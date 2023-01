Merlier verslaat Kamp en Van der Poel in spannende Exact Cross Zonnebeke

Tim Merlier heeft de Exact Cross Zonnebeke op zijn naam geschreven. Na een wedstrijd die lange tijd spannend bleef, maakte de renner van Soudal Quick-Step in de voorlaatste ronde het verschil. Ryan Kamp werd tweede, David van der Poel eindigde op plek drie.

Omdat zondag een wereldbekermanche in het Spaanse Benidorm op het programma stond, lieten veel toppers de Kasteelcross in Zonnebeke aan zich voorbij gaan. Tim Merlier was wel aanwezig, maar Ryan Kamp was op voorhand de topfavoriet. Lander Loockx, Vincent Baestaens, Daan Soete en David van der Poel konden mogelijk voor een verrassing zorgen.

De genoemde Loockx kende een goede start. Hij nam in de eerste van negen rondes het initiatief. Lennert Belmans volgde zijn spoor, terwijl ook Kamp, Baestaens, Soete, Van der Poel en Merlier niet ver zaten. Even reed Loockx alleen weg, maar in de tweede ronde sloten drie renners aan: Kamp, Soete en uiteindelijk ook Merlier. We hadden zo een kopgroep van vier.

Grote kopgroep

Loockx en Kamp scheidden zich daarna even van de andere renners af, maar Merlier knokte zich al snel weer terug. Vervolgens maakten ook Van der Poel, Belmans, Baestaens, Soete en Anton Ferdinande opnieuw de aansluiting. Een val van Kamp zorgde daarna voor weer wat scheuren, maar die gaten werden al gauw gedicht. Ondanks dat Ferdinande en Baestaens daarna even afhaakten, hadden we halverwege de vijfde ronde nog steeds acht koplopers.

Vervolgens zagen we een aanval van Kamp, die werd overgenomen door Merlier. De sprinter sloeg een bres, maar definitief wegrijden lukte niet. Alles bleef op een zakdoek zitten. Soete was op dit moment al wel weggeslagen, maar de andere zeven renners maakten bij het ingaan van de zevende ronde nog steeds kans op de zege. Merlier, Kamp, Loockx, Van der Poel, Belmans, Baestaens en Ferdinande gingen het uitmaken om de overwinning.

Tim Merlier slaat een gat

Tegen het einde van deze ronde kwam er een versnelling van Kamp. In het achtervolgende groepje viel het even stil, totdat Merlier de kop overnam. De renner van Soudal Quick-Step kreeg de steun van Van der Poel. Laatstgenoemde dichtte de kloof, terwijl ook Baestaens zijn karretje aanhaakte. Toen de vier bij elkaar kwamen, weekte Merlier zich echter meteen los. Hij begon met een voorsprong van veertien seconden aan de slotronde.

In die slotronde wist Merlier stand te houden. Hij won zo voor het eerst in zijn carrière een elite-cross in eigen land. Kamp werd tweede, Van der Poel derde. Baestaens moest genoegen nemen met de vierde plaats.

Exact Cross Zonnebeke

Uitslag mannen

1. Tim Merlier (Soudal Quick-Step) in 1u04m39s

2. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 9s

3. David van der Poel (Alpecin-Deceuninck) op 15s

4. Vincent Baestaens (Spits CX Team) op 21s

5. Lennert Belmans (Crelan-Fristads) op 28s

6. Lander Loockx (Deschacht-Hens-Maes) op 44s

7. Anton Ferdinande (Deschacht-Hens-Maes) op 54s

8. Daan Soete (Deschacht-Hens-Maes) op 1m52s

9. Yentl Bekaert (Baloise Trek Lions) op 2m14s

10. Robin Alderweireld op 2m45s