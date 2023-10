donderdag 19 oktober 2023 om 07:00

Voorbeschouwing: Cyclocross Heerderstrand 2023 – Amper grote namen, maar Bakker doet trainer een plezier

De Cyclocross Heerderstrand is een gloednieuwe C2-cross op de UCI-kalender. De organisatoren zijn al langer actief op de nationaal niveau, maar zetten nu voor het eerst een stapje vooruit. Grote namen staan nauwelijks aan de start, maar met thuisrijdster Manon Bakker en Niels Vandeputte zijn er wel duidelijke topfavorieten WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Parcours

De centrale locatie van deze cross is uiteraard het Heerderstrand. Op en langs het mooie zandstrand heeft de organisatie het perfecte terrein voor een rasechte zandcross.

“Maar vergis je niet: dit is geen zand zoals in Alphen of Antwerpen. Het is stroef zand, waar je maximaal een meter of tien doorheen kan fietsen. We moesten opletten om niet te veel passages in het parcours op te nemen, anders zou het te zwaar worden met te veel loopstroken. De meerwaarde van het strand zit vooral in het prachtige uitzicht”, legt Bert Jan Hamer van het organisatiecomité uit.

Omdat de wedstrijd voor het eerst op UCI-niveau wordt georganiseerd, moest men enkele aanpassingen doorvoeren. “De belangrijkste vernieuwing is dat we de start en finish nu op een verhard deel van het evenemententerrein plaats moeten laten vinden. Voor de uitstraling van de cross is dat ook beter. De andere aanpassingen zijn verwaarloosbaar, waardoor de basis waar iedereen zo enthousiast over was, behouden blijft. Al bij al vindt alles plaats op een smalle strook met een strand en ligweide.”

Op het 3020 meter lange parcours zien we verder ook een balkenpassage terug, en heel wat 180 graden-bochtjes, waardoor techniek geen onbelangrijke rol zal spelen in Heerde.

Programma & info

Programma zaterdag 21 oktober 2023

10u00: Masters mannen

11u15: Junioren mannen

12u30: Vrouwen elite – U23 – junioren

13u45: Mannen elite – U23

15u00: Amateurs mannen

16u00: Nieuwelingen jongens

16u02: Nieuwelingen meisjes

Locatie:

Heerderstrand, Ossenbergweg 8181 MZ Heerde

Gratis toegang!

Praktische info:

Website organisatie

Deelnemerslijsten

Favorieten mannen

Daags voor de Superprestigecross van Overijse, zijn niet al te veel toprenners zinnens om naar het Gelderland af te reizen. Niels Vandeputte, de nummer acht van de Wereldbekercross in Waterloo, is de enige uit de top 40 van de UCI-ranking die present tekent bij de mannen, wat toch heel wat wil zeggen. De 23-jarige Vandeputte is bovendien een technisch wonder, waardoor de zandpassages en vele bochten hem als gegoten zullen liggen.

David Haverdings moet de grote uitdager van Vandeputte worden. De 19-jarige belofte van Baloise-Trek Lions heeft er al een intensief seizoensbegin opzitten, met vijf crossen in zijn eerste veldritmaand. Daarin strandde hij telkens dichtbij de zege, maar het bleef vooral bij ereplaatsen. De piepjonge Haverdings heeft natuurlijk nog alle tijd om zich te ontwikkelen, maar een podiumplaats lijkt hier voor het grijpen te liggen.

Comeback kid Jens Dekker lijkt cross na cross beter te worden. Getuige daarvan zijn twee recente overwinningen op Spaanse bodem, waarin hij de sterke Spaanse kampioen Felipe Orts en Thijs Aerts het zwijgen oplegde. We zijn erg benieuwd hoe Dekker – ooit wereldkampioen bij de junioren – zich stand zal houden in de Nederlandse en Vlaamse crossen, zeker in een van zijn twee thuiscrossen dit seizoen.

Andere namen zien we niet meteen winnen, maar waarom zou de 18-jarige Yordi Corsus zijn podiumplaatsen van de Kleeberg Cross en GP Oisterwijk hier niet kunnen overdoen? Ook Stan Godrie en jonge talenten als Viktor Vandenberghe, Julian Siemons en Danny van Lierop komen aan de start.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Niels Vandeputte

** Jens Dekker, David Haverdings

* Yordi Corsus, Stan Godrie, Danny van Lierop

Favorieten vrouwen

Bij de vrouwen is Manon Bakker de duidelijke topfavoriete. De 24-jarige renster van Crelan-Corendon komt dan ook niet toevallig aan de start. Haar trainer Bert Jan Hamer is namelijk organisator van de cross rondom het Heerderstrand. “Het is een beetje verplicht, maar ze vindt het ook wel leuk”, lacht Hamer in gesprek met WielerFlits. Met de vorm van Bakker zit het ook wel snor, want de crosster kwam in Waterloo als zesde over de aankomst.

Onderschat ook Lauren Molengraaf niet. Het toptalent is pas 18 jaar, maar kan perfect haar vrouwtje staan tussen de toppers. Aan het einde van vorig jaar plaatste ze zich als vijfde in de Krawatencross van Lille, bijna een minuut voor… Manon Bakker. De eerstejaarsbelofte is dus tot alles in staat, maar kan gerust het motto ‘alles mag, niets moet’ hanteren.

Verder is het uitkijken naar heel wat jonge talenten. Iris Offerein (20) en Mae Cabaca (16) bijvoorbeeld, de twee youngsters die uitkomen voor het Deschacht-Hens-Maes-team. Offerein kwam vorig weekend in Oisterwijk al sterk voor de dag met een zevende plek, gevolgd door Puck Langenbarg (17), Anne Knijnenburg (21) en Cabaca. Ze zijn allen kandidaat voor een podiumplaats.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Manon Bakker

** Lauren Molengraaf, Iris Offerein

* Mae Cabaca, Puck Langenbarg, Anne Knijnenburg

Weer en TV

Er is geen rechtstreekse verslaggeving op tv voorzien.

Het lijkt een kille herfstdag te worden met maximumtemperaturen van om en bij de 14 graden Celsius, als we Weeronline mogen geloven. Bovendien zou er ook de gehele dag regen uit de lucht vallen, 8,4 millimeter in totaal. De wind blaast aan vier Beaufort. Zware crossomstandigheden dus!