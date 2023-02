Pauwels Sauzen-Bingoal speelt overtal uit in Parkcross, Vanthourenhout wint

Michael Vanthourenhout heeft de Parkcross in Maldegem gewonnen. De Europees kampioen van Pauwels Sauzen-Bingoal haalde in een tactische wedstrijd Laurens Sweeck terug in de slotfase en klopte hem vervolgens in een sprint.

De veldrijders van Pauwels Sauzen-Bingoal toonden zich woensdag dominant in Maldegem. Vanthourenhout en Eli Iserbyt hielden in de eerste rondes het tempo flink hoog vooraan in de koers. Tot een grove selectie kwam het niet meteen, want in de eerste rondes bleef een groep van ongeveer veertien renners nog bij elkaar.

Toch kon Iserbyt al in de vierde ronde profiteren van het tempo van zijn ploeg. Toen Iserbyt aanzette, hield Vanthourenhout de benen stil en kon Iserbyt een kloof slaan met de rest. In de rondes daarna verdedigde de coureur van Pauwels Sauzen-Bingoal deze voorsprong met hand en tand, terwijl Vanthourenhout en later ook Ryan Kamp belangrijk afstopwerk daarachter verrichten.

Sweeck komt bovendrijven

Sweeck ging rond halverwege cross in de tegenaanval om Iserbyt terug te halen, maar slaagde daar aanvankelijk niet in. Met Kamp en Vanthourenhout in zijn had Pauwels Sauzen-Bingoal de cross duidelijk in een greep, tot Iserbyt een fout maakte in de zandbak en er ineens vier leiders waren: Kamp, Vanthourenhout en Iserbyt namens Pauwels Sauzen-Bingoal en Sweeck.

In de slotrondes ging Sweeck er ondanks het numerieke overtal van Pauwels Sauzen-Bingoal nog vandoor. De coureur van Crelan-Fristads reed weg bij Iserbyt, Vanthourenhout en Kamp en leek op weg naar de zege, maar zag eerst Iserbyt en daarna ook Vanthourenhout nog bij hem terugkeren. Vanthourenhout klopte Sweeck vervolgens nog in een sprint, terwijl Iserbyt door pech in de laatste fase van de wedstrijd nog wegviel.

Parkcross Maldegem

Uitslag, mannen

1. Michael Vanthourenhout

2. Laurens Sweeck

3. Ryan Kamp

4. Niels Vandeputte

5. Eli Iserbyt

6. Kevin Kuhn

7. Lander Loockx

8. Emiel Verstrynge

9. Joran Wyseure

10. Vincent Baestaens