakte van De Moeren, breekt de wedstrijd meestal open en ontstaan waaiers door de vaak harde wind. De renners zijn dan al meer dan negentig kilometer onderweg.

Via het stadje Poperinge rijdt het peloton vervolgens het West-Vlaamse Heuvelland binnen. Daar wachten over een afstand van nog geen vijftien kilometer de Scherpenberg, de Vidaigneberg, de Baneberg, de Monteberg en de Kemmelberg, via de zuidkant. Vervolgens maakt het parcours een oostelijke lus via Mesen, de kleinste plaats van België met een stadstitel, naar de drie plugstreets, de halfverharde stroken in de de provincie Henegouwen.

Daarna gaat de route via Nieuwkerke en Dranouter terug naar de West-Vlaamse Heuvels, naar de Monteberg en de Kemmelberg, die ook de tweede keer via de zuidkant omhoog wordt gereden. Op de top is het dan nog 84,2 kilometer tot de streep. Via de Scherpenberg, de Vidaigneberg en de Baneberg slingert de weg terug naar de Kemmelberg, die deze keer via de westkant, via de militaire begraafplaats, wordt beklommen.

Daarmee zijn de officiële beklimmingen achter de rug. Rekenend vanaf de top van de Kemmel gaan de overige 34,3 kilometer via Ieper, Zonnebeke, Wervik en Menen naar Wevelgem, waar in de Vanackerestraat na 232,5 kilometer de streep is getrokken.

Start: 10.00 uur in Ieper

Finish: tussen 15.42 en 16.16 uur in Wevelgem

Belangrijkste passages • Scherpenberg – nog 97,5 km

• Vidaigneberg – nog 93,1 km

• Baneberg – nog 91,9 km

• Monteberg – nog 86 km

• Kemmelberg (Belvedère) – nog 84,2 km

• Plugstreet 1 (Hill 63) – nog 70,7 km

• Plugstreet 2 (Christmas Truce) – nog 68,2 km

• Plugstreet 3 (The Catacombs) – nog 66 km

• Monteberg – nog 54,4 km

• Kemmelberg (Belvedère) – nog 52,6 km

• Scherpenberg – nog 45,1 km

• Vidaigneberg – nog 40,8 km

• Baneberg – nog 39,5 km

• Kemmelberg (Ossuaire) – nog 34,3 km

Favorieten

Het wordt een herfstachtige 82e Gent-Wevelgem, als we de weersvoorspellingen mogen geloven. Wind, regen: zulke omstandigheden gaan de renners niet in de koude kleren zitten naast de vele hellingen, de plugstreets en de verraderlijke passage door De Moeren. Renners houden al rekening met een loodzware uitgave van de Vlaamse klassieker. Naar het zich laat aanzien gaat maar een kleine groep in Wevelgem strijden om de overwinning.

Voor zijn kop slaan kon Mathieu van der Poel zich na de Brabantse Pijl, toen hij besefte dat hij zijn sprint vroeger had moeten inzetten. “Ik maakte een fout die ik normaal gesproken nooit maak. Ik ga niet kunnen slapen vannacht, daar ben ik zeker van”, mokte de Nederlandse kampioen, nadat hij de zege aan Julian Alaphilippe moest laten. Toch getuigde zijn tweede plaats opnieuw van zijn hoogvorm in de laatste weken.

Zaterdag zette hij op magistrale wijze de BinckBank Tour achter zijn naam na 72,5 kilometer in de aanval te hebben gereden, naar eigen zeggen een van zijn straffere storen uit zijn carrière. Amper een dag later reed hij naar de zesde plaats bij zijn debuut in Luik-Bastenaken-Luik. Zonder twijfel is Van der Poel, die als crosser wel raad weet met slecht weer, zondag in staat om het beter te doen dan zijn vierde plek vorig jaar.

