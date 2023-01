Laurens Sweeck neemt na BK-teleurstelling sportieve revanche in Otegem

De manneneditie van de Cyclocross van Otegem is gewonnen door Laurens Sweeck. De kopman van Crelan-Fristads reed halfweg koers weg van zijn voornaamste concurrenten, soleerde vervolgens naar de overwinning en neemt zo sportieve revanche voor zijn tweede plaats op het BK in Lokeren.

Daags na het BK veldrijden zakt de veldritkaravaan traditiegetrouw af naar het West-Vlaamse Otegem, een deelgemeente van Zwevegem, voor de Betafence Cyclocross. In deze herkansingswedstrijd voor de nationale titelstrijd kon de organisatie – bij de mannen – rekenen op de smaakmakers van het Belgisch kampioenschap. Kersvers kampioen Michael Vanthourenhout werd in laatste instantie nog toegevoegd aan de startlijst en ook Laurens Sweeck en Eli Iserbyt gaven vandaag acte de présence.

Sterke start van Crelan-Fristads

De beste start was echter niet voor Vanthourenhout, Iserbyt of Sweeck, maar voor Joran Wyseure. De regerende wereldkampioen bij de beloften kende een flitsende openingsfase en wist de eerste minuten van de cross te domineren, maar kreeg op een bepaald moment toch het gezelschap van zijn ploegmakker Laurens Sweeck. De twee crossers van Crelan-Fristads duwden nogmaals het gaspedaal in, en dus was het aan de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal om te reageren.

En dat deden de paradepaardjes van Jurgen Mettepenningen met verve. Iserbyt en Vanthourenhout, de twee kopmannen van Pauwels Sauzen-Bingoal, wisten in de derde ronde de aansluiting te forceren, en brachten zo indirect Tim Merlier, Gerben Kuypers en de sterke Jente Michels terug in koers. Sweeck was echter niet van plan om deze renners wat ademruimte te geven, en dus versnelde de kopman van Crelan-Fristads nog maar eens in de Otegemse modder.

Sweeck begint aan solo

Sweeck sloeg al een snel een aardige kloof van een achttal seconden. In de achtervolgende groep was het aan Vanthourenhout om de sportieve kastanjes uit het vuur te halen. De Belgisch- en Europees kampioen bleef enige tijd hangen op een tiental seconden, maar kwam zeker niet dichter en moest niet veel later zijn inspanningen bekopen. Vanthourenhout moest lossen bij de achtervolgers, waar het verrassend genoeg moest komen van Kuypers en Michels.

Voor Vanthourenhout en Iserbyt ging het in deze fase van de cross duidelijk te snel, en dus moest Sweeck alleen nog rekening houden met een eventuele terugkeer van Kuypers, de nieuwe Belgische kampioen elite zonder contract, of Michels. Seizoensrevelatie Kuypers ging nog in z’n eentje op jacht naar de eenzame koploper, maar bleek niet in staat om het gaatje te dichten. Sweeck had de situatie onder controle en reed probleemloos naar zijn vijfde zege van het seizoen.

Wyseure maakte het feestje voor Crelan-Fristads compleet door na een sterke slotfase als tweede te finishen, een moegestreden Kuypers wist zich nog naar een derde plaats te knokken. Michels en Merlier maakten de top-5 vol, Iserbyt (7e) en Vanthourenhout (9e) kwamen niet in het stuk voor.

Cyclocross Otegem 2023

Uitslag, elitemannen

Laurens Sweeck (Crelan-Fristads)

Joran Wyseure (Crelan-Fristads)

Gerben Kuypers (Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini)

4. Jente Michels (Alpecin-Deceuninck)

5. Tim Merlier (Soudal-Quick-Step)

6. Lander Loockx (Deschacht-Hens-Maes)

7. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

8. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal)

9. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

10. Jens Adams (Chocovit)