Nick Doup • maandag 5 februari 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: Exact Cross Maldegem 2024 – Wie slaat toe bij de WK-herkansing?

De Parkcross Maldegem is traditioneel dé herkansing op het WK veldrijden, zo ook in 2024. Wie ontbreekt, is Mathieu van der Poel. Hij zette na Tábor definitief een punt achter zijn seizoen, dus ligt de strijd om de overwinning in deze Exact Cross compleet open. Bij de mannen én de vrouwen, welteverstaan. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste tien winnaars Parkcross Maldegem

Mannen

2023: Michael Vanthourenhout

2022: Laurens Sweeck

2021: Afgelast wegens de coronacrisis

2020: Eli Iserbyt

2019: Mathieu van der Poel

2018: Laurens Sweeck

2017: Mathieu van der Poel

2016: Michael Vanthourenhout

2015: Kevin Pauwels

2014: Sven Nys

Vrouwen

2023: Annemarie Worst

2022: Annemarie Worst

2021: Afgelast wegens de coronacrisis

2020: Annemarie Worst

2019: Denise Betsema

2018: Marianne Vos

2017: Marianne Vos

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

Vorig jaar

Parkcross Maldegem 2023

Uitslag mannen

1. Michael Vanthourenhout

2. Laurens Sweeck

3. Ryan Kamp

4. Niels Vandeputte

5. Eli Iserbyt



Parkcross Maldegem 2023

Uitslag vrouwen

1. Annemarie Worst

2. Manon Bakker

3. Denise Betsema

4. Inge van der Heijden

5. Laura Verdonschot

Parcours

De omloop van de Parkcross is exact hetzelfde als in 2023. Het parcours situeert zich hoofdzakelijk in het Sint-Annapark, een groene long in het centrum van Maldegem, en is 2.600 meter lang. Het betreft een razendsnel parcours waarin de bospaden elkaar afwisselen met een aantal hellinkjes, meerdere zandstroken, een balkjespassage, meerdere bruggen, een trap en een wasbord.

De start- en finishlocaties zijn afgelopen jaar verplaatst, ten opzichte van de editie van februari 2022. Toen waren die gelegen ten zuiden van het park, net buiten het park. Nu is de start voor het tweede jaar oprij ten noorden van het park op de Gidsenlaan en ligt de finish in het park zelf, ter hoogte van de VIP-tent. Die ontbrak in 2022 nog wegens coronamaatregelen.

Wijzigingen waren dus niet nodig voor de organisatie. De meeste aanpassingen waren afgelopen seizoen al gedaan, vooral om het publiek en het podium meer ruimte te geven.

Programma en info

Programma woensdag 7 februari 2024

11.00 uur: Masters B en C

12.00 uur: Masters A en Amateurs

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Sint-Annapark, 9990 Maldegem

Publieksinformatie

De toegangstickets voor de Parkcross Maldegem kosten €12 per stuk in de voorverkoop, dat kan online en op fysieke locaties. Aan de kassa op de wedstrijddag kosten tickets €15 per stuk. Inwoners van Maldegem kunnen in de voorverkoop met korting (voor €10) kaartjes kopen en kinderen onder de twaalf jaar hebben gratis toegang. Bekijk hier de mogelijkheden om kaartjes te kopen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers mannen

Deelnemers vrouwen

Favorieten mannen

Hij won er wel twee keer, maar Mathieu van der Poel ontbreekt woensdag in Maldegem. Voor de kopman van Alpecin-Deceuninck primeert het wegseizoen na een korte en drukke crosswinter, die hij zondag in Tábor afsloot met een nieuwe wereldtitel. Op de voorlopige startlijst ontbreken ook de namen van Eli Iserbyt, Thibau Nys en Joris Nieuwenhuis, dus is het aantal favorieten niet supergroot.

Michael Vanthourenhout moeten we als regerend Europees kampioen, nummer drie van het WK én natuurlijk als titelverdediger noemen voor de Parkcross. Vorig jaar eindigde de top-10 binnen 25 seconden van elkaar en wist Vanthourenhout uiteindelijk nipt te winnen. Met zijn bochtentechniek past dit parcours hem goed en ook de vorm van de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal is goed.

Namens Baloise Trek Lions staan in ieder geval Lars van der Haar en Pim Ronhaar aan de start in Maldegem. Het Nederlandse duo komt net als Vanthourenhout rechtstreeks over uit Tábor en zij zullen Vanthourenhout maar wat graag een loer willen draaien. Ronhaar liet in Hoogerheide (derde) nog zien een snel parcours aan te kunnen en voor Van der Haar liggen er weer kansen op het podium nu de grote tenoren niet meer in het veld zijn.

