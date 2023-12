Nick Doup • dinsdag 5 december 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Cyclocross Rucphen 2023 – Camiels Carrousel blijft op flink gewijzigd parcours

Nadat in het coronaseizoen 2021-2022 twee wedstrijden georganiseerd werden in Rucphen, ontbrak de Brabantse veldrit vorige winter op de kalender. Na een jaar bezinning is de Cyclocross Rucphen weer terug; als avondcross. Organisator Camiel van den Bergh heeft het parcours flink op de schop gegooid en is realistisch: het startveld van zijn MVOI Avond Cyclocross is niet ijzersterk. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Cyclocross Rucphen

Mannen

2022-2023: Niet verreden wegens financiële risico’s

2021-2022: Lars van der Haar (NK)

2021-2022: Tom Pidcock (Wereldbeker)

2020-2021: Niet verreden wegens coronacrisis

2019-2020: Mathieu van der Poel (NK)

2018-2019: Lars van der Haar

2017-2018: David van der Poel

2016-2017: Lars van der Haar

2015-2016: Tom Meeusen

2014-2015: Lars van der Haar

2013-2014: Philipp Walsleben

Vrouwen

2022-2023: Niet verreden wegens financiële risico’s

2021-2022: Marianne Vos (NK)

2021-2022: Marianne Vos (Wereldbeker)

2020-2021: Niet verreden wegens coronacrisis

2019-2020: Ceylin del Carmen Alvarado (NK)

2018-2019: Inge van der Heijden

2017-2018: Loes Sels

2016-2017: Laura Verdonschot

2015-2016: Helen Wyman

2014-2015: Nikki Brammeier

2013-2014: Marianne Vos

Vorige editie

Bekijk hier de beelden van het NK veldrijden 2022 (vrouwen vanaf 0:39, mannen vanaf 7:30)



NK veldrijden 2022

Uitslag mannen

Lars van der Haar

Corné van Kessel

Mees Hendrikx (beste belofte)

4. Ryan Kamp

5. Pim Ronhaar

NK veldrijden 2022

Uitslag vrouwen

Marianne Vos

Lucinda Brand

Ceylin del Carmen Alvarado

4. Fem van Empel (beste belofte)

5. Shirin van Anrooij

Parcours

Omdat de MVOI Avond Cyclocross Rucphen nu in de avonduren verreden wordt, heeft de organisatie flink wat aanpassingen moeten doen aan het parcours. “De cross gaat in zijn geheel plaatsvinden op het parcours rondom de sintelbaan”, legt organisator en parcoursbouwer Camiel van den Bergh uit. “Het water zoeken we niet meer op en op het grasveld, waar de materiaalpost en de carrousel waren, komen we ook niet meer.

“Dat maakt alles wat kleiner en dichter bij elkaar. Het publiek kan nu op één punt staan en dan drie of vier keer kijken naar de renners. Ook voor het hekwerk is het een stuk kleinschaliger. We kunnen de hekken dubbel gebruiken, dat is fijner en qua kosten goedkoper”, gaat hij verder.

Maar wat met Camiels Carrousel? Die is onmisbaar voor de Cyclocross Rucphen, maar het grasveld waar die bijzondere bochtencombinatie in 2014 geïntroduceerd werd verdwijnt uit het parcours… “De carrousel gaat niet weg, die wordt verplaatst. Camiels Carrousel, die kan niet weg. Dat ligt vast in Rucphen”, lacht hij. “Als die weggaat, hebben we veel klagende toeschouwers.”

“Ik omschrijf het nieuwe parcours als een speeltuin”, aldus Van den Bergh. “Er zitten redelijk wat bochten in, niet allemaal haaks, maar wel met allemaal knikjes. Het gaat op en af, er zitten trappen in, er is een zandbak, een schuine kant, balken… Alles zit er wel in.”

Dat maakt het, ondanks de vele wijzigingen, een gevarieerd parcours in Rucphen van net geen drie kilometer lang. “Het volgt redelijk kort op elkaar. Normaal zat er 30 tot 40 seconden tussen tot de volgende hindernis, nu is dat maar 10 à 15 seconden. Het hoopt snel op, waardoor er een strijd tot aan de finish kan komen.”

Programma en info

Programma donderdag 7 december 2023

16.30 uur: Nieuwelingen mannen

16.32 uur: Nieuwelingen, vrouwen

17.30 uur: Junioren mannen

18.40 uur: Elite vrouwen, U23 vrouwen en U19 vrouwen

20.00 uur: Elite mannen, U23 mannen

Locatie

Willebrord Wil Vooruit, Baanvelden 21, 4715 RH Rucphen

Publieksinformatie

Toegang tot het parcours is voor alle toeschouwers gratis.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemerslijst vrouwen

Deelnemerslijst mannen

Favorieten mannen

“We zijn heel realistisch”, aldus Camiel van den Bergh. “We zijn een C2-cross en die grote startgelden hebben we niet. Er zijn mindere namen, maar dat wil niet zeggen dat er minder strijd komt. We hebben bij de hoofdwedstrijden 30 vrouwen en 30 mannen, dus we krijgen mooi deelnemersveld voor een avondcross.”

