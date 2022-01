Marianne Vos verovert haar zevende Nederlandse titel veldrijden in Rucphen

Marianne Vos heeft op overtuigende wijze het NK veldrijden bij de vrouwen gewonnen. De 34-jarige renster van Jumbo-Visma nam al vroeg in de wedstrijd het initiatief en reed vanaf de tweede ronde solo richting de overwinning. Het is voor Vos haar zevende Nederlandse titel. Lucinda Brand werd op ruime achterstand tweede, Ceylin del Carmen Alvarado eindigde als derde.

De kopstart op het publiekloze parcours in Rucphen was voor topfavorieten Lucinda Brand en Marianne Vos. Zij sloegen al meteen een gat met onder meer Denise Betsema, Puck Pieterse, Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado. Het initiatief lag op het snelle, maar door de regen wel natte parcours bij wereldkampioene Brand.

Marianne Vos rijdt weg bij de rest

Na de eerste ronde kon Betsema echter aansluiten en ook het achtervolgende groepje kwam terug. Opvallende afwezige in die groep was Pieterse, die iets tegengekomen was en later ook nog ten val kwam. In de tweede ronde was het Vos die het heft in handen nam. Betsema reed ook even op kop, maar maakte een slipper op de schuine kant en moest zo van de fiets. Vos profiteerde optimaal en reed direct een tiental seconden weg.

Sterker nog, de renster van Jumbo-Visma had binnen no time een voorsprong van zo’n twintig seconden, terwijl in de achtergrond naar elkaar gekeken werd. Dat was het teken voor Brand om alleen in de achtervolging te gaan. Ze schudde de rest af en probeerde het gat met Vos, die jaagde op haar zevende NK-titel, te dichten.

Brand moet strijden voor zilver

Na drie van de zes rondes was het verschil negentien seconden, in het voordeel van ontketende Vos. De Brabantse, die in 2017 voor het laatst Nederlands kampioene werd, reed een nagenoeg foutloze wedstrijd en hield Brand op achterstand. Dat de kopvrouw van Baloise Trek Lions ook nog viel, maakte de achtervolging er niet makkelijker op. Alvarado kon daardoor aansluiten bij Brand.

Er stond in Rucphen geen maat op Vos. Ze stevende af op het rood-wit-blauw, al kwamen Brand en Alvarado in de slotronde wel wat dichterbij. Die strijd om het zilver wist de wereldkampioene in de laatste omloop wel naar haar toe te trekken. Ze reed steeds wat verder weg van Alvarado, die het brons in ontvangst mocht nemen.

De beloftes, die ook meestreden om de elite-titel, maakten uiteindelijk geen enkele kans door de suprematie van Vos. In de achtergrond was het Fem van Empel die zich tot beste U23-renster kroonde tijdens dit NK, door Shirin van Anrooij te verslaan in een sprint. Puck Pieterse was de derde belofte op de negende plaats.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos

NK veldrijden 2022 in Rucphen

Uitslag vrouwen

Marianne Vos

Lucinda Brand

Ceylin del Carmen Alvarado

4. Fem van Empel (beste belofte)

5. Shirin van Anrooij

6. Yara Kastelijn

7. Denise Betsema

8. Annemarie Worst

9. Puck Pieterse

10. Manon Bakker