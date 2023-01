Norbert-Riberolle klopt Van Alphen na late plottwist in Cyclocross Otegem

Marion Norbert-Riberolle heeft in het West-Vlaamse Otegem de Betafence Cyclocross op haar naam geschreven. De Belgische van Crelan-Fristads wist in modderige omstandigheden af te rekenen met Aniek van Alphen, die op weg leek naar de overwinning. Favoriete Denise Betsema kwam niet verder dan de derde stek.

Daags na het BK veldrijden zakt de veldritkaravaan traditiegetrouw af naar het West-Vlaamse Otegem, een deelgemeente van Zwevegem, voor de Betafence Cyclocross. In deze herkansingswedstrijd voor de nationale titelstrijd waren de meeste vrouwelijke veldrittoppers afwezig, maar kon de organisatie alsnog uitpakken met de aanwezigheid van Denise Betsema, Aniek van Alphen, Marion Norbert-Riberolle en Alicia Franck.

Betsema voert de forcing

Betsema rook, bij afwezigheid van onder meer Puck Pieterse, Fem van Empel en Shirin van Anrooij, haar kans, schoot uitstekend uit de startblokken en dook als eerste het veld in. De renster van Pauwels Sauzen-Bingoal wist het veld meteen op een lint te trekken: alleen Norbert-Riberolle, Van Alphen en de jonge Leonie Bentveld bleken in staat om hun wagonnetje aan te haken. Betsema liet het tempo echter niet zomaar zakken en bleef rustig doorstoempen.

In de tweede ronde werd het kaf nogmaals van het koren gescheiden. Bentveld moest na een goede openingsronde wat gas terugnemen en zag zo een zeer bedrijvige Van Alphen, Betsema en Norbert-Riberolle steeds verder wegrijden. De drie koploopsters leken dan weer erg aan elkaar gewaagd, met vele positiewisselingen tot gevolg. Na een sterke tussenfase van Van Alphen, besloot Norbert-Riberolle in de derde ronde het tempo nog wat verder op te drijven.

Van Alphen versus Norbert-Riberolle

Deze versnelling van Norbert-Riberolle bleek funest voor de winstkansen van Betsema, die na een prima openingsfase steeds meer terrein moest prijsgeven en uiteindelijk genoegen moest nemen met een derde plaats. Van Alphen, die andere Nederlandse, bleek wel in staat om het tempo van de Belgische van Crelan-Fristads te volgen, waardoor we ons konden opmaken voor een spannende tweestrijd om de overwinning.

In de voorlaatste ronde volgde een beslissend moment in de koers. In een gladde bocht bleef Norbert Riberolle haperen aan de dranghekken, met een valpartij tot gevolg, waardoor Van Alphen plots vrije baan had. Norbert-Riberolle gaf zich echter niet zomaar gewonnen, leek op een bepaald moment zelfs weer naar Van Alphen toe te rijden, maar trapte vlak voor het ingaan van de slotronde toch op haar adem. Van Alphen kreeg vleugels en begon met een achttal seconden aan de laatste ronde.

Onverwachte uitkomst

Dit leek voor de renster van 777 meer dan voldoende om uit de greep te blijven van Norbert-Riberolle, die in de slotronde alsmaar meer terrein moest prijsgeven. Het venijn zat hem echter in de staart, want Norbert-Riberolle wist in de slotfase toch weer terug te keren bij Van Alphen. De Nederlandse zat duidelijk door haar beste krachten heen en wist een ultieme versnelling van Norbert-Riberolle niet meer te beantwoorden.

Norbert-Riberolle kwam zo alsnog als eerste over de streep, voor een ontgoochelde Van Alphen en Betsema, en wist zo haar BK-teleurstelling door te spoelen.

Cyclocross Otegem 2023

Uitslag, elitevrouwen

Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads) in 49m57s

Aniek van Alphen (777) op 12s

Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m14s

4. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m43s

5. Austin Killips (Nice Bikes) op 3m00s

6. Alicia Franck (De Ceuster-Bonache) op 3m16s

7. Jana Dobbelaere (Individueel) op 3m38s

8. Julie Brouwers (De Ceuster-Bonache) op 3m54s

9. Jinse Peeters (Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini) op 4m52s

10. Joyce Vanderbeken (Bike-Advice Cycling Team) op 5m10s