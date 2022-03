Voorbeschouwing: E3 Saxo Bank Classic 2022

Met de E3 Saxo Bank Classic komt het Vlaamse voorjaar echt op stoom. Hierna volgen de kasseienkoersen elkaar in rap tempo op, maar de E3 Prijs Harelbeke is op vrijdag 25 maart toch wel een koers op zich, met aansprekende namen op de erelijst en ook de heuvels en kasseienstroken hebben geen nadere introductie nodig. Wie volgt Kasper Asgreen op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De historie van wat officieel de E3 Saxo Bank Classic heet, is een rijke. In 1958 was Armand Desmet de eerste winnaar. Grote namen als Rik Van Looy, Roger De Vlaeminck, Freddy Maertens, Jan Raas, Eddy Planckaert, Johan Museeuw en Mario Cipollini hebben de E3 Prijs al eens op hun naam geschreven. Tom Boonen is ‘Mister E3’ met vijf overwinningen. Tussen 2004 en 2007 won hij vier keer en evenaarde hij het record van Van Looy. In 2012 zette ‘Tommeke’ het record definitief op zijn naam.

We nemen je mee naar 2003. De sterke ploeg van Quick-Step probeert in een snelle E3 Harelbeke de koers hard te maken op elf hellingen, maar verschil maken doet de Belgische formatie – onder aanvoering van Johan Museeuw – niet. Op 25 kilometer van de streep weet een drietal los te komen van het peloton: Steven de Jongh krijgt Steffen Wesemann en een jonge Stijn Devolder met zich mee. De snelle Nederlander neemt zijn medevluchters mee naar de streep en verslaat ze in de sprint.

De Jongh was daarmee lange tijd de laatste Nederlandse overwinnaar en trad in de voetsporen van Raas (1979, 1980, 1981) en Bert Oosterbosch (1984). Vier jaar geleden, in 2018, kwam er in de persoon van Niki Terpstra toch een opvolger van De Jongh. Terpstra soleerde naar de winst in Harelbeke en mocht samen met Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet het podium op. Een jaar later was het Zdeněk Štybar die de beste was van een kopgroep van vijf, voor Wout van Aert en Van Avermaet.

De laatste Belgische zege dateert van inmiddels vijf seizoenen geleden. Van Avermaet topte in 2017 een geheel Belgisch podium, want hij versloeg Gilbert en Oliver Naesen in een sprint met drie. Het was de 39ste overwinning van een Belg in de E3 Harelbeke en daarmee voert het gastland de ranglijst aan. Het eerstvolgende land dat de meeste winnaars herbergt, is Nederland met zes zeges.

Laatste tien winnaars E3 Saxo Bank Classic

2021: Kasper Asgreen

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Zdeněk Štybar

2018: Niki Terpstra

2017: Greg Van Avermaet

2016: Michał Kwiatkowski

2015: Geraint Thomas

2014: Peter Sagan

2013: Fabian Cancellara

2012: Tom Boonen

Vorig jaar

De passage van de Taaienberg stelde vorig jaar niet teleur. Na machtsvertoon van Deceuninck-Quick-Step ontstond een elitegroep met negen man, met Zdeněk Štybar, Kasper Asgreen, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Matteo Trentin, Michael Matthews en Jasper Stuyven. Die groep sloot aan bij de oorspronkelijke vlucht, waarna op de Boigneberg Asgreen op kousenvoeten wegreed.

Op de Oude Kwaremont sloten Van Aert, Stybar, Van der Poel en Van Avermaet aan bij de zes man (Florian Sénéchal, Oliver Naesen, Marco Haller, Gianni Vermeersch, Anthony Turgis en Markus Hoelgaard) voor hen, waarmee we tien achtervolgers op Asgreen kregen. De erg sterke Deen had toen nog vijftien tellen voorsprong. Deceuninck-Quick-Step was met drie renners in die groep goed vertegenwoordigd en verstoorde de achtervolging. Daardoor kon Asgreen voor de Tiegemberg, met nog twintig kilometer te gaan, zijn voorsprong uitbouwen tot meer dan een halve minuut.

