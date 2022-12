Aniek van Alphen verbaasde zichzelf met zege in Boom: “Heb trainingswijze aangepast”

Interview

Wat was de Superprestige in Boom een ontzettend spannende cross bij de vrouwen. En vooral: wat kregen we met Aniek van Alphen een mooie en vooral onverwachte winnares. “Ik wist dat het podium mogelijk was, maar dit had ik echt niet kunnen dromen”, vertelde ze in een interview met WielerFlits

“Het was eigenlijk een normale dag zaterdag. Toen ik het parcours aan het verkennen was, merkte ik wel meteen dat je, mits een goede dag, op verschillende plaatsen het verschil kon maken. Het ging goed tijdens die opwarming, maar het was ook niet echt bijzonder ofzo”, aldus Van Alphen. “Tijdens de wedstrijd merkte ik echter meteen dat ik feller omhoog kon rijden dan de rest.”

Dat laatste was ook nodig, want de renster van Team 777 schoot niet goed uit de startblokken. “Dat is niet mijn sterkste punt”, lachte ze. “Ik werd ook even opgehouden, dus moest flink wat rensters inhalen. Dat ging wel vlot op dat zware parcours. Ik ging van de ene naar de andere renster, dat gaf veel moraal. Op dat moment dacht ik dat een podiumplek misschien wel mogelijk was. De rensters voor mij zakten er echter wat door, waardoor ik kon aansluiten bij de kop van de koers.”

Van Alphen: “Ik móest Betsema inhalen voor die zandstrook”

Nadat Shirin van Anrooij de rol moest lossen vooraan, reed Van Alphen samen met Denise Betsema weg. “Zij had ook nog die lekke band, maar was snel terug bij mij. We reden vervolgens met z’n tweeën naar de streep.” Beslissend in de laatste minuten: de zandstrook. Van Alphen wist dat en haalde Betsema op een zeer koele wijze in, net voor de passage in het zand. “Ik móest dat doen om te winnen. Op die manier kon ik als eerste aan de laatste rechte lijn beginnen. De sprint was uiteindelijk heel nipt. Ik zag Denise komen en ik was aan het wachten totdat ze me ging passeren, maar dat gebeurde gelukkig niet.”

“Ik heb mezelf echt wel verbaasd met deze overwinning. Ik wist dat een podium er wel zat aan te komen, maar dit is echt nog iets anders.” Het is tevens de eerste zege van Van Alphen in een C1-cross, een heuse prestatie met andere woorden. “Ik rijd eigenlijk gewoon een heel goed seizoen. Meestal heb ik een dipje, maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd en rijd ik heel constant rond.”

Nieuwe manier van trainen loont

Constant rondrijden, zat er vorig seizoen nog niet in voor de jonge Van Alphen. “In het begin van het seizoen vorig jaar was ik wel heel goed, maar na de trip naar de Verenigde Staten ging het veel minder goed. We hebben er dit jaar dan ook voor gekozen om niet naar daar af te zakken, maar ook om mijn manier van trainen aan te passen. Ik train minder intensief tijdens de week, om dan in het weekend extra fris aan de start te staan. Het is leuk dat je je goed voelt op training, maar dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. De wedstrijd is het enige dat telt.”

Die tactiek werkt duidelijk. Van Alphen eindigde dit seizoen nog maar een keer buiten de top-10, een bijzondere statistiek. Dat ze nu ook kan winnen in Boom, is natuurlijk een grote opsteker voor de rest van het seizoen. “Zeker. Ik wil dit seizoen vooral nog geselecteerd worden voor het WK in Hoogerheide, daar wil ik dan echt wel iets presteren. Het zal een beetje tussen Manon Bakker en mij gaan om de laatste plaatsjes in te nemen.”

Van Alphen: “Hopelijk heb ik laten zien dat ik die selectie waard ben”

“We rijden echter beiden bij de beste rensters van de wereld, maar wellicht zal iemand van ons niet naar het WK kunnen. Dat is heel raar”, aldus Van Alphen. “Hopelijk kan ik door de overwinning in Boom mijn plekje echt wel opeisen. Ik hoop dat ik heb laten zien dat ik het waard ben, die selectie voor het WK.”

Van Alphen rijdt in het veld voor Team 777, het team van manager Camiel van den Bergh. De andere rensters in de ploeg zijn Annemarie Worst, Inge van der Heijden en Anna Kay. De vier rensters hebben een goede band en stralen een positieve vibe uit. “We zijn een hecht team. Ik denk dat wij de ploeg zijn met de beste sfeer. Na de cross in Boom kwam Inge mij bijvoorbeeld meteen feliciteren, ze was echt heel blij voor mij, ondanks dat ze zelf misschien een mindere race had. Dat zegt heel veel over de sfeer binnen de ploeg.”