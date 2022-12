Gerben Kuypers klopt topfavoriet Jens Adams en kraait victorie in Exact Cross Essen

Gerben Kuypers heeft de Exact Cross Essen op zijn naam geschreven. De 22-jarige veldrijder, die onlangs centraal stond in de rubriek ‘Vrijdag, de dertiende’, reed al relatief vroeg in de wedstrijd alleen weg en hield tot de streep stand. Topfavoriet Jens Adams moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Net als bij de vrouwen, gaven ook bij de mannen de grote tenoren verstek voor de Exact Cross Essen. Dat had alles te maken met trainingsstages en de Wereldbeker Dublin, die zondag verreden wordt. De gedoodverfde winnaar bij het ontbreken van de geijkte namen was Jens Adams. De concurrentie moest komen van onder meer Emiel Verstrynge, Jente Michels, Gerben Kuypers, de terugkerende David van der Poel en Tom Meeusen, die een thuiswedstrijd reed.

Adams valt

Zowel Meeusen en Adams hadden geen al te beste start, in tegenstelling tot Gerben Kuypers. Hij kwam na één ronde als eerste door, met Verstrynge, Clément Horny en Victor Van de Putte in zijn spoor. Adams reed op positie zeven, Van der Poel op plek negen, Meeusen kwam door als dertiende. In de tweede ronde maakte Adams de sprong naar voren. Hij sloot als enige aan bij de drie koplopers.

We hadden dus vijf renners op kop. Kort daarachter volgden echter Jente Michels en Lennert Belmans, die in de vierde ronde aansloten. Niet veel later kwam Adams ten val. Kuypers en Verstrynge zagen hun kans schoon en gaven er een lap op. Zij kwamen met zijn tweeën voorop te liggen. Door een lekke band van Verstrynge, aan het einde van de vierde ronde, lag Kuypers plots echter alleen op kop.

Solo Kuypers

Halverwege de wedstrijd, na vijf ronden, had Kuypers zijn voorsprong flink uitgebreid. Hij had op dat moment een voorsprong van vijfentwintig seconden. Achter hem kwamen vier renners samen: Van de Putte, Michels, Verstrynge en Adams. Die laatste liet zijn mede-achtervolgers in de zevende ronde staan en ging alleen op jacht naar Kuypers. Met nog twee rondes te gaan was het verschil tussen de twee tweeëntwintig seconden.

In de voorlaatste ronde wist Adams niet meer dichter te komen. Kuypers begon dus met een behoorlijke voorsprong aan de slotronde en zou die voorsprong behouden. Adams eindigde als tweede. In de sprint om plek drie was Verstrynge sneller dan Van de Putte. Verderop in de top-tien, op plek acht, zagen we thuisrijder Meeusen. David van der Poel werd 21ste op bijna drieënhalve minuut van Kuypers.

Exact Cross Essen

Uitslag mannen

1. Gerben Kuypers in 1u00m30s

2. Jens Adams (Chocovit) op 15s

3. Emiel Verstrynge (Crelan-Fristads) op 23s

4. Victor Van de Putte (Deschacht-Hens-Maes) op 24s

5. Jente Michels (Alpecin-Deceuninck) op 33s

6. Lennert Belmans (Crelan-Fristads) op 1m03s

7. Lukas Vanderlinden (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m13s

8. Tom Meeusen (Deschacht-Hens-Maes) op 1m16s

9. Diether Sweeck op 1m23s

10. Clément Horny op 1m27zs