Na de Tiegemberg, waar de achtervolgende groep uit elkaar spatte, werd Asgreen dan toch ingerekend. Van Aert was de grote afwezige en hij kreeg in de jacht op de kopgroep weinig steun. Vooraan werd goed samengewerkt, waardoor de winnaar daar moest worden gezocht. Asgreen had al een flinke inspanning achter de rug, maar dat weerhield hem er niet van op vijf kilometer nog eens aan te vallen.

Van Avermaet en Naesen probeerden de tegenaanval in te zetten, maar dan viel het toch steeds weer stil. Ook Van der Poel probeerde nog weg te rijden, maar stuitte daarbij op de weerstand van Štybar en Sénéchal. De strijd was daarmee beslist. Een ijzersterke Asgreen won solo en 32 seconden later sprintte Sénéchal naar de tweede plaats, voor Van der Poel.

Uitslag E3 Saxo Bank Classic 2021

1. Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step) in 4u42m56s

2. Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick-Step) op 32s

3. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) op 32s

4. Oliver Naesen (AG2R Citroën) op 32s

5. Zdeněk Štybar (Deceuninck-Quick-Step) op 32s

Parcours

Het parcours van de E3 Saxo Bank Classic is vrijwel een kopie van afgelopen editie, met dezelfde zeventien beklimmingen en een bijna gelijke afstand, namelijk 203,9 kilometer. “Wat goed is, moet men koesteren en behouden. Wij hebben met onze koers door de jaren heen een zeer goed concept uitgebouwd en ons parcours heeft al meermaals laten uitschijnen dat het perfect zit”, zei organisator Jacques Coussens daarover.

In het kort: de E3 Saxo Bank Classic begint in Harelbeke, waarna de Katteberg de eerste klim van de dag is. Via Zottegem en Geraardsbergen gaat de koers dan naar La Houppe, de Kanarieberg, de Oude Kruisberg en de andere beklimmingen. Na de E3 Col, de Karnemelkbeekstraat, gaat de route naar de Tiegemberg, de laatste klim van de wedstrijd. Uiteindelijk ligt ook de aankomst in Harelbeke.

“Bij ons is de finale meer dan tachtig kilometer lang. Er is de vlakke aanloop, wat inspireert tot een vroege vlucht. Dan komen de hellingen eraan, waardoor de koers helemaal openbreekt”, aldus de organisatie. En dat klopt ook. Vooral de opeenvolging van beklimmingen zorgt voor een afvallingskoers. Vaak is de Taaienberg op 80 kilometer van de meet een plek waar de wedstrijd openbreekt, maar in de vijftien kilometer daarvoor zijn dan ook al de Knokteberg, de Hotond en de Kortekeer aangedaan.

Daarna volgt het kwartet Berg ten Stene-Boigneberg-Eikenberg-Stationsberg elkaar snel op, en dan moet het laatste koersuur nog beginnen. Als er nog een grote groep bij elkaar is, zal dat na de Kapelberg (750 m aan 7,1%), de Paterberg (400 m aan 12,9%) en de Oude Kwaremont (2.200 m aan 4%) wel anders zijn. Het moet daar ook gebeuren, want enkel de Karnemelkbeekstraat en de Tiegemberg wachten daarna nog in de laatste dertig kilometer.

De laatste twintig kilometer gaat in noordwestelijke richting via Anzegem en Deerlijk naar Harelbeke, het epicentrum van de E3 Prijs. Hier kunnen achtervolgende groepen nog tijd goed maken, zoals vorig jaar gebeurde met Asgreen. Maar, en dat bewees de Deen ook, er kunnen ook tactische spelletjes gespeeld worden. Verder zijn er weinig verrassingen in de slotkilometers; in de laatste 600 meter op de Stasegemsesteenweg vinden we geen bochten meer.

