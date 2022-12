Voorbeschouwing: Exact Cross Essen 2022 – Krijgen we spanning in Robotland?

De Exact Cross Essen lokt dit jaar geen absolute toppers naar Robotland. Niet getreurd, want de organisatie heeft toch voor een aantal interessante namen op de deelnemerslijst gezorgd. Krijgen we zowel bij de mannen als vrouwen een spannende strijd om de zege? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Wielerclub de Molenheidevrienden zag in 1962 het levenslicht, oorspronkelijk met als doel plaatselijke, jonge renners te ondersteunen. In 1965 werd het geweer van schouder veranderd en werd er gestart met het organiseren van wielerwedstrijden, zowel op de weg als in het veld. Zo ontstond de Grote Prijs de Vennekens, zoals de cross in zijn beginjaren zou heten. De wedstrijd werd vooral in zompige weiden afgewerkt.

Na drie amateurcrossen werd in 1968 de eerste A-veldrit georganiseerd, gewonnen door August Badts, overigens een oom van de broers Danny, Rudy en Eddy De Bie. In de loop der jaren veranderde de cross meerdere keren van locatie. Een belangrijke verhuis was die naar de terreinen van het college op de Rouwmoer. Paul Herygers won er in 1995 de eerste editie van de GP Rouwmoer. De cross kreeg door zijn verhuis immers ook een nieuwe naam.

Acht jaar eerder was de cross in Essen ook toegetreden tot de Gazet van Antwerpen Trofee Veldrijden, die we vandaag kennen als de X20 Badkamers Trofee. De GP Rouwmoer bleef maar liefst 31 opeenvolgende jaren deel uitmaken van de Trofee en groeide van regionale cross uit tot een internationale veldrit met gerenommeerde winnaars.

Een nieuwe mijlpaal was de verhuis in 2013 van Rouwmoer naar de Quarantainestallen aan het Hemelrijk, letterlijk aan de Nederlandse grens. Negen jaar later wordt nog steeds op dezelfde locatie gecrost, al onderging het parcours twee jaar geleden een grondige facelift. En in 2018 stapten de organisatoren uit de DVV Trofee. Sindsdien maken ze deel uit van de Exact Cross (vroeger Ethias Cross), waar weliswaar geen klassement aan verbonden is.

Een van de meest memorabele edities van de cross in Essen is misschien wel die in 2012. Zdenek Stybar en Jan Denuwelaere gingen destijds met twee de laatste rechte lijn in na een loodzware cross. Vol modder gingen de twee een tumultueuze sprint aan, waar Stybar vlak voor de finish Denuwelaere ten val bracht. Stybar kwam als eerste over de streep, maar werd gedeclasseerd. Denuwelaere gleed enkele centimeters – letterlijk – voor Rob Peeters over de finish en werd zodoende de winnaar van de cross. Wat een moment.

Recordhouders in Essen zijn Sven Nys en Sanne Cant. Nys was tussen 1998 en 2010 zes keer primus op de drassige weiden rond het college van Rouwmoer, Sanne Cant won het voorbije decennium vijf van de negen damesedities. De vrouwen reden pas in 2011 hun eerste GP Rouwmoer, Marianne Vos kwam toen als eerste over de streep.

Laatste tien winnaars Essen

Mannen

2021: Wout Van Aert

2020: Mathieu van der Poel

2019: Quinten Hermans

2018: Laurens Sweeck

2017: Mathieu van der Poel

2016: Wout van Aert

2015: Wout van Aert

2014: Wout van Aert

2013: Kevin Pauwels

2012: Jan Denuwelaere

Vrouwen

2021: Zoe Bäckstedt

2020: Marianne Vos

2019: Marianne Vos

2018: Maud Kaptheijns

2017: Sanne Cant

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sophie de Boer

2013: Sanne Cant

2012: Sanne Cant

Vorig jaar

Veel toppers waren er niet in Essen vorig jaar. Dat had alles te maken met de veldrit in Val di Sole, die een dag later op het programma stond. Daarbovenop kozen een aantal crossers voor een trainingsstage in het warmere Spanje. Desondanks hadden de organisatoren met Wout van Aert een gedroomde renner aan de start. De Belg van Jumbo-Visma kwam, zag en overwon koelbloedig in Essen.

