Wout van Aert over klassieke kern: “Met deze ploeg boezemen we de concurrentie angst in”

Het seizoen 2021 was een grand cru-jaar voor Wout van Aert. Maar hij wil het nog beter doen. Dit voorjaar is het doel van de Kempenaar minstens een monument te winnen. Om dat doel te verwezenlijken is de klassiekerkern van Jumbo-Visma versterkt met Tiesj Benoot, Christophe Laporte en Tosh Van Der Sande. “Als iedereen op niveau is, zal het verschil met vorig jaar groot zijn”, maakt Van Aert (27) zich sterk.

Van Aerts lijstje van 2021 maakt nog net geen deel uit van ons collectief geheugen. De alleskunner won Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race in het voorjaar, voegde daar in de zomer een Belgische titel, drie Touretappes en een zilveren plak op de Olympische wegwedstrijd in Tokio aan toe en pakte in het najaar zilver op het WK tijdrijden.

Je hoort de kopman van Jumbo-Visma niet klagen. En toch: er wringt iets. Die héle grote vis, een monument of een wereldtitel, ontbreekt. Voorlopig teert hij op de weg wat dat betreft op zijn triomf in Milaan-San Remo van 2020. Dit jaar wil Van Aert koste wat het kost dat tweede monument pakken, vertrouwt hij ons tijdens zijn trainingskamp in Alicante toe.

Daarvoor laat de Belgische kampioen zelf niets aan het toeval over, maar hetzelfde mag gezegd worden van zijn ploeg. Voor het eerst wordt het klassieke voorjaar bij Jumbo-Visma even hoog ingeschat als het grote rondewerk, zeg maar. De voorbije jaren werd keer op keer een wereldploeg naar de Tour de France gestuurd. Alle middelen en euro’s werden ingezet op jacht naar rit- en eindwinst in de belangrijkste rittenkoers van het jaar.

“Het contrast met de manier waarop de klassiekers werden aangepakt, was best groot”, vertrouwt van Aert ons toe. Deels een kwestie van budget, maar evenzeer een gevolg van het stellen van prioriteiten. Onder impuls en op vraag van de kopman zelf, die zich de voorbije jaren ontwikkelde tot een absolute topper, krijgt het voorjaarswerk binnen het Nederlandse WorldTour-team een behoorlijke opwaardering.

“Ik had dit item inderdaad al langer aangekaart bij sportief directeur Merijn Zeeman”, zegt de vice-olympische kampioen. “De manier waarop het team het klassieke voorjaar aanpakte, was niet van hetzelfde niveau als haar aanpak voor de Ronde van Frankrijk. Super om te zien dat daar nu werk van wordt gemaakt.”

Van Aert doelt niet alleen op de versterkingen, maar ook op een verbeterde voorbereiding. Zo verkende de voorjaarskern in december al de parcoursen van de Belgische klassiekers, plande de ploegleiding vrij vroeg al meetings waarin over tactiek werd gepraat, wordt hard aan de ploegsfeer gewerkt en trok een groot deel van de voorjaarskern in februari drie weken op hoogtestage op Tenerife.

