Voorbeschouwing: Exact Cross Zonnebeke 2024 – Slechts één echt grote naam

Daags voor de wereldbekermanche in het warme Benidorm, wordt er ook in België gecrost. Het deelnemersveld is – grotendeels om die reden – niet om duimen en vingers bij af te liggen, maar zowel bij de mannen als vrouwen elites kunnen de organisatoren van de Kasteelcross in Zonnebeke wel rekenen op één grote naam. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars Zonnebeke

Mannen

2023: Tim Merlier

2022: geen editie vanwege coronapandemie

2021: geen editie vanwege coronapandemie

2020: Mathieu van der Poel

2019: Kevin Pauwels

2018: Wietse Bosmans

2017: Wietse Bosmans

2016: Mathieu van der Poel

2015: Wout van Aert

2014: Sven Nys

Vrouwen

2023: Denise Betsema

2022: geen editie vanwege coronapandemie

2021: geen editie vanwege coronapandemie

2020: Christine Majerus

2019: Loes Sels

2018: Thalita de Jong

2017: Thalita de Jong

2016: Jolien Verschueren †

* voor 2016 werd er geen vrouwencross voor profs georganiseerd

Vorig jaar

Exact Cross 2022-2023

Uitslag Zonnebeke, mannen

1. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) in 1u04m39s

2. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 9s

3. David van der Poel (Alpecin-Deceuninck) op 15s

4. Vincent Baestaens (Spits CX Team) op 21s

5. Lennert Belmans (Crelan-Fristads) op 28s

Exact Cross 2022-2023

Uitslag Loenhout, vrouwen

1. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 49m41s

2. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads) op 1m15s

3. Austin Killips (Nice Bikes) op 2m43s

4. Jana Dobbelaere op 2m54s

5. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 3m34s

Parcours

Het overgrote deel van het parcours bevindt zich in – hoe kan het ook anders, als je weet dat de wedstrijd ook wel de Kasteelcross wordt genoemd – de kasteeltuin van Kasteel Zonnebeke. Ook is er een passage langs het Memorial Museum Passchendaele. De start en finish zijn zoals altijd aan de Berten Pilstraat.

In vergelijking met de vorige edities zien we geen enkele wijziging aan het parcours. Verder vallen de vele lange rechte stroken op. Met name na de tweede materiaalpost kun je flink doortrekken. Op het totaal van 2800 meter, vinden we 290 meter asfalt terug, 1700 meter weide, 780 meter gravel en 25 meter kasseien.

Het parcours in Zonnebeke kenmerkt zich door het gebrek aan hoogteverschil en de ondergrond – weide, gras, bosgrond en verharde paadjes – kent ook weinig moeilijkheden. De balkjes zijn hier ook geen houten planken, maar oude boomstammen. Technisch moeten renners zich dus weinig zorgen maken.

De technisch meest lastige stukken zijn twee jumps over twee greppels en het off-camber-stuk dat daartussen ligt. Verder is het eigenlijk een ouderwetse cross: weinig bochten, veel lange stukken en daardoor vol gas. Ploeteren geblazen in West-Vlaanderen, dus!

Programma en info

Programma zaterdag 20 januari 2024

10.00 uur: Nieuwelingen eerstejaars

11.00 uur: Nieuwelingen tweedejaars

12.10 uur: Junioren mannen

13.45 uur: Elite vrouwen en U23

15.00 uur: Elite mannen en U23

Locatie

Kasteelpark, 8980 Zonnebeke

Publieksinformatie

Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar aan €12 per stuk via de website van de organisatie. Op de cross zelf zijn er ook nog tickets aan de kassa beschikbaar tot € 15. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Website Exact Cross

Deelnemerslijsten

Favorieten mannen

De gevolgen van de positionering van de Kasteelcross op de veldritkalender zijn duidelijk in het deelnemersveld te zien. Slechts weinigen durven het aan om de combinatie van Zonnebeke met de Wereldbekermanche van een dag later in Benidorm te maken. Het is voor de organisatie een hele opluchting dat Europees kampioen Michael Vanthourenhout hen een warm hart toedraagt en toch dubbelt.

