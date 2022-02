Lucinda Brand boekt twintigste seizoenszege in Sint-Niklaas

Lucinda Brand heeft in Sint-Niklaas de Waaslandcross op haar palmares bijgeschreven. De Nederlandse boekte in de laatste Ethias Cross van het seizoen haar twintigste seizoenszege. Annemarie Worst en Denise Betsema mochten mee op het podium.

De Luxemburgse Marie Schreiber was de verrassende snelste starter in recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. Voor de neus van het Britse toptalent Zoe Backstedt dook ze als eerste het veld in. De Nederlandse topfavorieten Lucinda Brand en Denise Betsema lieten zich in eerste instantie verrassen en waren pas rond positie tien te vinden, maar baanden zich snel een weg naar voren.

Dat was nodig, want vlak voor de eerste passage op het strand had Annemarie Worst overgenomen. Dankzij de aanval van Worst ging het tempo flink de hoogte in. Voor Sanne Cant ging het duidelijk te snel, alleen Brand, Betsema, Backstedt en een over de balkjes springende Aniek Van Alphen pikten aan. Die vijf rensters zaten wiel in wiel bij het einde van de openingsronde.

Beslissing na een kwartier

Te veel rensters bij elkaar naar de zin van Lucinda Brand, die op haar beurt het tempo stevig optrok. Zoe Backstedt moest risico’s nemen om het wiel niet te verliezen, en door een verkeerde spoorkeuze in de heuvelzone kwam ze zelfs ten val. Even later ging ook Betsema in de fout, waardoor Brand alleen nog door Worst op de hielen werd gezeten. Na zestien minuten cross was Brand definitief alleen weg. In geen tijd reed ze een vijftiental seconden bij elkaar.

Game over voor de rest, zou je denken, maar Worst knokte zich even later toch nog terug tot op acht seconden. Haar coach schreeuwde dat ze weer naar Brand zou toerijden, maar bij het ingaan van de voorlaatste ronde stokte haar tempo. De Europese kampioene kon zo onbedreigd naar de overwinning rijden, met een geruststellende bonus van een halve minuut.

Ethias Cross 2021-2022

Uitslag manche 8: Sint-Niklaas

1. Lucinda Brand (Telenet-Baloise Lions)

2. Annemarie Worst (777)

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Aniek van Alphen (777)

5. Sanne Cant (IKO-Crelan)

6. Zoe Backstedt (Tormans-Acrog)

7. Alicia Franck (Proximus-Alpha Motorhomes)

8. Marion Norbert Riberolle (Experza-Footlogix)

9. Marie Schreiber (Tormans)

10. Suzanne Verhoeven (Vondelmolen-De Ceuster)