Ook een andere man van het moment, Wout van Aert, ontbreekt niet in Gent-Wevelgem. Sinds de coronabreak rijgt de kopman van Jumbo-Visma de successen aaneen. Eerst met Strade Bianche, Milaan-San Remo, etappewinst in de Dauphiné en titelprolongatie in het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Vervolgens maakte hij veel indruk in de Tour de France door twee etappes te winnen en zijn kopmannen ook bergop bij te staan.

En van het wereldkampioenschap in Imola keerde hij terug met zilveren medailles op de tijdrit en de wegwedstrijd. Van Aert, die net als Van der Poel wel zijn weg weet te vinden in slecht weer, reed de Vlaamse klassieker al tweemaal. Bij zijn eerste deelname in 2018 werd hij tiende, vorig jaar was hij 29e. Hij krijgt onder meer wegkapitein Maarten Wynants en Mike Teunissen, achtste in de BinckBank Tour, in steun.

Vorig jaar kende Alexander Kristoff niet de beste periode uit zijn carrière in aanloop naar Gent-Wevelgem, maar in de heuvelklassieker viel vervolgens alles op zijn plaats. In de sprint van een uitgedund peloton was hij sneller dan Degenkolb en Naesen. En dat terwijl hij eigenlijk de lead-out voor Fernando Gaviria zou doen. Het geeft maar aan dat hij nog altijd iedereen toch weer weet te verbazen.

Dat deed hij ook dit seizoen al weer. Zijn resultaten sinds de coronabreak spraken niet echt tot de verbeelding – of het moet zijn zesde plaats in het Noors kampioenschap zijn geweest. Maar in de chaotische, verregende openingsetappe van de Tour de France kwam hij bovendrijven. In de spurt versloeg hij wereldkampioen Pedersen en Bol. “Als Noor voelde ik mij natuurlijk wel thuis in deze weersomstandigheden.” Daarom een paar sterren extra.

Naast Kristoff heeft UAE Emirates ook Jasper Philipsen achter de hand. De jonge renner maakt zijn debuut in Gent-Wevelgem, samen met de Scheldeprijs de enige klassieker in zijn programma. “In de Scheldeprijs mag ik zelf sprinten, in Gent-Wevelgem start ook Alexander Kristoff. Het is afwachten of ik daar iets kan betekenen. Eerst maar eens zien of ik de finale haal.” De afgelopen weken liet al zien dat hij in orde is. Zo won hij de openingsetappe van de BinckBank Tour.

Al zullen de smaken verschillen, de Europese kampioenstrui zit Stefan Küng als gegoten. Zeker omdat manager Marc Madiot van mening is dat kampioenstruien geen sponsorlogo’s mogen dragen. De Zwitser steekt in goede vorm sinds de afgelopen weken. Na zijn Europese titel reed hij de Tour de France, waar hij vroegtijdig opgaf voor het WK tijdrijden. Daar pakte hij het brons achter de ontketende Filippo Ganna en Wout van Aert.

Küng kwam vervolgens goed voor de dag in de BinckBank Tour, waar hij tweede eindigde in de tijdrit rond Riemst en vijfde in de slotetappe naar de Muur van Geraardsbergen. Met zijn lange gestalte gedijt de hardrijder bovendien goed in slechte weersomstandigheden. Alleen zal hij de snellere mannen moeten afschudden in aanloop naar de streep, want in een sprint tegen een aantal andere kanshebbers is hij geklopt.

Ook Mads Pedersen floreert in slecht weer, denk alleen maar aan het wereldkampioenschap in Yorkshire (2019). Terwijl de regen met bakken tegelijk naar beneden kwam, dobberde de Deen naar de oppervlakte. In de sprint was hij vervolgens de sneller geachte Trentin en Küng de baas. Na een degelijke Tour de France won hij onlangs een rit in de BinckBank Tour, waar hij vijfde werd. Matteo Trentin is overigens de vooruitgeschoven pion van CCC in Gent-Wevelgem.

