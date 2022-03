Organisatie Ronde van Catalonië: Sonny Colbrelli kreeg hartstilstand

De organisatie van de Ronde van Catalonië heeft in een officieel persbericht meer uitleg gegeven omtrent de (gezondheids)situatie van Sonny Colbrelli. De Italiaan zakte direct na afloop van de openingsetappe in elkaar. De renner van Bahrain Victorious werd getroffen door een hartstilstand, zo blijkt nu.

De Europese kampioen, die nog als tweede over de streep kwam in Sant Feliu de Guíxols, verloor vrijwel direct na de finish plots het bewustzijn. “Met stuiptrekkingen die leidden tot een hartstilstand. Hulpverleners zijn vervolgens in actie geschoten en hebben de situatie kunnen omdraaien met behulp van een hartmassage en een defibrillator. De toestand van de renner werd gestabiliseerd en hij werd naar het ziekenhuis vervoerd.”

Colbrelli werd vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis van Girona, waar hij door de dienstdoende artsen in de gaten wordt gehouden. De 31-jarige Italiaan was in de ambulance weer bij bewustzijn, zo liet zijn werkgever Bahrain Victorious maandagavond al weten in een eerste persbericht. Er worden in het ziekenhuis nog extra onderzoeken uitgevoerd. De situatie van Colbrelli is momenteel stabiel.

Colbrelli reageert op steunbetuigingen

Op social media regent het intussen steunbetuigingen aan het adres van Colbrelli. Zo wenste Remco Evenepoel zijn collega-wielrenner beterschap. Net als Michael Matthews, die Colbrelli maandag van de zege wist te houden in Catalonië. “Ik hoop dat je oké bent, vriend, ik wens je een spoedig herstel”, laat Matthews weten via Instagram. Colbrelli reageerde als volgt: “Heel erg bedankt. En nog gefeliciteerd”, doelt hij op de zege van Matthews.