Mathieu van der Poel beëindigt wegseizoen met Brugge-De Panne

Mathieu van der Poel rijdt met de Driedaagse Brugge-De Panne zijn laatste wegwedstrijd van het seizoen. In eerste instantie stond de wedstrijd niet op zijn programma, maar na het wegvallen van Parijs-Roubaix gaat hij nu toch van start.

“Door het wegvallen van Parijs-Roubaix probeer ik alles mee te pakken wat ik nog kan, zo ook de Driedaagse Brugge-De Panne, tenslotte toch een WorldTour-wedstrijd”, laat Van der Poel weten via de organisatie. De eendagswedstrijd is zijn laatste wegwedstrijd van het seizoen. “Ik hoop op een echte waaierkoers met veel actie. Als dat niet het geval is, zal ik mij ten dienste stellen van Tim Merlier, met wie we ook op de sprint kunnen gokken.”

Naast Van der Poel en Merlier kon de organisatie ook de komst van Caleb Ewan presenteren, de tweevoudige etappewinnaar van de afgelopen Tour de France. Ook Alexander Kristoff, winnaar van de openingsrit in de Tour, Jasper Stuyven, John Degenkolb, Matteo Trentin, Sonny Colbrelli en Mads Pedersen zijn mannen om naar uit te kijken. Pedersen was onlangs vijfde in de BinckBank Tour en won vervolgens Gent-Wevelgem.

De Driedaagse Brugge-De Panne staat op de kalender voor woensdag 21 oktober.