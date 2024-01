maandag 15 januari 2024 om 17:00

Kasteelcross bracht alle grote namen naar Zonnebeke

Grote namen strikken is voor de Kasteelcross in Zonnebeke niet gemakkelijk, als je weet dat daags nadien de Wereldbekermanche in Benidorm op de kalender staat en veel toppers daar een trainingskamp in Spanje aan koppelen. Maar de Kasteelcross mag er wel zijn, want men heeft er een grote staat van dienst. WielerFlits neemt je mee in de historie.

De Kasteelcross bestaat sedert 1987. Zoals de naam al doet vermoeden, vindt de cross voor een groot gedeelte plaats in de tuinen van Kasteel Zonnebeke. Voor de gemeente Zonnebeke – in het zuiden van West-Vlaanderen – is dit, naast de zogenaamde Heksenstoet en de Zonnebatjes, hét evenement van het jaar waar de meeste mensen op afkomen. De organisatie, in handen van de Veloclub Eendracht Maakt Macht, mikt jaarlijks op 5000 toeschouwers.

Ondanks dat het lange tijd een losse cross was en dus nooit deel uit heeft gemaakt van de klassementen, prijken op de erelijst toch wel alle grote namen.

Kempenaar Paul Herygers is met vijf opeenvolgende zeges (1992-1996) recordhouder, in een tijd dat de veldrit nog medio november georganiseerd werd. Hij boekte er destijds zelfs zijn eerste profzege. Ook namen als Sven Nys, Richard Groenendaal, Mario De Clercq en Bart Wellens sieren het palmares. In het laatste decennium voegden Wout van Aert en Mathieu van der Poel zich daarbij.

Toch duurde het tot 2002 voordat Zonnebeke haar vaste plek op de kalender vond. Sindsdien valt het vaak samen in hetzelfde weekend als de Wereldbeker-slotmanche in Hoogerheide, of juist het weekend voordien. Na jarenlang als een losse cross door het leven te zijn gegaan, bracht Golazo hen vanaf 2023 onder in de serie van de Exact Crossen.

Sinds 2016 is er ook een uitgave voor vrouwen. Wijlen Jolien Verschueren won de eerste editie, waarna Thalita de Jong twee keer de beste was. In 2017 won ze hier haar laatste cross als wereldkampioene. Een jaar later won de twee-seizoenen-vlieg haar voorlaatste wedstrijd ooit.

Laatste tien winnaars Kasteelcross Zonnebeke

Vrouwen

2023: Denise Betsema

2022: geen editie vanwege coronapandemie

2021: geen editie vanwege coronapandemie

2020: Christine Majerus

2019: Loes Sels

2018: Thalita de Jong

2017: Thalita de Jong

2016: Jolien Verschueren †

* voor 2016 werd er geen vrouwencross voor profs georganiseerd

Mannen

2023: Tim Merlier

2022: geen editie vanwege coronapandemie

2021: geen editie vanwege coronapandemie

2020: Mathieu van der Poel

2019: Kevin Pauwels

2018: Wietse Bosmans

2017: Wietse Bosmans

2016: Mathieu van der Poel

2015: Wout van Aert

2014: Sven Nys

In seizoen 2023-2024 staat de Exact Cross in Zonnebeke gepland op zaterdag 20 januari 2024.