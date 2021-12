Wout van Aert wint zonder veel moeite in Essen

Wout van Aert heeft ook zijn tweede cross van het seizoen gewonnen. In Essen bleek de veldrijder van Jumbo-Visma een maatje groter dan zijn concurrenten.

De grootste concurrenten van Van Aert waren zaterdag afwezig in de Ethias Cross. Sommigen zaten al in Val di Sole, Baloise Trek Lions en Mathieu van der Poel vertoeven momenteel in de Spaanse zon. Op papier was Pim Ronhaar de beste tegenstander. Ook naar de terugkerende Gianni Vermeersch was het uitkijken, maar hij zou de cross niet uitrijden.

Vooraf had Ronhaar aangegeven zich niet neer te leggen bij de tweede plek achter Van Aert. “Als ik een goede dag heb en hij een beetje met de Wereldbeker van Val di Sole in het achterhoofd rijdt, kan ik hem misschien een eind volgen”, zei hij. Een eind bleek uiteindelijk twaalf minuten te zijn.

Op dat moment liet de Belgisch kampioen de Nederlander achter en moest Ronhaar zich laten terugzakken naar een groep met Thijs Aerts, Lennert Belmans, Lander Loocx en Vermeersch. Ook deze groep viel weer snel aan elkaar, met Aerts en Ronhaar als de best of the rest. Zij zouden uiteindelijk op de plekken twee en drie eindigen.

Want de leider in de koers, die zouden zij nooit meer terugzien. Met speels gemak reed Van Aert een voorsprong van minuten bij elkaar, om zo zijn tweede zege van dit veldritseizoen te boeken. Met een goed gevoel kan hij vanavond zijn vlucht naar Bergamo pakken: Van Aert is klaar voor de wereldbekermanche in Val di Sole.

Ethias Cross Essen

Uitslag mannen

1. Wout van Aert

2. Thijs Aerts

3. Pim Ronhaar