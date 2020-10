Van der Poel klopt Van Aert en wint Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel heeft de 104de editie van de Ronde van Vlaanderen op zijn naam geschreven. De renner van Alpecin-Fenix klopte na een wedstrijd van 244 kilometer zijn medevluchter Wout van Aert in een sprint-a-deux.

Een peloton van 172 renners verzamelde zich ’s morgens in Antwerpen voor een editie over een hertekend traject met zeventien hellingen. Direct nadat koersdirecteur Scott Sunderland al vlaggend een einde maakte aan de neutralisatie, begon de strijd om mee te zitten in de vlucht van de dag.

Vroege vlucht met zes

In de razendsnelle openingsfase door het Waasland ontstond na enkele verwoede pogingen een kopgroep van zes renners. De Belgen Dimitri Peyskens (Bingoal – Wallonie Bruxelles), Gijs Van Hoecke (CCC Team) en Fabio Van Den Bossche (Sport Vlaanderen – Baloise) kregen samen met de Nederlander Danny van Poppel (Circus – Wanty Gobert), de Oostenrijker Gregor Mühlberger (BORA – hansgrohe) en de Italiaan Samuele Battistella (NTT) een vrijgeleide van het peloton en reden al snel enkele minuten voorsprong bij elkaar.

Julien Vermote (Cofidis) probeerde in zijn eentje de oversteek te maken, maar zag na een vruchteloze chasse patate het kansloze van zijn poging in. Op de kasseistroken van de Lippenhovestraat en de Paddestraat op 150 kilometer van het einde bedroeg de voorsprong 7,5 minuut van de leiders. Aan kop van het peloton controleerde Tim Declercq ondertussen namens Elegant-Quick-Step het tempo. Aanvaller Muhlberger kwam onderweg ongelukkig ten val na een ongeluktje tijdens de ravitaillering, maar sloot weer snel aan bij zijn medevluchters.

Wout van Aert en Tim Wellens kwamen op weg naar de Kortekeer met nog meer dan 115 kilometer te gaan ten val, maar konden hun weg vervolgen. Op de Kortekeer besloot Edvald Boasson Hagen om zich los te maken van het peloton, maar zijn bevlieging was van korte duur. Op de Leberg was zijn poging alweer voorbij. Onderweg moest het peloton nog even halt houden voor een gesloten spoorwegovergang.

Alaphilippe breekt wedstrijd open, maar botst tegen motor

Op de Valkenberg gooide Jasper De Buyst de knuppel in het hoenderhok, wat ervoor zorgde dat het tempo in het peloton andermaal de hoogte inging. Op zijn initiatief ontstond er een groepje achtervolgers, die vanwege het hoge tempo echter er niet in slaagde weg te blijven. De voorsprong van de koplopers was inmiddels afgenomen tot drie minuten. Vanwege het gladde wegdek schoven meerdere renners – waaronder Jasper Stuyven en Sep Vanmarcke – onderuit. Met Max Walscheid probeerde opnieuw een NTT-renner het solo, maar ook zijn poging was van kore duur.

Vlak voor de tweede passage over de Oude Kwaremont viel Peyskens letterlijk weg uit de kopgroep. Net na de Paterberg werden de vluchters op vijftig kilometer van het einde bedankt voor de moeite. Op weg naar de Koppenberg gingen Dylan van Baarle en Romain Bardet er samen vandoor, voordat Julian Alaphilippe op de Bult van Melden een vernelling plaatste. Op zijn initiatief werd het peloton verder uitgedund.

Richting de Taaienberg probeerde Alaphilippe het opnieuw en was het Mathieu van der Poel die aanvankelijk als enige reageerde. Tijdens de beklimming wist ook Wout van Aert de aansluiting te maken. Voor Alaphilippe kwam er echter vroegtijdig een einde aan de Ronde, nadat hij op 35 kilometer van het einde tegen een motor botste.

Sprint-a-deux

Van der Poel en Van Aert moesten samen verder, met een voorsprong van driekwart minuut op de achtervolgende groep. De twee werkten goed samen, waardoor de voorsprong steeds verder opliep. Tijdens de laatste beklimming van de Paterberg gaven de twee leiders elkaar geen duimbreed toe. In de dertien laatste kilometers richting Oudenaarde bleven de twee samen, waardoor het aankwam op een direct duel in de straten van Oudenaarde.

Van Aert dwong Van der Poel de kop op, waardoor na een waar pokerspel de Nederlands kampioen als eerste aanging. Met een krachtige versnelling raasde hij richting de finish. Van Aert slaagde er niet in om er overheen te komen, waardoor Van der Poel met een nipt verschil als eerste de finish passeerde.