Een van de meest opvallende namen is die van Ryan Kamp. De crosser van Pauwels Sauzen-Bingoal rijdt zondag ook nog de Wereldbeker in Val di Sole, maar start donderdagavond nog wel in Rucphen. Gedeeltelijk een wederdienst voor Camiel van den Bergh, geeft de organisator toe. “Kamps materiaal is al naar Italië, dus hij moet met een trainingsfiets en een gravelfiets in de post staan. Maar ik ben zijn trainer en hij zei: Als ik iets kan terugdoen, dan doe ik dat.”

Kamp rijdt dit seizoen veel knappe ereplaatsen bij elkaar. Zo was hij vijfde op het EK veldrijden en eindigde hij recent al in de top-10 in Dendermonde (tiende), Troyes (vijfde) en Dublin (zevende). Nu de grote namen ontbreken, is Kamp een serieuze kandidaat voor de zege. Dan moet hij wel afrekenen met Lander Loockx, de crosser van Tour de Tietema-Unibet. Hij is steeds vaker onderdeel van de subtop in de grote crossen en dit seizoen won hij al twee kleinere crossen in het ‘buitenland’.

Let ook op Mees Hendrikx, de jongeling van Crelan-Corendon. Hij heeft een wat moeizamer seizoen in zijn tweede jaar als eliterenner, want pas in de X2O Trofee Kortrijk behaalde hij een eerste top-10 in een ‘grote’ cross. Trekt hij die lijn door? Misschien komen ervaren renners als Thijs Aerts en Tom Meeusen dan wel bovendrijven in de strijd om het podium. Aerts was afgelopen weekend nog negende in Boom.

Vanuit Nederlandse hoek is het nog letten op renners als Stan Godrie en de nog maar 18-jarige belofte Guus van den Eijnden. De organisatie is nog in gesprek met andere crossers om de deelnemerslijst wat aan te vullen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ryan Kamp

** Lander Loockx, Mees Hendrikx

* Tom Meeusen, Thijs Aerts, Stan Godrie

Favorieten vrouwen

Camiel van den Bergh is vooral bekend als teammanager van de Cyclocross Reds, waar onder meer Annemarie Worst, Aniek van Alphen en Anna Kay. Maar geen van de drie zal erbij zijn in Rucphen. “Die zijn op stage deze week”, zegt Van den Bergh lachend. “Manon Bakker is nog een vraagteken. Als ze geen stage doet, komt ze in Rucphen rijden.”

En als Bakker meedoet, dan is ze ook gelijk de topfavoriete voor de avondcross in Noord-Brabant. De renster van Crelan-Corendon won dit jaar al de Cyclocross Heerderstrand, was tweede in de Nacht van Woerden en werd begin november nog vierde in Niel en vijfde in Dendermonde.

Maar zo lang Bakker niet officieel op de startlijst staat, kijken we vooral naar Laura Verdonschot. De Vlaamse van De Ceuster-Bonache won dit jaar al zes kleinere crossen en reed zich op het EK en in Dendermonde naar een knappe top-10 tussen de grote namen. In Rucphen komt ze onder meer landgenotes Jinse Peeters, Suzanne Verhoeven en Loes Sels tegen. Ook de talentvolle Xaydee Van Sinaey doet mee.

Toch zien we vooral Lauren Molengraaf als grote concurrente van Verdonschot als het gaat om de overwinning. De nog maar 18-jarige Nederlandse crost voor Circus-ReUz-Technord en moet in haar eerste jaar als belofte nog wennen aan het niveau. Daar raakt ze steeds meer aan gewend. In de Wereldbeker Troyes was ze bijvoorbeeld knap zestiende tussen alle elites. Kan ze in eigen land eens winnen?

Favorieten volgens WielerFlits

*** Laura Verdonschot

** Lauren Molengraaf, Jinse Peeters

* Suzanne Verhoeven, Loes Sels, Xaydee van Sinaey

Weer en TV

Er is geen tv-uitzending van de MVOI Avond Cyclocross Rucphen, maar de organisatie komt wel met een livestream van de vrouwen- en mannenwedstrijd. Daarop zijn met enkele vaste camera’s belangrijke passages op het parcours te zien, waaronder de finish en Camiels Carrousel. De livestream is donderdag op de website van de organisatie te vinden.

Aangenaam crossweer wordt het donderdag niét. Buienradar voorspelt dat de temperaturen dicht tegen het vriespunt zullen blijven, met overdag maxima tot 4 graden Celsius. Het zal in de avonduren flink afkoelen. De voorspelde regenval zal het nog kouder maken voor de renners en rensters.