Twaalf minuten lang kon Pim Ronhaar de Vlaming volgen, maar nadien moest hij onherroepelijk de rol lossen. Van Aert reed vlot naar de overwinning, Thijs Aerts – die tweede werd – kwam met bijna twee minuten achterstand over de streep. Ronhaar werd derde.

Uitslag mannen – Ethias Cross (nu Exact Cross) in Essen

1. Wout Van Aert (Jumbo-Visma) in 57m21s

2. Thijs Aerts (Baloise Trek Lions) op 1m47s

3. Pim Ronhaar (Baloise Trek Lions) op 2m7s

4. Lander Loockx (Deschacht-Hens-Maes) op 2m19s

5. Lennert Belmans (IKO-Crelan) op 2m25s

Wedstrijdverslag

Net zoals bij de mannen stonden er weinig toppers aan de start in Essen. De blikvangster op de deelnemerslijst was Zoe Bäckstedt, die destijds nog maar pas 17 jaar jong was geworden. De Britse liet echter niets aan het toeval over en reed meteen weg in de eerste ronde. Niemand kon volgen, Bäckstedt reed zeer dominant naar de overwinning.

Het was haar eerste zege bij de elite vrouwen in België. Meteen een mooie, want de tweede renster kwam pas na een minuut en 4 seconden over de streep. Dat was de Belgische Laura Verdonschot, die de Britse Anna Kay achter zich kon houden.

Uitslag vrouwen – Ethias Cross (nu Exact Cross) in Essen

1. Zoe Bäckstedt (EF Education-First) in 50m51s

2. Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m4s

3. Anna Kay (Starcasino CX) op 1m36s

4. Fauve Bastiaenssen (BNS Technics-Groep T.O.M.) op 2m25s

5. Jana Dobbelaere (Starcasino CX) op 3m21s

Wedstrijdverslag

Parcours

Twee jaar geleden onderging de omloop in Essen een stevige facelift. De start en aankomst liggen niet meer aan de Quarantainehallen, maar ter hoogte van Robotland. Robotland is een technologiepark dat eind vorig jaar zijn deuren opende. Een deel van de omloop bevindt zich overigens letterlijk ín het park en wordt gekenmerkt door veel bochtenwerk en heel wat technische passages.

Dat deel wordt meteen na de start afgewerkt. Naast al die bochten liggen er ook balkjes, waardoor de renners er dus echt hun technische vaardigheden zullen moeten aanspreken. Na die bochtige passages moeten de renners naar het tweede deel van de omloop rijden, die gekenmerkt wordt door een korte zandbak. Voor de rest liggen er eerder lange stroken op het parcours, waardoor de renners er stevig zullen kunnen vlammen.

Aan het absolute einde van het parcours liggen er nog enkele stevige bochten in het parcours. De laatste bocht is eentje naar rechts, waarna de renners de laatste rechte lijn induiken.

Programma en info

Programma zaterdag 10 december 2022

12.15 uur: Junioren mannen

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

Robotland, Hemelrijk, 4635 Essen.

Publieksinformatie

Tickets voor de cross in Essen kan je hier kopen. Als je online een ticket koop, op voorhand, betaal je 12 euro. Doe je dat niet en koop je een ticket aan de kassa in Essen, betaal je 15 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen.

Er zijn drie parkings beschikbaar voor het publiek. Deze zijn te vinden in het station in Essen (Handelstraat), in het Schildershof (Alfons Van Ginderenstraat) en in het Parochiecentrum (Kerkstraat).

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers

Favorieten mannen

Zoek niet naar de grote namen in Essen. Veel renners zijn op stage in het warme Spanje of trekken dit weekend naar Ierland voor de wereldbekermanche in Dublin. Toch heeft de organisatie een aantal leuke namen kunnen strikken. Zo staat bijvoorbeeld Jens Adams op de deelnemerslijst. De renner van eenmansploeg Chocovit is een gevestigd naam in de top-10 van het veldrijden en is de uitgesproken favoriet voor de zege in Essen.

