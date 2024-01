woensdag 10 januari 2024 om 10:00

Otegem staat garant voor de herkansing van het Belgisch kampioenschap

De Otegemse cyclocross geldt als een van de oudste nog bestaande veldritten in Vlaanderen. Zelfs een klassieker als de Duinencross in Koksijde werd in hetzelfde jaar als de cross in Otegem opgericht, namelijk in 1969. WielerFlits neemt je mee in de historie.

De verantwoordelijken, voor die eerste editie? De vzw Otegem Boven. De club was enkele jaren voordien al opgericht, met als doel het inrichten van enkele wielerwedstrijden tijdens ‘den Ommegang’ en de Otegemse kermis.

En daarbij hoorde dus ook een veldrit, met een wel zeer opvallende datum. De maandag daags na het Belgisch kampioenschap zou de vaste plek op de kalender worden. “De renners zagen het als de ‘herkansing’ voor het BK. We hadden vaak de nieuwe Belgische kampioen aan de start, maar meestal won die juist niét na festiviteiten van de dag voordien”, vertelt ex-organisator René Vervaeke ons, die van 1980 tot 2009 een sleutelrol speelde voor de Otegemse cross. Vanwege de datum wordt de cross ook de Weversmisdagcross genoemd, naar de eerste maandag na Driekoningen.

“Geen evidente datum, zo’n maandag die niet in de kerstvakantie valt. En toch hadden we vaak rond de 6.000 toeschouwers. De eerste keer toen we Sven Nys contacteerden om bij ons te komen rijden, zei hij: ‘er zal wel weinig volk zijn zeker, op een maandag?’ Maar hij was toch verbaasd dat de belangstelling zo groot was. De cross in Otegem is dan ook een echt dorpsfeest, waar de mensen graag verlof voor pakken. We hebben daar wel hard voor moeten werken, en we moesten creatief zijn om voor voldoende publiciteit te zorgen. Maar we hadden een goede regio om aan sponsoren te geraken, waardoor we vaak de beste Belgen konden betalen.”

Het hielp ook dat de erelijst in de beginjaren mooi gevuld werd, door crossiconen als Albert Van Damme, de broers De Vlaeminck en Robert Vermeire. “Maar we hebben ook onze tegenslagen gehad. In 1979 hebben we niet kunnen organiseren, omdat het spiegelglad was”, zegt Vervaeke nog. “Dat slechte weer is een constante doorheen de geschiedenis van de cross in Otegem. Sneeuw, ijzel, regen: altijd was het iets. Gelukkig waren we op voorhand financieel veilig voor tegenslagen, anders hadden we al lang niet meer bestaan.”

2009 werd een cruciaal jaar binnen de organisatie, want René Vervaeke trad om administratieve redenen plots af als voorzitter van de organiserende vzw Otegem Boven. Onder leiding van eerst Willy Ovaere en nu Benny Lavaert werd het voortbestaan gegarandeerd. In al die jaren zwichtten de organisatoren nooit voor regelmatigheidscriteriums, maar daar leidde de erelijst nooit onder.

Meer nog, in 1998 boekte Sven Nys in Otegem een van zijn allereerste zeges bij de profs. En in 2014 deed een piepjonge Wout van Aert hetzelfde. Daags na zijn veelbesproken diskwalificatie op het BK voor beloften in Waregem vanwege een valse start, zette Van Aert Klaas Vantornout een hak. Goed voor zijn eerste profzege. Recordhouder is Mathieu van der Poel met vijf overwinningen op rij tussen 2016 en 2020. Bij de dames, die sinds 2013 in Otegem crossen, zijn de twee stuks van Sanne Cant een record.

Laatste winnaars Otegem

Mannen

2023: Laurens Sweeck

2022: Niet georganiseerd, vanwege de coronacrisis

2021: Niet georganiseerd, vanwege de coronacrisis

2020: Mathieu van der Poel

2019: Mathieu van der Poel

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Kevin Pauwels

2014: Wout van Aert

Vrouwen

2023: Marion Norbert-Ribérolle

2022: Niet georganiseerd, vanwege de coronacrisis

2021: Niet georganiseerd, vanwege de coronacrisis

2020: Alicia Franck

2019: Denise Betsema

2018: Sanne Cant

2017: Christine Majerus

2016: Jolien Verschueren

2015: Sanne Cant

2014: Helen Wyman

In seizoen 2023-2024 staat de cross in Otegem gepland op maandag 15 januari 2024.