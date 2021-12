Juniore Backstedt zegeviert in Ethias Cross Essen

De net 17-jarige Zoe Bäckstedt heeft de Ethias Cross in Essen achter haar naam gezet. Na bijna vijftig minuten crossen was de Britse veldrijdster de betere van Laura Verdonschot en Anna Kay.



Nederlandse toppers als Denise Betsema, Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst of Puck Pieterse waren zaterdag niet aanwezig in het Belgische dorpje. Zij bereiden zich momenteel voor op de Wereldbekerwedstrijd in Val di Sole of beleggen een trainingsstage in Spanje.

Dat betekende dat de cross in Essen zonder uitgesproken Nederlandse favoriet van start ging. Naar Backstedt werd vooraf nadrukkelijk gekeken, maar ook naar landgenote Anna Kay of de Belgische Laura Verdonschot of Marthe Truyen. Zij lieten zich vanaf de eerste minuut zien.

Backstedt veruit de beste

Backstedt, dochter van Parijs-Roubaix-winnaar Magnus, bleek er echter met kop en schouders bovenuit te steken in dit deelnemersveld. Na de eerste ronde was zij al ribbedebie. De resterende vijfenveertig minuten breidde ze haar voorsprong gestaag en zonder problemen uit op de eerste achtervolgers.

De Brits-Zweedse veldrijdster boekte zo haar eerst zege bij de elite-vrouwen in België, nadat ze eerder al tweede was geworden in de Ethias Cross in Meulenbeke. Buiten België boekte Backstedt dit seizoen twee overwinningen in Zweden.

De strijd om de tweede plaats werd uitgevochten door Kay en Verdonschot. Na een verbeten strijd trok de Belgische veldrijdster uiteindelijk aan het langste eind.

Ethias Cross Essen

Uitslag vrouwen

1. Zoe Bäckstedt

2. Laura Verdonschot

3. Anna Kay