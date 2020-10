Voorbeschouwing: Driedaagse Brugge-De Panne 2020

De Driedaagse Brugge-De Panne sluit op op woensdag 21 oktober het Belgisch wielerjaar af. De eendagskoers maakt sinds vorig jaar deel uit van de UCI WorldTour en lijkt op papier een prooi te gaan worden voor de sprinters. Wie gaat Dylan Groenewegen opvolgen? We blikken vooruit op het parcours en de kanshebbers.

Historie

De allereerste editie van de Driedaagse werd in 1977 gewonnen door de Belg Roger Rosiers. Gek genoeg was er destijds sprake van een vierdaagse. Gaandeweg groeide de meerdaagse koers uit naar een laatste tussenstop richting de Ronde van Vlaanderen. Specialisten als Eric Vanderaerden (met vijf eindzeges recordhouder) en Peter Van Petegem wisten zelfs in hetzelfde jaar de Ronde en de Driedaagse op hun naam te schrijven. De laatste jaren nam de status van de Driedaagse af. Toppers sloegen de wedstrijd steeds vaker over gaven de voorkeur aan extra rust richting Vlaanderens Mooiste.

In 2018 kreeg de kalender een nieuwe wending, omdat de Driedaagse Brugge-De Panne van datum wisselde met Dwars door Vlaanderen. Daarnaast werd de opzet van de Driedaagse (voorheen ook De Panne-Koksijde) veranderd. De organisatie besloot om er een driedaags evenement van te maken met een eendagskoers voor mannen, een eendagskoers voor vrouwen en een derde dag in het teken van breedtesport. Wat wel behouden bleef was de regio van het parcours, over West-Vlaams grondgebied doorheen onder meer De Moeren.

Laatste tien winnaars Driedaagse Brugge-De Panne

2019: Dylan Groenewegen

2018: Elia Viviani

2017: Philippe Gilbert

2016: Lieuwe Westra

2015: Alexander Kristoff

2014: Guillaume Van Keirsbulck

2013: Sylvain Chavanel

2012: Sylvain Chavanel

2011: Sébastien Rosseler

2010: David Millar



Vorig jaar

In de editie van vorig jaar bleek een vroege kopgroep van zes renners, met daarin Stan Dewulf, Jimmy Janssens, Senne Leysen, Adrien Garel, Jasha Sütterlin en Mathijs Paasschens kansloos voor de overwinning. Ondanks een beklimming van de Kemmelberg en een passage door de Moeren was een massasprint onontkoombaar. Negen kilometer voor de meet werden de laatste aanvallers ingerekend.

Team Sky loodste Kristoffer Halvorsen naar de finish, maar werd overklast door de trein van Elia Viviani bij Quick-Step. Viviani sprintte aan linkerkant van de weg, maar aan de andere kant vochten Dylan Groenewegen en Fernando Gaviria een spannend duel uit. De Nederlander koos ervoor om Gaviria aan de buitenkant te passeren en won met overmacht de sprint.

Driedaagse Brugge-De Panne 2019

1. Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma)

2. Fernando Gaviria (UAE Emirates)

3. Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step)

4. Nacer Bouhanni (Cofidis)

5. Justin Jules (Wallonie-Bruxelles)

Parcours

Waar voorheen organisatoren proberen om juist zoveel mogelijk publiek naar hun wedstrijd te krijgen, wordt in dit atypische coronajaar juist ontmoedigd om te komen kijken. De organisatie van Driedaagse Brugge-De Panne roept mensen daarom op om vooral thuis te blijven. Afgelopen weekend ging dat tijdens de Ronde van Vlaanderen meer dan uitstekend en de organisatie hoopt dat wielerfans woensdag dit voorbeeld volgen.

Mede daarom is op de website van de Belgische sprintklassieker geen parcoursinformatie bekendgemaakt. De start in Brugge en de finish in De Panne worden hoe dan ook publieksvrij gehouden en ook langs het parcours wil men zo weinig mogelijk publiek.

Wat weten we wel? De koers is ruim 200 kilometer lang, volgens de eigen site om precies te zijn 212,5 kilometer. Daarnaast weten we dat de lus richting de Kemmelberg, met ook de Monteberg, de Rodeberg en de Sulferberg, geschrapt wordt. In plaats daarvan trekt het peloton direct na de start vanuit Brugge naar het lokale circuit rond De Panne. Onderweg passeert de koers Zedelgem, Aartrijke en Sint-Pieters-Kapelle.

