Maagproblemen hinderen Stefan Küng in de Ronde van Vlaanderen

Na degelijke optredens in de BinckBank Tour en Gent-Wevelgem kon Stefan Küng geen hoofdrol vertolken in de Ronde van Vlaanderen. In de tweede beklimming van de Oude-Kwaremont moest de Zwitser lossen uit het peloton. Hij bleek maagproblemen te hebben.

“Stefan was vrijdag niet fit en ook al leek het gisteren beter te gaan, twijfelde hij vanmorgen toch”, vertelde zijn ploegleider Frédéric Guesdon. “We dachten, laten we het proberen en we zullen zien. We probeerden vertrouwen te houden, maar toen de wedstrijd echt begon vroeg ik hem of hij zich goed voelde. En hij zei nee. Hij hield het 200 kilometer vol, maar zijn conditie was niet voldoende om in de Ronde van Vlaanderen vooraan mee te doen.”

Vervolgens gaf Groupama-FDJ de andere mannen in de ploeg de gelegenheid om voor hun eigen kans te rijden. Uiteindelijk wist Valentin Madouas naar de veertiende plaats te rijden.