Adams heeft echter zeker nog niet gewonnen. Er staan namelijk een aantal interessante jonge crossers aan de start, die dit seizoen al hoge ogen gooiden. Emiel Verstrynge is een van die renners. De Europees kampioen bij de beloften behoort tot de absolute top van de U23-categorie en is ook bij de elite goed voor een plaats in de top-15. Daarnaast is er ook nog Gerben Kuypers. De eindwinnaar van de Coupe de France zal zich in Essen willen tonen, aangezien hij op zoek is naar een profcontract en in dit deelnemersveld kans maakt op een mooie uitslag. Onderschat ook Jente Michels zeker niet. De 19-jarige crosser van Alpecin-Deceuninck rijdt goed rond dit seizoen en is in staat om te verrassen.

Nog een mooie naam op de startlijst: David van der Poel. De Nederlander maakt in Essen zijn rentree in het veld. Een goede Van der Poel moet in dit deelnemersveld zeker meedoen voor de eerste plaatsen, maar het is afwachten hoe hij in het veld zal treden. Naast Van der Poel, staan met Thijs Aerts en Tom Meeusen ook twee andere meer ervaren renners op de deelnemerslijst. De twee krijgen een mooie kans om nog eens top-5 – en misschien zelfs meer – te rijden. Meeusen rijdt in Essen bovendien voor eigen volk, waardoor hij extra gemotiveerd zal zijn om zich te tonen.

Tot slot noemen we nog een aantal namen van jonge crossers. Zo zijn Arne Baers, Victor Van De Putte en Ward Huybs prima in staat om goed voor de dag te komen. Winnen lijkt echter niet mogelijk voor de jongere renners.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Jens Adams

** Emiel Verstrynge, Jente Michels

* Gerben Kuypers, David van der Poel, Tom Meeusen

Deelnemerslijst mannen

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen krijgen we misschien wel een spannendere strijd. De grote favoriete is volgens WielerFlits Aniek van Alphen, die afgelopen weekend kon zegevieren in Boom. De Nederlandse renster van Team 777 won er een manche van de Superprestige, goed voor haar eerste zege in een regelmatigheidscriterium. “Ik heb er mezelf verbaasd. Ik wist echter wel dat een podium er zat aan te komen”, vertelde ze ons.

Zegezeker is Van Alphen echter helemaal niet. Met Yara Kastelijn zal er namelijk nog een sterke Nederlandse vrouw aan de start staan in Essen. Kastelijn reed dit seizoen nog maar drie crossen, maar was in de eerste twee goed voor een plaats in de top-6. In de Wereldbeker in Hulst kwam ze er dan weer niet aan te pas door een stevige valpartij. In dit deelnemersveld moet Kastelijn wel in staat zijn om mee te doen voor de overwinning.

Na de twee Nederlandse vrouwen komen we uit bij een heleboel Belgische vrouwen. Zo zullen onder meer Sanne Cant, Laura Verdonschot, Marion Norbert Riberolle en Alicia Franck zaterdag in Essen rijden. Norbert Riberolle was vorig weekend niet in haar normale doen, in tegenstelling tot de andere drie dames. Cant werd sterk tiende in Antwerpen, Franck werd op haar beurt achtste in Boom. De sterkste prestatie van het weekend kwam echter van Verdonschot, zij werd achtste in de wereldbekermanche aan de Schelde. Een heuse opsteker voor de Vlaamse.

Zit de winnares niet bij de eerdergenoemde namen, dan kijken we naar een aantal jonge rensters. Zo zal ook de jonge Nederlandse Leonie Bentveld in principe goed zijn voor een plaats in de top-10. Datzelfde geldt eventueel ook voor Fleur Moors en Xaydee Van Sinaey, al zijn deze twee Belgische junioren nog zeer jong. Tot slot noemen we ook nog de Canadese Maghalie Rochette, die voor het eerst in België zal koersen dit veldritseizoen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Aniek van Alphen

** Yara Kastelijn, Anna Kay

* Alicia Franck, Sanne Cant, Laura Verdonschot

Deelnemerslijst vrouwen

Weer en TV

Warm gaat het niet worden dit weekend. Pijnlijk koud zelfs. De temperaturen komen namelijk amper boven de 0 graden Celsius. Meteovista verwacht niet dat het gaat regenen in Essen zaterdag, maar een regenbui uitsluiten, moeten we toch ook niet doen. De wind waait niet hard.

De Exact Crossen, dus ook deze in Essen, zijn te zien op VTM. De uitzending start om 13.35 uur. De veldrit is ook te bekijken via de online kanalen van Eurosport Player en GCN+.