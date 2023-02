Annemarie Worst boekt in Maldegem eerste zege in vier maanden

De Parkcross in Maldegem is gewonnen door Annemarie Worst. De veldrijdster ontdeed zich in de laatste rondes van onder meer van Inge van der Heijden, Denise Betsema en Manon Bakker en kwam solo over de meet.

Zonder Lucinda Brand, Fem van Empel en Puck Pieterse, maar wel met toppers als Denise Betsema, Inge van der Heijden en Annemarie Worst stond woensdag de Parkcross op het programma.

Van hen namen Worst en Van der Heijden een kopstart. Zij namen Leonie Bentveld en Laura Verdonschot in hun kielzog mee; heel lang bleef deze koerssituatie echter niet intact. Al in de eerste ronde ging Van der Heijden op solo-avontuur.

Vier Nederlandse veldrijdsters steken er bovenuit

Van der Heijden werd een ronde later bijgehaald door Manon Bakker, waarna ook nog Worst en Betsema kwamen aansluiten. Daarna was het een constant aan- en afhaken bij de vier rensters vooraan. Op twee rondes van de streep kwamen de vier wel weer bij elkaar, en was het wachten op een beslissende demarrage.

Die kwam er uiteindelijk van Worst. De veldrijdster van 777 reed geniepig weg bij haar drie concurrentes en breidde langzaam maar zeker haar voorsprong uit. Toen met nog een halve ronde te gaan deze voorsprong zeven seconden bedroeg, was de buit binnen. Na vier maanden zonder zege kon Worst in Maldegem eindelijk weer eens haar handen in de lucht steken.

Parkcross Maldegem

Uitslag, vrouwen

1. Annemarie Worst

2. Manon Bakker

3. Denise Betsema

4. Inge van der Heijden

5. Laura Verdonschot

6. Leonie Bentveld

7. Rebecca Gariboldi

8. Anna Kay

9. Francesca Baroni

10. Julie Brouwers