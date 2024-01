zaterdag 13 januari 2024 om 07:00

Voorbeschouwing: Cyclocross Otegem 2024 – Wie trekt herkansing voor BK naar zich toe?

Daags na het BK zakt de veldritkaravaan af naar het West-Vlaamse Otegem, een deelgemeente van Zwevegem, voor de Betafence Cyclocross. Wie grijpt de macht in de herkansingswedstrijd voor de nationale titelstrijd? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Laatste winnaars Otegem

Mannen

2023: Laurens Sweeck

2022: Niet georganiseerd, vanwege de coronacrisis

2021: Niet georganiseerd, vanwege de coronacrisis

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Kevin Pauwels

2014: Wout van Aert

Vrouwen

2023: Marion Norbert-Riberolle

2022: Niet georganiseerd, vanwege de coronacrisis

2021: Niet georganiseerd, vanwege de coronacrisis

2020: Alicia Franck

2019: Denise Betsema

2018: Sanne Cant

2017: Christine Majerus

2016: Jolien Verschueren

2015: Sanne Cant

2014: Helen Wyman

2013: Marianne Vos

Vorige editie

Cyclocross Otegem 2023

Uitslag, elite mannen

Laurens Sweeck (Crelan-Fristads)

Joran Wyseure (Crelan-Fristads) op 16s

Gerben Kuypers (Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini) op 30s

4. Jente Michels (Alpecin-Deceuninck) op 48s

5. Tim Merlier (Soudal-Quick-Step) op 1m10s

Cyclocross Otegem 2023

Uitslag, elite vrouwen

Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads)

Aniek van Alphen (777) op 12s

Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m14s

4. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m43s

5. Austin Killips (Nice Bikes) op 3m00s

Parcours

“Als ik onze omloop in één woord zou moeten beschrijven, dan noem ik het een ‘stoemperscross’”, vertelt organisator Benny Lavaert ons. “In Otegem weten de renners dat ze veel modder zullen zien, in vlakke weides die er vaak niet gemakkelijk bijliggen.” Gezien de vele regenval, is dat nu niet anders.

Gelukkig zijn er nog voldoende hindernissen die het ritme breken. “We hebben sinds vorig jaar enkele showelementen toegevoegd. Er waren natuurlijk al onze traditionele bruggen en kleine bergjes, maar we wilden toch nog wat meer diversiteit in het parcours. Dus hebben we zelf een zandbak gelegd en enkele wasbordjes toegevoegd. De toeschouwers appreciëren dat.”

Verder typisch voor Otegem: de wel erg lange asfaltstrook richting aankomst. Van de 2650 meter die de omloop lang is, moeten de renners bijna een kilometer over verharde stroken rijden. Daar kunnen scheve situaties soms worden rechtgezet, terwijl de echte verschillen in de weides worden gemaakt.

Programma en info

Programma maandag 15 januari 2023

12.30 uur: G-Cyclocross

13.45 uur: Elite vrouwen en jeugdcategorieën

15.00 uur: Elite mannen en beloften

Locatie

Heestertstraat, Otegem

Publieksinformatie

Tickets kunnen ter plaatse gekocht worden voor 12 euro per stuk. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Favorieten mannen

De cross van Otegem is doorgaans een van de lastigste te voorspellen wedstrijden van het jaar. Simpelweg omdat de belangen die de renners er hebben, grotendeels pas daags voordien worden bepaald in het BK. Renners die in Meulebeke een slechte dag hebben of geklopt worden, zullen in Otegem graag de ziel uit hun lijf rijden om de herkansing naar hun hand te zetten. Terwijl de kersverse kampioen na een korte nacht vaak wat motivatie en frisheid mist.

Wat zeker is: Eli Iserbyt is vrijwel nooit ongemotiveerd. Hij is – voorlopig – een van de twee topfavorieten voor het Belgisch kampioenschap die ook in Otegem aan het vertrek komt. Iserbyt werd tijdens de kerstperiode ziek en liet vervolgens enkele crossen links liggen, maar een generale repetitie in Zonhoven leerde hem dat hij gerust mag hopen op de titel. En als Iserbyt kan meedoen om een nationale titel, dan zit misschien ook de zege in Otegem erin.

Laurens Sweeck is titelverdediger in Otegem. Al was zijn overwinning van vorig jaar ook best veelbesproken. Daags voordien moest Sweeck op het BK pas in de slotronde de duimen leggen voor Michael Vanthourenhout, maar achteraf zat het spel op de wagen toen Sweeck claimde dat door de mecaniciens van Vanthourenhout gehinderd was. In Otegem werd Vanthourenhout dan weer door Sweeck – ongewild – de materiaalpost in gedwongen. “Sukkelaar”, zei de Belgisch kampioen achteraf. “Stond er geen fiets klaar voor Michael? Dan zijn ze weer de fout in gegaan, de mecaniciens”, riep Sweeck dan weer bij HLN. We hopen deze keer op minder rivaliteit.

Michael Vanthourenhout staat, net als Thibau Nys, vooralsnog niet op het startblad. De twee grote kanshebbers van het BK voor beloften wél. Emiel Verstrynge, misschien wel de grootste kanshebber bij de U23-renners, doet in Otegem mee. Net als Europees kampioen Jente Michels. De twee toonden zich tijdens de afgelopen kerstperiode geregeld in de top 10 tussen de profs, waardoor je hen ook hier kortbij het podium mag verwachten.

Datzelfde kan je zeggen van Joran Wyseure. Een renner die enorm van vlakke weidecrossen zoals deze houdt, en bovendien al fulltime prof. Wyseure zette een gigantische stap deze winter en mocht in Val di Sole zelfs al op een Wereldbeker-podium. Verder mogen ook Nederlander Ryan Kamp, Lander Loockx en Thijs Aerts hopen op een mooie ereplaats.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Laurens Sweeck, Joran Wyseure

* Emiel Verstrynge, Jente Michels, Ryan Kamp

Favorieten vrouwen

De organisatie kan ons de voorlopige startlijst van de vrouwen nog niet voorleggen. Van zodra wij de deelnemerslijst ontvangen, wordt de voorbeschouwing aangevuld.

Favorieten volgens WielerFlits

***

**

*

Weer en TV

Eindelijk eens geen regenachtige editie van de cross in Otegem. Ten minste, als we Meteovista mogen geloven. Het blijft maandag wel droog in Otegem, maar de temperaturen klimmen niet hoger dan 3 graden Celsius. De wind blaast vanuit het noordwesten, wat voor een nog kouder gevoel kan zorgen.

De West-Vlaamse zender Focus-WTV komt normaal gezien – net als vorig jaar – met een livestream van de mannen en vrouwen elites.