Zodra aan het lokale circuit begonnen is, volgt een ronde – tegen de klok in – van ruim 40 kilometer via Oostduinkerke, Koksijde, De Panne (finish), Adinkerke, De Moeren en Veurne. Dit rondje wordt in totaal drie keer afgelegd. In De Moeren lijkt de kans op invloed van Moeder Natuur het grootst. Breekt de koers daar niet open, dan lijkt een massasprint onvermijdelijk.

Start- en finishtijden zijn niet bekendgemaakt. Uit de uitzendtijden van Sporza valt wel op te maken dat de aankomst woensdagmiddag rond de klok van 16.00 uur is.

Favorieten

De kans is groot dat er woensdag een sprinter met de zege aan de haal gaat. Bij afwezigheid van titelverdediger Dylan Groenewegen is het uitkijken naar andere sprinters op de startlijst. Lotto Soudal heeft met Caleb Ewan de absolute topfavoriet aan de start. Zeker nu de heuvelzone geschrapt is, is het parcours op het lijf geschreven van de razendsnelle Australiër. Vorige week liet Ewan zien te kunnen winnen in België toen hij de Scheldeprijs met overmacht won. Indien het tot een sprint komt, dan zal Ewan lastig te kloppen zijn.

Ewan krijgt onder meer zijn vaste lead-out Jasper De Buyst en Roger Kluge met zich mee. Zij moeten de kleine sprinter in goede positie afzetten. Mocht het door de weersomstandigheden een harde koers worden, dan kan Lotto Soudal ook nog terugvallen op John Degenkolb. De ervaren Duitser heeft uitstekende klassiekers achter de rug. Hij werd zesde in Gent-Wevelgem en negende in de Ronde van Vlaanderen. Voor Lotto Soudal gaat dus speltip 6 op: spreid je kansen.

Alpecin-Fenix kan dat ook. Ronde van Vlaanderen-winnaar Mathieu van der Poel kondigde al voor zijn historische zege in Oudenaarde aan dat hij hier in De Panne zijn wegseizoen zou afsluiten. “Door het wegvallen van Parijs-Roubaix probeer ik alles mee te pakken wat ik nog kan, zo ook de Driedaagse Brugge-De Panne, tenslotte toch een WorldTour-wedstrijd”, aldus de Nederlands kampioen.

Het weer (zie ‘Weer en TV’ onderin deze voorbeschouwing, red.) lijkt Van der Poel in de kaart te spelen. “Ik hoop op een echte waaierkoers met veel actie. Als dat niet het geval is, zal ik mij ten dienste stellen van Tim Merlier, met wie we ook op de sprint kunnen gokken”, zei Van der Poel. Daarmee heeft hij meteen de tweede troef van Alpecin-Fenix genoemd. En als Merlier neit in de gelegenheid is om te sprinten, dan van MVDP zich zelf altijd nog in de massasprint mengen.

UAE Emirates komt met oud-winnaar Alexander Kristoff op de proppen. De ervaren Noor won in 2015 deze wedstrijd toen het nog een meerdaagse was. De vorm van Kristoff is goed. Zo had hij afgelopen weekend een uitschieter in de Ronde van Vlaanderen, waar hij achter Van der Poel en Wout van Aert naar de derde plaats sprintte. Vorige week stelde hij zich in de Scheldeprijs nog in dienst van Jasper Philipsen (die nu de Vuelta rijdt). Krijgt Kristoff nu zijn eigen kans? Het weer speelt in zijn voordeel: de Noor is een goede slechtweerrijder.

Arkéa-Samsic was nog enige tijd in de race om de koppositie in de Europe Tour, maar Alpecin-Fenix heeft de definitieve KO uitgedeeld door de zege van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen. De Franse ploeg zal tweede willen blijven in de ranking. Nacer Bouhanni leek in De Panne mooi punten te kunnen scoren, maar hij testte positief op het coronavirus en ontbreekt. Daniel McLay, tweevoudig ritwinnaar in de Ronde van Portugal, is nu plan-B.

Namens B&B Hotels-Vital Concept verschijnt Bryan Coquard aan de start. Na de deklassering van Pascal Ackermann mocht Coquard vorige week nog het podium op in de Scheldeprijs. Kan de sprinter, ondersteund door Jens Debusschere, die prestatie herhalen? Niccolò Bonifazio, na de straf van Ackermann tweede in de Scheldeprijs, zal azen op een ereplaats in dienst van Total Direct Energie.