Vrijdag 25 maart, E3 Saxo Bank Classic: Harelbeke – Harelbeke (203,9 km)

Start: 12.15 uur

Finish: tussen 16.45 en 17.30 uur

Beklimmingen E3 Saxo Bank Classic 1. Katteberg (750 m aan 6%) – nog 175 km tot de finish

2. La Houppe (1.880 m aan 4,8%) – nog 116 km

3. Kanarieberg (1.050 m aan 7,7%) – nog 111 km

4. Oude Kruisberg (800 m aan 4,8%) – nog 102 km

5. Knokteberg (1.260 m aan 7%) – nog 96 km

6. Hotondberg (1.200 m aan 4%) – nog 92 km

7. Kortekeer (1.000 m aan 6,4%) – nog 84 km

8. Taaienberg (700 m aan 6,3%) – nog 80 km

9. Berg ten Stene (1.300 m aan 5,2%) – nog 70 km

10. Boigneberg (1.000 m aan 5,2%) – nog 67 km

11. Eikenberg (1.250 m aan 6,2%) – nog 62 km

12. Stationsberg (700 m aan 3,2%) – nog 57 km

13. Kapelberg (750 m aan 7,1%) – nog 45 km

14. Paterberg (400 m aan 12,9%) – nog 42 km

15. Oude Kwaremont (2.200 m aan 4%) – nog 39 km

16. Karnemelkbeekstraat, E3 Col (1.530 m aan 4,9%) – nog 31 km

17. Tiegemberg (750 m aan 5,6%) – nog 19 km

Favorieten

Alle achttien WorldTeams en zeven uitgenodigde ProTeams staan vrijdag aan het vertrek in de E3 Saxo Bank Classic. Alpecin-Fenix, TotalEnergies, B&B Hotels-KTM, Bardiani-CSF-Faizanè, Bingoal Pauwels Sauces WB, Sport Vlaanderen-Baloise en Uno-X zijn erbij, maar Arkéa-Samsic niet. Dat team kreeg een automatische uitnodiging, maar heeft die teruggegeven.

Natuurlijk is Quick-Step-Alpha Vinyl, het team van de titelverdediger, er ook bij. Sterker nog, de ploeg van Patrick Lefevere won de laatste drie edities die verreden werden van de E3 Prijs. Logisch dus dat we voor de favorieten uitkijken naar The Wolfpack, waar Deens kampioen Kasper Asgreen met het nummer 1 zal starten. Hij begon het seizoen wat moeizaam na ziekte, maar liet in Strade Bianche een topvorm zien. In de zware grindklassieker werd hij als klassiekercoureur derde, achter klimmers Tadej Pogačar en Alejandro Valverde. Na Tirreno-Adriatico koos Asgreen voor een trainingsperiode; in de E3 keert hij terug in koers.

Maar de selectie van Quick-Step-Alpha Vinyl herbergt, zoals altijd, meer kanshebbers. Zo is er oud-winnaar Zdeněk Štybar, die hier in 2019 won en in 2015 tweede werd. De ervaren Tsjech zal net als diverse ploegmaats moeten hopen dat zijn team in overtal de finale bereikt. Dat geldt namelijk ook voor Yves Lampaert, die in koersen als de E3 Classic het vooral van een solo moet hebben. In zes eerdere deelnames in Harelbeke haalde hij echter nog nooit de top tien. En dan zijn er nog Florian Sénéchal en Mikkel Honoré. De rappe Fransman werd vorig jaar tweede in de E3 Prijs en is in vorm, getuige zijn veertiende plek in Milaan-San Remo en eerder nog zijn negende plaats in Omloop Het Nieuwsblad.

De klassiekerkern van Jumbo-Visma is dit jaar flink versterkt. “Met deze ploeg boezemen we de concurrentie angst in”, liet kopman Wout van Aert al optekenen in RIDE Magazine. De Belgische kampioen staat pas voor de derde keer aan de start in Harelbeke (tweede in 2019, elfde in 2021), maar zal als topfavoriet aan de start verschijnen. Met de zege in Omloop Het Nieuwsblad achter zijn naam, en vanwege zijn ritzege en indrukwekkende prestaties in Parijs-Nice was hij dat ook al in Milaan-San Remo, maar daar kon Van Aert afgelopen weekend de verwachting niet inlossen. Hij werd ‘slechts’ achtste in de sprint van de achtervolgende groep.

In de E3 Saxo Bank Classic krijgt Van Aert een parcours dat gemaakt is voor hem, waarbij hij ook zelf voor de schifting kan zorgen. Ook de ploeg rondom hem zal van groot belang zijn. Vooral Tiesj Benoot en Christophe Laporte zullen een hoofdrol gaan spelen – al is het onzeker in welke vorm Benoot start na zijn zware crash in Strade Bianche – en eerder in de finale ook Nathan Van Hooydonck nog.

