Nacer Bouhanni test positief op coronavirus

Nacer Bouhanni heeft het coronavirus opgelopen. De Franse sprinter van Arkéa-Samsic mist daardoor de Driedaagse Brugge-De Panne van woensdag.

De positieve test van Bouhanni kwam aan het licht bij de verplichte PCR-coronatest die drie dagen voor de start van een wedstrijd moet worden afgenomen. Als die negatief is, mag een renner starten. Is die test positief, dan moet een renner de verplichte quarantaine uitzitten.

Arkéa-Samsic heeft besloten om Bouhanni van de startlijst te halen. Of een vervanger opgeroepen wordt, maakt het Franse ProTeam niet bekend. Met Daniel McLay heeft het team een tweede sprinter in huis voor de eendagskoers met finish in De Panne.