Voorbeschouwing: Exact Cross Essen 2023 – De terugkeer van Wout van Aert

Hij is er! 6 december is al gepasseerd, dus we hebben het niet over Sinterklaas, maar over Wout van Aert. De Belgische crosser maakt aanstaande zaterdag zijn rentree in het veld in de Exact Cross in Essen. Wat kunnen we verwachten van de Belg? En wat in de cross bij de vrouwen? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste tien winnaars Essen

Mannen

2022: Gerben Kuypers

2021: Wout Van Aert

2020: Mathieu van der Poel

2019: Quinten Hermans

2018: Laurens Sweeck

2017: Mathieu van der Poel

2016: Wout van Aert

2015: Wout van Aert

2014: Wout van Aert

2013: Kevin Pauwels

Vrouwen

2022: Aniek van Alphen

2021: Zoe Bäckstedt

2020: Marianne Vos

2019: Marianne Vos

2018: Maud Kaptheijns

2017: Sanne Cant

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sophie de Boer

2013: Sanne Cant

Vorig jaar

Uitslag mannen – Exact Cross in Essen

1. Gerben Kuypers (Proximus-AlphaMotorhomes-Doltcini) in 1u00m30s

2. Jens Adams (Chocovit) op 15s

3. Emiel Verstrynge (Crelan-Fristads) op 23s

4. Victor Van De Putte (Deschacht-Hens-Maes) op 24s

5. Jente Michels (Alpecin-Deceuninck) op 33s

Uitslag vrouwen – Exact Cross in Essen

1. Aniek van Alphen (777) in 48m30s

2. Alicia Franck (De Ceuster-Bonache) op 35s

3. Yara Kastelijn (Crelan-Fristads) op 39s

4. Anna Kay (777) op 39s

5. Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache) op 49s

Parcours

Drie jaar geleden onderging de omloop in Essen een stevige facelift. De start en aankomst liggen niet meer aan de Quarantainehallen, maar ter hoogte van Robotland. Robotland is een technologiepark dat twee jaren geleden zijn deuren opende. Een deel van de omloop bevindt zich overigens letterlijk ín het park en wordt gekenmerkt door veel bochtenwerk en heel wat technische passages.

Dat deel wordt meteen na de start afgewerkt. Naast al die bochten liggen er ook balkjes, waardoor de renners er dus echt hun technische vaardigheden zullen moeten aanspreken. Na die bochtige passages moeten de renners naar het tweede deel van de omloop rijden, die gekenmerkt wordt door een korte zandbak. Voor de rest liggen er eerder lange stroken op het parcours, waardoor de renners er stevig zullen kunnen vlammen.

Aan het absolute einde van het parcours liggen er nog enkele stevige bochten in het parcours. De laatste bocht is eentje naar rechts, waarna de renners de laatste rechte lijn induiken. Die is relatief kort. Verder zijn er dit jaar twee kleine aanpassingen doorgevoerd. Er is een nieuwe passage en in het bos zijn er een aantal bochten toegevoegd aan het rondje.

Programma en info

Programma zaterdag 9 december 2023

12.10 uur: Junioren mannen

13.45 uur: Elite vrouwen en jeugdcategorieën

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Robotland, Hemelrijk, 4635 Essen.

Publieksinformatie

Tickets kan je hier kopen en kosten 15 euro.

Praktische info

Website organisatie

Favorieten mannen

In Essen staat alles in het teken van de rentree van Wout van Aert. De Belg rijdt er zijn eerste cross van zijn veldritseizoen, dat er anders uitziet dan de voorbije jaren. “Het is een bewuste keuze om een korter programma te rijden. Vorig jaar heb ik gemerkt dat het mentaal moeilijk is om mij echt op het crossseizoen te richten en dan door te gaan naar het voorjaar. Ik heb voor mezelf besloten dat ik niks meer aan het toeval wil overlaten wat betreft de voorjaarsklassiekers. Daarom rijd ik met pijn in het hart een beperkter programma”, vertelde hij een tijdje geleden op de website van zijn ploeg.

Van Aert gaf daarnaast nog aan dat het moeilijk zal zijn een hoog niveau te halen door het beperkt aantal crossen, maar dat zal aanstaande zaterdag in principe geen probleem zijn. Er staan heel weinig grote namen op de deelnemerslijst omdat de cross in Essen samenvalt met heel wat trainingsstages.

De renner die het dichtst in de buurt van Van Aert moet komen, zal Jens Adams zijn. De crosser van Athletes for Hope laat de laatste weken mooie dingen zien en is zo goed als altijd een vaste waarde in de top-10. In de X2O Trofee in Kortrijk en in de Wereldbeker in Dublin was hij zelfs goed voor een vijfde plaats. Vorig jaar was Adams nog de grote favoriet voor de zege in Essen, maar toen ging Gerben Kuypers – die voor het eerst een tv-cross won – met de zege lopen.

Adams mag echter wel wat tegenstand verwachten van Lander Loockx. De Vlaams-Brabander is nog niet op stage en is er zaterdag dus gewoon bij. In gesprek met WielerFlits voor de rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’ vertelde hij dat een van zijn grote doelen is om eens op het podium te staan in een tv-cross. Wel, zaterdag krijgt de renner van TDT-Unibet een grote kans om een vinkje achter dat doel te zetten.