Mochten Benoot en Laporte de finale overleven in een elitegroep, dan kunnen zij op meerdere manieren hun steentje bijdragen. Enerzijds door het tempo te bepalen om er een sprint van te maken in dienst van Van Aert, of door aan te vallen en zo de concurrentie tot het uiterste te dwingen. En daar kan Van Aert dan weer van profiteren. Kan Jumbo-Visma de koers in handen nemen?

De winnaar van Milaan-San Remo staat vrijdag ook aan de start, en dan hebben we het natuurlijk over Matej Mohorič. Of de Sloveense kampioen opnieuw zijn dropper post van stal haalt, valt te betwijfelen, maar met zijn vorm zit het meer dan goed. Bij Bahrain Victorious is hij bovendien de kopman van dienst, met Heinrich Haussler aan zijn zijde. De ploeg zou aanvankelijk ook Sonny Colbrelli opstellen, maar die ging na een periode van ziekte van start in de Ronde van Catalonië. Daar kreeg de Italiaan echter een hartstilstand na de eerste etappe. De hulpdiensten konden hem snel helpen, maar voorlopig staat de Europees kampioen langs de kant.

De laatste winnaar die niet uitkwam voor de ploeg van Patrick Lefevere, is Greg Van Avermaet. De olympische kampioen van Rio de Janeiro is vijf jaar later een van de aanvoerders van AG2R Citroën. In de Omloop Het Nieuwsblad werd hij nog derde, maar sindsdien wil het nog niet lukken voor Van Avermaet. Werkt hij in de schaduw naar zijn topvorm? Oliver Naesen (vierde in de Omloop) en Stan Dewulf (vierde in Le Samyn) zijn twee andere outsiders, terwijl Bob Jungels in het verleden hier goed uit de voeten kon. Zo werd de Luxemburger in 2019 nog vijfde in Harelbeke, maar de laatste jaren is hij geen schim van de renner van toen.

Het blok van Trek-Segafredo mag er ook zijn. Jasper Stuyven, Mads Pedersen, Edward Theuns en Quinn Simmons moeten zeker in de gaten gehouden worden. Het is de vraag in welke vorm Stuyven steekt, want afgelopen week week miste hij Milaan-San Remo vanwege ziekte. Dat zorgde ervoor dat Pedersen last minute werd ingevlogen naar Milaan, om uiteindelijk als zesde te eindigen na de loodzware finale. En dan moet de periode waarin hij echt wil scoren nog komen. Pedersen had in eerste instantie La Primavera niet op zijn programma, omdat hij goed wilde zijn vanaf de E3 Prijs. Met de snelle benen van Pedersen, kan Trek-Segafredo ook nog mikken op een groepssprint.

Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) is altijd een gevaarlijke klant in klassiekers als deze. De Noor is ervaren, rijdt al weken prima uitslagen en zit in een ploeg waar elke uitslag mooi meegenomen is. In de Clasica de Almería won hij al, in Kuurne-Brussel-Kuurne werd hij elfde en in Milaan-Turijn derde. In Milaan-San Remo won Kristoff de sprint van het ‘peloton’ voor de 26ste plaats op ruim een minuut van Mohorič. Of hij de heuvelzone kan overleven, is de vraag. In Omloop Het Nieuwsblad, toch vergelijkbaar met dit E3-parcours, werd hij slechts zestigste.

Mogelijk is Biniam Girmay dan een betere kandidaat namens Intermarché-Wanty-Gobert. De vinnige Eritreeër rijdt dit seizoen voor het eerst de kasseiklassiekers, dus dat is afwachten. Maar zijn vorm is goed, getuige zijn twaalfde plaats in Milaan-San Remo. Met Aimé De Gendt, Dimitri Claeys en Kévin Van Melsen heeft het team nog wat Belgen achter de hand. Bij TotalEnergies lijkt Anthony Turgis de man-in-vorm na zijn tweede plek in Milaan-San Remo. Met Peter Sagan, Niki Terpstra, Edvald Boasson Hagen en Dries Van Gestel is het Franse ProTeam in de breedte heel sterk.