En de renners van Deceuninck-Quick-Step? De ploeg van Patrick Lefevere heeft meerdere kaarten in de hand om te spelen. Als het op een sprint aankomt, zijn alle ogen gericht op Sam Bennett die bovendien in West-Vlaanderen is geboren. Met Kasper Asgreen heeft het team een man in vorm in huis, na zijn zesde plaats op het WK tijdrijden en winst op het Deens kampioenschap. En dan zijn er nog Yves Lampaert (vierde in de BinckBank Tour), Florian Sénéchal en Zdeněk Štybar.

Als een kleine groep in Wevelgem gaat strijden om de overwinning moeten we naast Kristoff ook rekening houden met John Degenkolb. De Duitser moest met kapotte knieën de Tour de France al op de eerste dag verlaten, maar won nadien een etappe in de Ronde van Luxemburg en werd in de BinckBank Tour tiende. Hij kan daarnaast vertrouwen putten uit zijn eerdere prestaties in de klassieker; zo won hij de editie van 2014 en werd hij vorig jaar tweede.

Ook mogen we Oliver Naesen van voren verwachten. In de BinckBank Tour wist de AG2R-renner in eerste instantie de camera’s op zich gericht, toen hij door Belgisch kampioen Dries De Bondt naar de streep werd geduwd na een valpartij. Ollie herpakte zich echter en eindigde zaterdag zelfs als tweede in de slotetappe naar de Muur van Geraardsbergen. “Ik trek met veel vertrouwen naar de klassiekers”, was dan ook zijn conclusie.

Mocht de wedstrijd uitdraaien op een sprint, is dat altijd met een uitgedunde groep. Om die reden verwachten we in een sprint eerder mannen als Kristoff, Degenkolb en Luka Mezgec vooraan, dan bijvoorbeeld Sam Bennett, Pascal Ackermann, Caleb Ewan, Cees Bol en Mark Cavendish die ook in Ieper aan de start staan. Trek-Segafredo heeft eventueel Jasper Stuyven nog achter de hand, net als Team Sunweb Nils Eekhoff heeft.

De oud-winnaars Degenkolb en Kristoff zijn al aan de orde gekomen, maar met Edvald Boasson Hagen gaat nog een derde kampioen van start. De Noor, die wordt gelinkt aan INEOS Grenadiers (dat overigens met Ethan Hayter en Gianni Moscon begint aan Gent-Wevelgem), won de editie van 2009. Bahrain McLaren reist naar Ieper af met naast Cavendish onder meer Sonny Colbrelli, Iván García en Heinrich Haussler. Israel Start-Up Nation heeft met Nils Politt een kanshebber in huis.

Andere interessante namen op de deelnemerslijst zijn de doorgewinterde Niki Terpstra (Total Direct Energie), Christophe Laporte (Cofidis), de Ronde van Vlaanderen-winnaar van 2019 Alberto Bettiol, Jens Keukeleire, Sebastian Langeveld en Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling) en Alexey Lutsenko (Astana), die het WK in Imola moest overslaan na een positieve coronatest.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Mathieu van der Poel

*** Wout van Aert, Alexander Kristoff

** Stefan Küng, Mads Pedersen, Matteo Trentin

* Kasper Asgreen, John Degenkolb, Oliver Naesen, Jasper Philipsen

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Zondag wordt wisselvallig weer verwacht met van tijd tot tijd regenbuien. De temperatuur loopt op tot hooguit 13 ℃. De wind waait vanuit het noordwesten en is matig tot, aan de kust, vrij krachtig, aan windkracht 4 à 5.

Gent-Wevelgem wordt zondag rechtstreeks op televisie uitgezonden via Sporza op één. Al om 09.30 uur staat een uitzending gepland met een voorbeschouwing en de openingsfase van de klassieker. Daarna is de rest van de wedstrijd vanaf 13.30 uur te zien. Tevens is de koers vanaf 13.30 uur rechtstreeks te volgen via de Eurosport Player.