Daan Soete mag in Essen ook dromen van een mooie notering. De goede vriend van Van Aert had een minder goed begin van het seizoen door een besmetting van het coronavirus. De Kempenaar werd ziek na de Amerikaanse Wereldbekermanche in Waterloo en kwam daardoor een kleine maand niet in actie. De laatste crossen eindigt hij aan het einde van de top-20, maar in Essen moet hij mee kunnen doen voor de top-5.

Iemand die zeer hard zal uitkijken naar de cross in Essen is Tom Meeusen. Voor Meeusen is het natuurlijk zijn thuiscross. De ancien en ploeggenoot van Adams reed in zijn laatste twee crossen top-15 en mag in Essen dus ook dromen van de top-5 of zelfs meer. Aan zijn motivatie zal het in ieder geval niet liggen, Meeusen blijft – zoals we hem kennen – elke week voor iedere meter strijden.

Een van de jonge renners om in de gaten te houden zaterdag is Victor Van De Putte. De crosser van Deschacht-Hens-Maes maakt zijn rentree na een week afwezig te zijn door ziekte. De 21-jarige Van De Putte is nog belofte en behoort daar tot een van de betere Belgen, maar tussen de eliterenners is het voor hem – niet meer dan logisch – nog lastig.

Veel grote namen ontbreken in Essen. Een deel van het crosspeloton kiest deze week voor een trainingskamp in de zon, een ander deel geeft de voorkeur aan deelname aan de Wereldbeker Val di Sole in Italië en dat is niet goed te combineren met de Exact Cross.

Favorieten volgens WielerFlits (wordt later aangevuld)

*** Wout van Aert

** Jens Adams, Lander Loockx

* Tom Meeusen, Daan Soete, Victor Van De Putte

De deelnemerslijst van de Exact Cross in Essen is nog niet definitief. Er worden later dus nog wijzigingen doorgevoerd in deze voorbeschouwing.

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen kunnen we een tweestrijd verwachten. De eerste vrouw waar we onze pijlen op richten is Aniek van Alphen. De Nederlandse van Cyclocross Reds krijgt aanstaande zaterdag een mooie kans om weer eens een tv-cross op haar naam te schrijven. Dit seizoen won ze eenmaal, de Kleeberg Cross in Nederlands Mechelen. Van Alphen is een naam die we steeds terug zijn in de top-8 en we mogen dan ook verwachten dat zij niet ver van de zege zal zijn.

Haar grootste concurrente zal zonder twijfel Marion Norbert Riberolle zijn. Norbert Riberolle is wat wisselvalliger dan Van Alphen, maar heeft dit seizoen ook al een aantal keer podium gereden. De laatste weken heeft de Belgische vaak pech na de start, waarna ze telkens aan een stevige inhaalrace moet beginnen. Een goede start zal zaterdag dus wel nodig zijn, want Van Alphen zal niet wachten.

De Ceuster Bonache levert heel wat rensters af die zaterdag kans maken op een ereplaats. In eerste instantie denken we dan aan Laura Verdonschot, een van de beste Belgische crossers van het moment. Verdonschot heeft dit seizoen al zes keer gewonnen, vijf keer in Spanje en een keer in Portugal. Winnen doet ze ondertussen niet meer, maar de Vlaamse verzamelt wel al een tijdje noteringen in de top-10. Een negende plaats op het EK was een van haar andere hoogtepunten van het seizoen. Verder rekenen ze bij De Ceuster Bonache ook op Lies’l Schevenels en Suzanne Verhoeven.

Kiona Crabbé is een van de andere Vlaamse rensters die mag dromen van een mooie uitslag. De jonge renster is bezig aan een mooi seizoen en is in staat om in de Belgische crossen top-15 te rijden. Op de Koppenberg kwam daar een gigantische uitschieter bij, want Crabbé werd er vijfde. Een mooie opsteker voor de renster van Proximus-Cyclis-AlphaMotorhomes CT. Kan zij zaterdag misschien nóg beter doen?

Favorieten volgens WielerFlits (wordt later aangevuld)

*** Aniek van Alphen

** Marion Norbert Riberolle, Laura Verdonschot

* Kiona Crabbé, Suzanne Verhoeven, Lies’l Schevenels

De deelnemerslijst van de Exact Cross in Essen is nog niet definitief. Er worden later dus nog wijzigingen doorgevoerd in deze voorbeschouwing.

Weer en TV

Mooi weer is het de laatste tijd niet. Dat zal zaterdag in Essen niet anders zijn. Weeronline verwacht dat het de hele dag door zal regenen met het hoogtepunt in de namiddag. De temperaturen zullen wat warmer zijn dan vorige week. Door de stevige zuidwestenwind zal het wel nog steeds frisjes aanvoelen.

De cross in Essen is live te volgen op Sporza, op VRT1. De uitzending begint om 13.30 uur. Een kwartier later kan je ook terecht op Eurosport 1. Daarnaast is de cross ook te bekijken via de online kanalen van Eurosport.nl/Discovery+/GCN+. Voor meer informatie kan je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.