Wat kan INEOS Grenadiers uitrichten in de E3 Saxo Bank Classic? Voor Dylan van Baarle, vorig jaar winnaar van Dwars door Vlaanderen, wordt het zijn eerste kennismaking met de kasseien van dit wielerjaar. In Parijs-Nice werd de Nederlander knap 25e en sindsdien is hij aan het trainen geslagen. Zijn ploegmaat Jhonatan Narváez hebben we al meerdere keren van voren gezien. De Ecuadoriaan durft vroeg de knuppel in het hoenderhok te gooien en kan daarmee de koers hard maken. Onlangs in de GP de Denain trok hij nog ten aanval, maar werd hij in extremis ingerekend. Een goede test in aanloop naar de E3? Met Luke Rowe, Ben Swift en Ben Turner is de ondersteuning ook sterk voor Van Baarle en Narváez.

BORA-hansgrohe trekt ten strijde met Nils Politt, de kwakkelende Jordi Meeus, Lukas Pöstlberger en Marco Haller, al zoeken zij allemaal nog naar hun topvorm. Of de Duitse ploeg een rol van betekenis kan spelen, is dus maar zeer de vraag. Bij Team DSM zijn er ook meerdere kopmannen, met Søren Kragh Andersen en John Degenkolb. De Deen liet zich in Milaan-San Remo opmerken met een knappe demarrage op de Poggio; uiteindelijk werd hij zevende. Van Degenkolb hebben we nog niet al te veel gezien dit jaar en ook achter Nils Eekhoff staat een vraagteken.

Bij Lotto Soudal lijken alle pijlen zich te richten op Victor Campenaerts. De bedrijvige Belg heeft zich omgeschoold van tijdrijder tot rasaanvaller en klassiekerrenner. Mogelijk komt dat in de E3 Prijs al tot uiting, al is de heuvelzone misschien wat zwaar voor VocSnor. Maar mocht hij meeschuiven in de juiste elitegroep, dan is hij met een late aanval in de slotfase richting Harelbeke een gevaarlijke klant. Hij kan zomaar de prestatie van Asgreen van vorig jaar nabootsen. Israel-Premier Tech rekent ook op de Belgische kopmannen, met in de eerste plaats Sep Vanmarcke, maar ook nog Tom Van Asbroeck en Jenthe Biermans. Vanmarcke kende voor de Omloop Het Nieuwsblad opnieuw pech, want door verkoudheid en ziekte miste hij de Omloop en Nokere Koerse. Neemt hij in de E3 Saxo Bank Classic revanche?

Dan is er nog een grote groep met klassiekerrenners die hoort in de categorie ‘hardrijders die op een goede dag kunnen meedoen om de overwinning’. Denk daarbij aan Stefan Küng (Groupama-FDJ), Sebastian Langeveld, Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Gianni Moscon, Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Iván García (Movistar) en Rasmus Tiller (Uno-X).

Onder de andere outsiders scharen we Mikkel Bjerg (UAE Emirates), Kevin Geniets (Groupama-FDJ), Luke Durbridge (BikeExchange-Jayco), Jens Keukeleire, Owain Doull (EF Education-EasyPost), Piet Allegaert, Jelle Wallays (Cofidis), Alex Aranburu (Movistar), Silvan Dillier, Michael Gogl (Alpecin-Fenix), Arjen Livyns (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout van Aert

*** Mads Pedersen, Matej Mohorič

** Kasper Asgreen, Søren Kragh Andersen, Anthony Turgis

* Jhonatan Narváez, Jasper Stuyven, Stefan Küng, Tiesj Benoot

Weer en TV

Het voorjaar staat voor de deur en dat is te zien aan de weersverwachting. ’s Ochtends, vlak voor de start, schijnt de zon in Harelbeke bij een temperatuur van 15 graden Celsius. Het wordt nog iets warmer in de middag, tot 17 graden, maar ook de kans op (lichte) bewolking neemt iets toe in de start- en finishplaats. De kans op neerslag is nul en de wind komt met windkracht 3 uit noordoostelijke richting.

De E3 Saxo Bank Classic is vrijdag vanaf 13.30 uur live te zien bij Sporza op Eén. De Eurosport Player komt vanaf 14.35 uur met livebeelden uit Vlaanderen, en vanaf 15.45 uur kan je ook inschakelen op Eurosport 1.