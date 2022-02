Vanthourenhout wint door Pauwels Sauzen-Bingoal gedomineerde Waaslandcross

Michael Vanthourenhout heeft in de Waaslandcross in Sint-Niklaas een knap staaltje ploegwerk afgerond. De troepen van Pauwels Sauzen-Bingoal domineerden de wedstrijd, aan het einde moest er zelfs niet gesprint worden. Eli Iserbyt gunde zijn ploegmaat de zege, even later kwam Laurens Sweeck als derde over de streep.

Vlak voor de start van de Waaslandcross viel de regen plots met bakken uit de lucht. Gevolg: de heuvelzone werd herschapen tot een ijspiste. De renners waren hier duidelijk niet op voorbereid en dat leidde tot een chaotische start. Thibau Nys ging er in de heuvelzone zelfs even bij liggen.

Ploegentijdrit Pauwels Sauzen-Bingoal

Vincent Baestaens, nog altijd zonder contract voor volgend seizoen, pakte uit met een snelle start. Slokop Eli Iserbyt was attent, en ging als enige meteen mee in het spoor van Baestaens. De Vlaams-Brabander zakte echter snel terug, en zag eerst Michael Vanthourenhout en later ook Laurens Sweeck voorbijflitsen.

De twee renners van Pauwels Sauzen-Bingoal maakten even later de oversteek naar hun ploegmaat Iserbyt. We kregen op die manier een halve ploegentijdrit van de troepen van Jurgen Mettepenningen te zien. Iserbyt nam het meeste kopwerk voor zijn rekening en nam zijn twee ploegmaats knap mee op sleeptouw. De West-Vlaming bekommerde zich constant over zijn ploegmaats, die het soms wel knaplastig hadden.

Sweeck past halverwege

Halverwege de wedstrijd begon het tempo van Iserbyt door te wegen bij Laurens Sweeck, die tot twee keer toe in de fout ging op een technische passage. Voorin kon er niet gewacht worden, want de Zwitsers Timon Ruegg en Kevin Kuhn volgden niet veel verderop. Sweeck was nooit veraf, maar slaagde er niet meer in om helemaal naar voren te rijden.

Bij het ingaan van de laatste ronde joeg Iserbyt het tempo nog wat meer de hoogte in. Michael Vanthourenhout leek wel te sterven in zijn wiel, maar hield toch stand. Vlak voor de laatste passage op het strand ging hij zelfs naar de kop, waarna de twee zij aan zij richting de laatste rechte lijn gingen. Iserbyt gaf zijn ploegmaat een schouderklopje, en gunde hem de overwinning.

Ethias Cross 2021-2022

Uitslag manche 8: Sint-Niklaas

1. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)

4. Kevin Kuhn (Tormans)

5. Niels Vandeputte (Alpecin-Fenix)

6. Timon Ruegg

7. Jens Adams (Hollebeekhoeve)

8. Joran Wyseure (Tormans)

9. Toon Vandebosch (Pauwels Sauzen-Bingoal)

10. Daan Soete (Hens-Maes)