Aniek van Alphen maakt favorietenstatus waar in Exact Cross Essen

Aniek van Alphen heeft de Exact Cross Essen gewonnen. Net voor half koers begon de Nederlandse aan een solo, die ze succesvol afrondde. Alicia Franck werd tweede, Yara Kastelijn derde.

Vanwege de Wereldbeker Dublin op zondag en trainingsstages in warmere oorden, ontbraken de echt grote namen in de Exact Cross Essen voor vrouwen. Aniek van Alphen, de winnares van de Superprestige Boom, was er wel bij. Zij moest het opnemen tegen onder anderen Yara Kastelijn, Anna Kay, Alicia Franck, Leonie Bentveld en Laura Verdonschot.

De beste start was voor Leonie Bentveld. Franck zat goed mee en nam al snel over. Van Alphen volgde op dat moment nog wat verder, maar wist in geen tijd naar voren te rijden. Kay, Kastelijn en Verdonschot zaten na de eerste ronde ook mee, de rest volgde iets verder.

Van Alphen gaat solo

Na de tweede ronde was de situatie onveranderd, al hing Verdonschot aan het elastiek. In de derde van zeven rondes kwamen er wel verschillen. Bentveld kwam middenin het groepje ten val, waarna Van Alphen doortrok en een gaatje sloeg. Kastelijn bleef aanvankelijk in de buurt, maar langzaam maar zeker breidde de renster van 777 haar voorsprong uit.

Achter haar kwamen vier rensters samen: Franck, Verdonschot, Kay en Kastelijn. Zij hadden na vier rondes een achterstand van vijfentwintig seconden. In de rondes daarop werd die bres groter, wat betekende dat de achtervolgers streden voor de tweede plek. Bentveld mengde zich ook in dat gevecht, want in de vijfde ronde sloot ze weer aan bij het eerdergenoemde kwartet.

Strijd om plek twee

Aan het einde van diezelfde ronde gaf Kastelijn flink gas. Het zorgde even voor verbrokkeling bij het vijftal, dat daarna wel weer bij elkaar kwam. Van Alphen had niks door van deze ontwikkeling: zij reed ver voor de rest uit en soleerde soeverein naar de zege.

In de laatste ronde versnelde Franck bij de achtervolgers. Ze reed weg bij de rest en zou standhouden. Kastelijn sprintte naar de derde plek, voor Kay.

Exact Cross Essen

Uitslag vrouwen

1. Aniek van Alphen (777) in 48m30s

2. Alicia Franck (De Ceuster Bonache) op 35s

3. Yara Kastelijn (Crelan-Fristads) op 39s

4. Anna Kay (777) z.t.

5. Laura Verdonschot (De Ceuster Bonache) op 49s

6. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m07s

7. Maghalie Rochette op 1m47s

8. Suzanne Verhoeven (De Ceuster Bonache) op 1m51s

9. Ellen Van Loy (De Ceuster Bonache) op 1m52s

10. Xaydee Van Sinaey op 2m11s