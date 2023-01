Oppermachtige Denise Betsema boekt tweede seizoenszege in Exact Cross Zonnebeke

De Exact Cross Zonnebeke is gewonnen door Denise Betsema. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal reed al vroeg in de eerste ronde weg bij haar tegenstanders en breidde haar voorsprong vervolgens stelselmatig uit. Marion Norbert-Riberolle werd tweede.

Er stonden weinig grote namen aan de start van de vrouwenwedstrijd van de Exact Cross Zonnebeke. De grote favorieten waren Marion Norbert-Riberolle en Denise Betsema. Die laatste nam al snel in de eerste ronde de leiding en sloeg direct een klein gaatje met de rest van het veld. Norbert-Riberolle bleef in deze openingsfase als enige enigszins in de buurt. Daarachter leidde Leonie Bentveld een groepje.

Norbert-Riberolle keek na een ronde al tegen een achterstand van achttien seconden aan, Bentveld en co volgden al op meer dan een halve minuut. Was de strijd nu al gestreden? Na twee van de zes rondes leek het daar wel op: Norbert-Riberolle volgde nu op een halve minuut van Betsema, de eerstvolgende rensters hadden inmiddels meer dan een minuut aan de broek. Dat waren Jana Dobbelaere, de Amerikaanse Austin Killips en nog altijd Bentveld.

Strijd om plek drie

In de rondes die volgden liep Betsema alleen maar verder uit, waardoor ze al vroeg zegezeker was. Voor Betsema was het de eerste overwinning sinds 29 oktober 2022, toen ze de Superprestige Ruddervoorde op haar naam schreef.

Dat Norbert-Riberolle de tweede plaats zou pakken, was ook al snel duidelijk. De strijd om plek drie was wat spannender. Bentveld moest op een gegeven moment Killips en Dobbelaere laten gaan. Het was uiteindelijk Killips die de derde plek zou pakken, voor Dobbelaere.

Exact Cross Zonnebeke

Uitslag vrouwen

1. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 49m41s

2. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads) op 1m15s

3. Austin Killips (Nice Bikes) op 2m43s

4. Jana Dobbelaere op 2m54s

5. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 3m34s