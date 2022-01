Lars van der Haar wint met overmacht zijn derde Nederlandse titel veldrijden

Lars van der Haar heeft met heel veel overtuiging het NK veldrijden 2022 gewonnen. De Europees kampioen van Baloise Trek Lions kende geen tegenstand in Rucphen, want al in de eerste ronde sloeg hij het beslissende gat met de concurrentie. Corné van Kessel (tweede) en Mees Hendrikx (derde) mochten mee het podium op. Hendrikx veroverde daarmee wel de beloftentitel.

Topfavoriet Lars van der Haar had de beste start en wist dat dat nodig was om de concurrentie al vroeg onder druk te zetten. Corné van Kessel volgde al snel op de tweede positie. Achter de twee elite-kanshebbers waren het beloften Ryan Kamp, Mees Hendrikx en Pim Ronhaar die streden om de derde positie.

Weinig spanning

Europees kampioen Van der Haar haalde al snel de spanning uit de wedstrijd, want – bij afwezigheid van wereldkampioen Mathieu van der Poel – breidde hij zijn voorsprong steeds verder uit. Van Kessel was zijn grootste uitdager, maar hij was afgelopen week vooral aan het herstellen van een crash in de X2O Trofee van Baal. In Rucphen bleek al snel dat Van Kessel niet in staat was om het tempo van Van der Haar te volgen.

Van Kessel kreeg in de achtervolging op de koploper aansluiting van de sterke Hendrikx, die niet veel later afscheid nam van de crosser van Tormans-Circus. De 21-jarige Hendrikx kwam in de laatste drie rondes niet veel dichter bij de soevereine Lars van der Haar. Bovendien moest hij Van Kessel, die zijn tweede adem gevonden had, van zich af zien te houden. Het verschil bleef rond de vijf seconden schommelen in de strijd om het zilver.

Van Kessel klopt Hendrikx in strijd om zilver

Voor Van der Haar was er geen vuiltje aan de lucht in Rucphen. De Woudenberger was op weg naar zijn derde Nederlandse titel, nadat hij in 2013 en 2014 al eens won. Sindsdien was Mathieu van der Poel elk jaar de beste, maar door een slepende rugblessure komt hij dit veldritseizoen niet meer in actie.

Het duel om de tweede plaats was het meest interessant in de slotronde, want Van Kessel kwam bij het passeren van start-finish aansluiten bij Hendrikx. De ervaren crosser ging op en over de belofte van IKO-Crelan en stelde daardoor het zilver veilig. Hendrikx mocht als nummer drie mee het elite-podium op, en kreeg daarnaast de kampioenstrui omgehangen als beste U23-renner.

NK veldrijden 2022 in Rucphen

Uitslag mannen

Lars van der Haar

Corné van Kessel

Mees Hendrikx (beste belofte)

4. Ryan Kamp

5. Pim Ronhaar

6. David van der Poel

Dit bericht wordt aangevuld.