De Europese kampioen werd dan wel ziek in de week voor het Belgisch kampioenschap, maar daar was op de dag zelf nog weinig van te merken. Vanthourenhout speelde een sleutelrol, zag kopman Eli Iserbyt winnen en stond zelf nog knap mee op het podium. Na een kerstperiode die iets minder was dan we van hem gewend zijn, lijkt de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal nog altijd voldoende in de tank te hebben voor een knap seizoenseinde. Een zege in Zonnebeke kan daar alvast aan bijdragen.

De grootste concurrentie zal vooral van enkele gelegenheidscrossers komen. Dan hebben we het natuurlijk over Gianni Vermeersch en Tim Merlier, voor wie de Kasteelcross hun laatste uitstapje in het veld zal worden vooraleer ze met respectievelijk Alpecin-Deceuninck en Soudal Quick-Step hun focus volledig op de weg leggen. Merlier croste nog niet al te veel deze winter, maar hij heeft wel goede herinneringen aan Zonnebeke. Vorig jaar boekte hij er immers de eerste zege van het jaar voor de ploeg.

Lander Loockx is een speciaal geval. Ook de Leuvenaar zou zijn seizoen oorspronkelijk hier afsluiten, om daarna aan de weg met TDT-Unibet te denken. Maar tegen al zijn verwachtingen in, informeerde bondscoach Sven Vanthourenhout naar zijn plannen, in functie van het WK veldrijden. Daarop besloot Loockx dat hij, als hij geselecteerd wordt, toch het cross-WK in Tàbor wil meepikken en zijn winter dus nog even zal rekken. Geen slechte beslissing, want meer en meer is hij een vaste waarde in de top 10.

De andere renners aan de start zullen het lastig krijgen om een podiumplaats te veroveren, maar zullen er ook niet veraf zijn. Vincent Baestaens leunt geregeld dicht tegen de top 10 aan, en Yordi Corsus – uit het kamp van Jurgen Mettepenningen – is ontegensprekelijk een groot talent. Verder starten ook Tom Meeusen en kersvers Belgisch kampioen bij de elite-2, Mathijs Wuyts.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Michael Vanthourenhout

** Lander Loockx, Gianni Vermeersch

* Tim Merlier, Vincent Baestaens, Yordi Corsus

Favorieten vrouwen

Geen al te straffe bezetting bij de dames in Zonnebeke. Met name de dominante Nederlandse vrouwen, die daags nadien op volle sterkte in de Wereldbeker in het Spaanse Benidorm moeten aantreden, geven massaal forfait voor deze Exact Cross in Zonnebeke. Marion Norbert-Riberolle maakt als enige grote naam bij de vrouwen een uitzondering en ze geldt dan ook als de topfavoriete. De renster van Crelan-Corendon won eerder deze week ook de herkansing voor het BK in het naburige Otegem.

Verder is het zoeken naar grote kanshebbers. De Amerikaanse kampioene Clara Honsinger is dat in principe niet meer, omdat ze deze winter maar een beperkt Europees crossprogramma afwerkt. Na Baal, Gullegem, Zonhoven en Otegem wordt het pas haar vijfde cross op Belgische bodem van het jaar, en met twee vijfde plekken en een zesde plaats doet ze het zeker niet slecht. Op een goede dag zou Honsinger de nummer drie van het BK zomaar kunnen bedreigen.

Voor Francesca Baroni wordt dat een pak lastiger, maar de Italiaanse ligt wel in polepositie voor de derde podiumplaats. Verder is het uitkijken naar heel wat geweld uit eigen land, want ook Febe De Smedt, Jana Dobbelaere, Kiona Crabbé, Suzanne Verhoeven en zelfs de ouderdomsdekens Joyce Vanderbeken, Loes Sels en Kim Van de Steene mogen hopen op een mooie eindnotering.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Marion Norbert-Riberolle

** Clara Honsinger, Francesca Baroni

* Jana Dobbelaere, Suzanne Verhoeven, Kiona Crabbé

Weer en TV

Volgens weersite Meteovista schijnt zaterdag in Zonnebeke de… zon een beetje. De renners moeten weinig bewolking en neerslag vrezen, maar mogen zich dan wel verwachten aan koele temperaturen tot 2 graden Celsius en een windkracht van 4 Beaufort.

Sporza is zaterdag vanaf 13.30 uur van de partij voor een live-uitzending van zowel de mannen als vrouwen eliterenners. Nederlandse kijkers kunnen tien minuten later terecht op Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl en GCN+.