Daarachter volgt een grote groep met outsiders. Zij zullen op de snelle omloop in het Sint-Annapark lang mogen dromen van een podiumplaats. Vanuit Belgische hoek is het dan vooral interessant om Niels Vandeputte, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure in de gaten te houden. Let ook op Toon Vandebosch en Laurens Sweeck, die vorig jaar nog tweede was in Maldegem maar dit seizoen maar moeilijk vooruit lijkt te komen.

In die groep die zal strijden om het podium zal ook zeker Ryan Kamp aanwezig zijn. Zijn hachje is gered voor komend wegseizoen, met een plek in de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck, maar toch zal de Nederlander willen aantonen dat hij in het veld ook nog wat te bieden heeft. Afgelopen seizoen speelde Kamp het ploegspel met zijn oude werkgever Pauwels Sauzen-Bingoal en werd hij derde in Maldegem.

Tot slot noemen we nog de namen van de afzwaaiende Vincent Baestaens en buitenlanders Felipe Orts, Kevin Kuhn en Marcel Meisen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Michael Vanthourenhout

** Pim Ronhaar, Lars van der Haar

* Niels Vandeputte, Emiel Verstrynge, Ryan Kamp

Deelnemers mannen

Favorieten vrouwen

Alle Nederlandse toppers ontbreken in Maldegem en dus mag wel gesteld worden dat het deelnemersveld wat onthoofd is. Geen Fem van Empel, geen Puck Pieterse, geen Lucinda Brand, geen Ceylin del Carmen Alvarado… Zelfs drievoudig winnaar en titelverdediger Annemarie Worst ontbreekt op de voorlopige startlijst die wij voor het WK-weekend ontvingen.

Dan zijn in eerste instantie de ogen gericht op Manon Bakker en Aniek van Alphen, als we naar de Nederlanders kijken. Als de bezetting wat minder is, wil Bakker wel vaker komen bovendrijven. Zo was ze tweede in Gullegem, derde in Hamme en won ze zelfs de sneeuwcross in Val di Sole dit jaar. In Maldegem was ze in 2022 en 2023 al tweede; pakt ze nu dan de zege bij afwezigheid van Worst? Van Alphen was een kleine maand geleden nog derde in Otegem en werd dit seizoen ook tweede in Essen, Niel en Ardooie. Kan zij hier een nieuwe podiumplaats aan haar totaal toevoegen?

De grootste favoriete komt misschien wel uit België. De laatste thuiswinnares was Sanne Cant in 2016 en nu heeft Laura Verdonschot uitstekende papieren om de WK-herkansing in Maldegem te winnen. In de weken voor Tábor toonde ze een goed vormpeil, met onder meer knappe ereplaatsen in Hoogerheide (zesde), Hamme (vierde), Benidorm (zevende), Zonhoven (zesde) en Koksijde (vierde). Op het WK zelf werd ze vijfde. In het ‘najaar’ van de crosswinter zullen er meer kansen komen voor Verdonschot. Slaat ze hier gelijk toe?

Meer Belgisch geweld komt van Marion Norbert Riberolle. Zij was zegezeker in de matig bezette crossen van Otegem en Zonnebeke, maar het gezegde ‘wie er niet is kan je niet verslaan’ is niet voor niets een cliché. Het is namelijk waar. Norbert Riberolle wist het af te maken toen de kans zich voordeed. Nu is het snelle parcours van Maldegem niet direct op haar maat, maar een podiumplaats moet zeker haalbaar zijn voor de geboren Française.

De namen van Anna Kay, Julie Brouwers, Francesca Baroni, Larissa Hartog en Alicia Franck willen we jullie niet onthouden. Voor hen zou een top-5-notering de Parkcross al geslaagd maken.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Laura Verdonschot

** Manon Bakker, Aniek van Alphen

* Marion Norbert Riberolle, Anna Kay

Deelnemers vrouwen

Weer en TV



Van echt winterweer is deze week geen sprake in Oost-Vlaanderen. In de dagen voor de Parkcross loopt de temperatuur regelmatig op tot in de dubbele cijfers en valt er weinig neerslag. Op woensdag verwacht Buienradar dat het 9 graden wordt in Maldegem. ’s Middags breekt ook de zon wat door. Een noordwestenwind (windkracht 3 à 4) laat het wel iets kouder aanvoelen.

De Exact Cross Maldegem wordt vanaf 13.30 uur uitgezonden door Sporza op VRT1, terwijl Eurosport 1 er om 13.40 uur aan begint. Ook de online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+ schakelen dan in.