Zeger Schaeken • zaterdag 23 maart 2024 om 07:00 zaterdag 23 maart 2024 om 07:00

Dwars door Vlaanderen was ooit nog een tweedaagse koers

Woensdag is het de beurt aan Dwars door Vlaanderen. Het is een van de vele oude Belgische eendagskoersen. Ooit was het nog een tweedaagse wedstrijd. Veel grote namen, zoals Tom Boonen en Mathieu van der Poel wonnen er, maar Eddy Merckx niet. Of toch wel? WielerFlits neemt je mee in de historie!

De wortels van deze klassieker gaan terug tot vlak na de Tweede Wereldoorlog. Toen kwam er een gloednieuwe koers op de kalender tussen Sint-Truiden en Waregem, genaamd Dwars door België. De eerste winnaar was niemand minder dan Rik Van Steenbergen, op dat moment 21 jaar jong en helemaal aan het begin van zijn carrière. De jaren nadien werd de koers een tweedaagse: op dag één van Waregem naar Sint-Truiden, om de dag nadien de omgekeerde beweging te maken.

Waregem zou echter niet elk jaar de thuishaven van Dwars door België blijven, want ook Genk, Ciney, Eisden en Spa kregen hun kans als aankomst. In 1965 besloot de organisatie er opnieuw een eendagskoers van te maken met Waregem als start- en aankomstplaats, sindsdien is men voor de finish niet meer uit Waregem vertrokken. Sinds de eeuwwisseling heet de wedstrijd Dwars door Vlaanderen en wordt er gestart in Roeselare.

In de loop der jaren wonnen tal van kampioenen Dwars door België, dan wel Dwars door Vlaanderen. Naast Rik Van Steenbergen, konden ook onder meer Briek Schotte (1953 en 1955), Walter Godefroot (1966 en 1968), Johan Museeuw (1993), Tom Boonen (2007) en Mathieu van der Poel (2019 en 2022) zegevieren. Geen slecht rijtje. Wat het meest opvalt aan de erelijst, zijn echter niet de namen die er wel opstaan. Het is een naam die ontbreekt. Hoe kan het dat Eddy Merckx, een man met een palmares waar dat van een peloton anderen in past, nooit de beste was in Dwars door België?

Hiervoor moeten we terug naar de editie van 1966. Zoals we al zagen, was Walter Godefroot dat jaar de triomfator. Juichend over de streep kwam De Vlaamse Bulldog evenwel niet. In plaats van rechtop en met de armen in de lucht, passeerde hij de finishlijn al glijdend. De latere teammanager van T-Mobile was namelijk in de allerlaatste meters, tijdens een sprint met vier, ten val gekomen. Zo moest hij vanaf de koude keien toezien hoe vluchtgenoot Eddy Merckx vierde.

Voor een tijdje, althans. Want de jury greep in. Zij oordeelden dat Merckx de veroorzaker van de tuimelperte was en zetten hem opeens terug naar de laatste plek van de groep. Godefroot werd vervolgens tot winnaar uitgeroepen. Het besluit tot declassering viel niet in goede aarde bij Merckx, die van mening was dat hij Godefroot niet had gehinderd. De 21-jarige Brusselaar verklaarde na de jurybeslissing dat hij de wedstrijd nooit meer zou rijden – en hield woord.

Uiteraard mochten de Belgen het vaakst juichen in eigen land, maar liefst 55 keer in 76 edities. De laatste Belgische zege werd in 2018 door Yves Lampaert behaald. Hij was daarmee de eerste renner, die Dwars door Vlaanderen twee jaar op rij wist te winnen. Ja, in 1976 en 1977 won twee keer op rij een Planckaert, maar dat was eerst Willy en later Walter. Overigens zijn Planckaert en Lampaert onderdeel van een groep van veertien renners die Dwars door Vlaanderen twee keer gewonnen heeft, met ook Terpstra en Van der Poel.

Laatste tien winnaars Dwars door Vlaanderen

2023: Christophe Laporte

2022: Mathieu van der Poel

2021: Dylan van Baarle

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Mathieu van der Poel

2018: Yves Lampaert

2017: Yves Lampaert

2016: Jens Debusschere

2015: Jelle Wallays

2014: Niki Terpstra

Dwars door Vlaanderen staat op woensdag 27 maart op het programma.