Deceuninck-Quick-Step trekt zonder sprinter naar de Driedaagse Brugge-De Panne. Het sterrenensemble zal de zware weersomstandigheden willen gebruiken om de koers hard te maken. Met Florian Sénéchal (twaalfde in de Ronde van Vlaanderen) en Yves Lampaert (vijfde in de Ronde van Vlaanderen) beschikt de ploeg over twee hardrijders-in-vorm om de koers op stelten te zetten. Kijk ook niet gek op als Bob Jungels of Bert Van Lerberghe zich van voren melden.

Trek-Segafredo rekent op de drie musketiers Mads Pedersen, Jasper Stuyven en Edward Theuns. Pedersen raakte na zijn zege in Gent-Wevelgem op de sukkel en in De Ronde deed hij niet mee om de knikkers. Ook Stuyven en Theuns speelden geen rol van betekenis, maar bij een mogelijke sprint in De Panne maken zij wel kans.

Bij CCC is Matteo Trentin de aangewezen kopman. Hij draagt al sinds de val van Greg Van Avermaet de druk van de ploeg op zijn schouders. In Gent-Wevelgem werd Trentin nog knap derde, maar in de Ronde van Vlaanderen stelde hij teleur met de 62ste plaats. Stefan Küng zit in hetzelfde schuitje bij Groupama-FDJ: hij werd vijfde in Wevelgem en eindigde vanwege maagproblemen buiten de top-100 in De Ronde. Bij een sprint kan neoprof Jake Stewart uitgespeeld worden.

Circus-Wanty Goubert reist naar West-Vlaanderen met meerdere opties. In de persoon van Danny van Poppel beschikt de formatie van Hilaire Vanderschueren over een renner met een sterk eindschot. De Nederlandse spurter won vorige maand de Gooikse Pijl en werd twee keer vierde in de BinckBank Tour. Met Andrea Pasqualon en Timothy Dupont heeft de ploeg meerdere troeven achter de hand.

Jumbo-Visma heeft Mike Teunissen en Amund Grøndahl Jansen op de startlijst staan, maar hun vorm is niet denderend. Max Walscheid (NTT Pro Cycling) liet zich even zien in De Ronde, maar zijn poging hield geen stand. De sterke Duitser kan het ook proberen in een sprint. Dat geldt ook voor het Bahrain McLaren-duo Phil Bauhaus en Mark Cavendish.

Een grote groep renners behoort tot de outsiders als de koers eindigt in een massasprint. Denk aan Moreno Hofland (EF Pro Cycling), Chris Lawless (INEOS Grenadiers), Christophe Laporte, Attilio Viviani (Cofidis), Kenneth Van Rooy, Sacha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise), Sean De Bie, Baptiste Planckaert (Bingoal-Wallonie Bruxelles), Travis McCabe (Israel Start-Up Nation) en Arvid de Kleijn (Riwal-Securitas). Renners als thuisrijder Jens Keukeleire, Owain Doull, André Greipel, Hugo Hofstetter, Tom Van Asbroeck en Johan Jacobs zullen hopen op een zware koers in West-Vlaanderen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Caleb Ewan

*** Mathieu van der Poel, Alexander Kristoff

** Tim Merlier, Bryan Coquard, Yves Lampaert

* John Degenkolb, Niccolò Bonifazio, Danny van Poppel, Matteo Trentin

Deelnemerslijst (ProCyclingStats)

Weer en TV

Woensdagmiddag schommelt de temperatuur de hele dag tussen de 14°C en de 18°C, verwacht Meteovista. In de middag is er behoorlijk wat kans op regenval, maar bovenal: er staat veel wind. Die waait namelijk aan windkracht 5 à 6 en komt uit zuid/zuidwestelijke richting. Dat is niet heel gunstig voor de passages door de Moeren. De wind zal dan voornamelijk tegen of schuin tegen staan. Maar de renners rijden een lokale ronde, dus ergens komt de wind van de zijkant. Dat belooft wat voor waaiers!

De tv-uitzending op Sporza op Eén begint woensdag om 14.15 uur. De uitzending duurt tot ongeveer 16.25 uur, waarna de VRT overschakelt naar de live-uitzending van de Vuelta a España.