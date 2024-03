Zeger Schaeken • maandag 25 maart 2024 om 07:00 maandag 25 maart 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: Dwars door Vlaanderen 2024 – Kans voor Van Aert bij afwezigheid Van der Poel

Dwars door Vlaanderen is al jarenlang de laatste test voor de Ronde van Vlaanderen. Dat heeft er voor gezorgd dat de erelijst, zeker de laatste edities, gevuld is met heel wat grote namen. Dit jaar zou daar een extra topper bij kunnen komen, want Wout van Aert staat aan de start. Kan de kopman van Visma | Lease a Bike scoren bij afwezigheid van wereldkampioen Mathieu van der Poel? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste tien winnaars Dwars door Vlaanderen

2023: Christophe Laporte

2022: Mathieu van der Poel

2021: Dylan van Baarle

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Mathieu van der Poel

2018: Yves Lampaert

2017: Yves Lampaert

2016: Jens Debusschere

2015: Jelle Wallays

2014: Niki Terpstra

Laatste editie



Uitslag Dwars door Vlaanderen 2023

1. Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

2. Oier Lazkano (Movistar) op 15s

3. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) in z.t.

4. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) in z.t.

5. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) in z.t.

Parcours

Dwars door Vlaanderen houdt vast aan de start in Roeselare en de finish in Waregem. In totaal zullen de renners 188,6 kilometer moeten afwerken. Onderweg wachten er twaalf hellingen en acht kasseistroken. De eerste helling van de dag is de Hellestraat, kort gevolgd door de Varentstraat, de eerste kasseistrook van de dag. Daarna is het de beurt aan de Volkegemberg en de Holleweg.

Op 100 kilometer van de streep begint het echt. Het drieluik Hotond, Knokteberg en Kortekeer ligt nog iets te ver van de aankomst om een aanval van een van de favorieten te forceren, maar het zal wel in de kleren kruipen. Zeker omdat snel daarna ook nog de Maria-Borrestraat en de Berg Ten Houte volgen. Eigenlijk valt het daarna nooit echt meer stil, want ook de Kanarieberg duikt al snel op.

Na de Kanarieberg hebben ploegen een goede tien kilometer om weer orde op zaken te stellen, voor er weer een zeer stevig drietal op hun pad komt. Wederom krijgen ze de Knokteberg en Hotond voor de wielen geschoven, kort gevolgd door de Maria-Borrestraat en Ladeuze – een relatief nieuwe helling. Dit zijn de laatste écht zware hindernissen van de dag.

Want daarna rest alleen nog de lokale ronde rondom Waregem, waarin we misschien nog de grootste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar vinden. Zoals gezegd geen Holstraat meer, maar nog opvallender: deze lokale ronde wordt in omgekeerde richting afgewerkt ten opzichte van de vorige edities.

De renners komen hier op het terrein van Nokere Koerse, met de kasseien van de Doorn, Huisepontweg en Herlegemstraat (tot twee keer toe) én natuurlijk Nokereberg zelf. Opvallend is dat de laatste helling van de dag vooralsnog geen naam heeft gekregen, maar het betreft hier de oplopende weg richting Nokere. Op een goede vijf kilometer van de aankomst volgen de laatste kasseien, voor het in licht dalende lijn richting de gekende finish in Waregem gaat.

Woensdag 27 maart: Roeselare – Waregem (188,6 km)

Start: 12.15 uur

Finish: tussen 16.30 en 16.50 uur

Favorieten

Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel schuift de rol van topfavoriet door naar Wout van Aert. Want vergis u niet, Van Aert is ook echt in goede doen. De kopman van Visma | Lease a Bike zou zonder pech in de E3 Saxo Classic er zeker een spannendere wedstrijd van gemaakt hebben. Daarvoor won Van Aert natuurlijk ook nog Kuurne-Brussel-Kuurne en werd hij derde in Omloop Het Nieuwsblad.

Voor Dwars door Vlaanderen is zijn team ook weer op sterkte. Dylan van Baarle en Matteo Jorgenson komen er na Gent-Wevelgem weer bij, Christophe Laporte is wel nog een vraagteken. Samen met ook Tiesj Benoot en Jan Tratnik zullen ze weer pogen een sterk blok te vormen. DDV is ook wel een koers waarin je zo’n blok goed kan uitspelen, dat bewezen ze vorig jaar nog. Laporte won er toen na een late uitval.

