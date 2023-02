Alvarado is beter dan ooit: “Maar het niveau is nu zo hoog dat dat niet opvalt”

Ceylin del Carmen Alvarado heeft het vrouwenveldrijden de afgelopen jaren enorm zien veranderen. Dat vertelt ze in de podcast CROSS van Play Sports. De jongelingen Fem van Empel, Puck Pieterse en Shirin van Anrooij hebben het niveau enorm opgekrikt en hebben gezorgd voor een andere manier van koersen, vertelt de renster van Alpecin-Deceuninck.

“Ik vond vorig jaar en het jaar daarvoor al dat het vrouwenveldrijden evolueerde, dat het in vergelijking met een aantal jaren geleden anders was”, zegt Alvarado. “Dat zie je nu nog steeds. Het blijft maar groeien en je blijft jezelf maar aanpassen aan de jeugd die opstijgt. Zij domineren mede de cross. Dat blijft toch wel een aanpassing. Ik ben 24, maar het is toch al veranderd in de voorbije jaren.”

Van Empel, Pieterse en Van Anrooij ‘vliegen erin’, vertelt Alvarado. “Voorheen tastte je na de start een beetje af en begon je halverwege de wedstrijd een beetje koers te maken. Nu is het vanaf ronde één volle bak rijden, alsof het de laatste ronde is. Aan het begin is het wel wennen geweest aan die manier van rijden.”

Ook wordt er simpelweg harder gereden, stelt de winnares van de Superprestige. “Ik denk dat ik beter ben dan toen ik een paar jaar geleden wereldkampioen werd. Alleen het niveau is momenteel zo hoog dat je dat niet ziet, dat het niet opvalt. Ik rijd betere waardes dan toen, maar ze rijden nu gewoon zo hard.”