De te kloppen ploeg zijn ze misschien niet helemaal, want ook het blok van Lidl-Trek is indrukwekkend. Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Jonathan Milan zijn de kopmannen. Die drie kunnen eigenlijk allemaal winnen. Pedersen en Stuyven zullen eerder voor de aanval kiezen, Milan kan eerder afwachtend koersen. Pedersen is dan waarschijnlijk de renner die het meeste kans maakt op de zege, aangezien hij een zware koers kan overleven én een goede sprint in huis heeft. In Gent-Wevelgem klopte hij ook nog eens Van der Poel, redenen genoeg om hem als de grote uitdager van Van Aert te bestempelen.

Alpecin-Deceuninck zal alles op alles zetten om een sprint uit te lokken. Met Jasper Philipsen hebben ze dan ook een van de snelste renners ter wereld in hun gelederen. De Vlam van Ham was vorig jaar ook niet ver van de zege in Waregem, hij won de sprint voor plaats vier achter de vluchters. Na afloop was hij gefrustreerd, want hij had duidelijk de benen om te winnen. Dit seizoen is Philipsen nog sterker en is hij klaar om in koersen als Dwars door Vlaanderen de strijd aan te gaan met Van Aert.

Andere renners die een zware koers kunnen overleven en snel aan de streep zijn, zijn Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), Corbin Strong (Israel-Premier Tech), Laurence Pithie (Groupama-FDJ) en Jordi Meeus (BORA-hansgrohe). Kristoff liet zich vorig jaar nog zien in de vroege vlucht. Dat draaide bijna goed uit, maar uiteindelijk kwam hij in de absolute finale toch wat tekort. Dat gold niet voor medevluchter Oier Lazkano, die tot ieders verbazing tweede werd. De Spanjaard van Movistar is dit jaar dan ook een van de favorieten.

Voor jongens als Stefan Küng (Groupama-FDJ), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) en Tim Wellens (UAE Emirates) zijn dit soort koersen lastig om te winnen. Zij hebben meer baat bij een nog zwaardere heuvelzone. Mocht de koers toch zeer hard gemaakt worden en er een groep met favorieten wegrijden, zijn ze niet kansloos. Ze zullen wel solo moeten wegrijden, want in een sprint met een uitgedunde groep zullen ze in principe niet in de buurt van de zege komen.

Andere outsiders voor Dwars door Vlaanderen zijn Oliver Naesen, Dries De Bondt (beiden Decathlon AG2R La Mondiale), Arnaud Démare (Arkéa-B&B Hotels), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Nils Politt (UAE Emirates), Kasper Asgreen, Julian Alaphilippe (beiden Soudal Quick-Step), Victor Campenaerts, Brent Van Moer (beiden Lotto Dstny), Axel Zingle (Cofidis), Toms Skujins (Lidl-Trek), Danny van Poppel (BORA-hansgrohe), Dries Van Gestel (TotalEnergies) en Rasmus Tiller (Uno-X Mobility).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout van Aert

*** Jasper Philipsen, Mads Pedersen

** Jasper Stuyven, Matteo Jorgenson, Jonathan Milan

* Jordi Meeus, Laurence Pithie, Tim Wellens, Oier Lazkano

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het belooft woensdag een zware dag te worden in Dwars door Vlaanderen. Weeronline voorspelt 40% kans op regen. Dat kan dus nog twee kanten op. Maar dat het zal waaien, dat is zeker. Er wordt 4 Beaufort verwacht, wat uitnodigt tot waaiers. De wind zal uit het zuiden komen. De temperaturen zullen maar net boven de 10 graden Celsius komen.

Dwars door Vlaanderen is live te volgen op televisie. Dat kan bij Sporza, op VRT1. Zij starten hun uitzending kort na het middaguur. Je kan ook terecht bij Eurosport 1. Tot slot kan je de koers ook bekijken via de online kanalen van Eurosport.nl en Discovery+. Voor de exacte uitzenduren kan je terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.