Niels Bastiaens • dinsdag 17 oktober 2023 om 15:00

Nederlandse crossorganisatoren willen zich verenigen in nieuwe veldritreeks

De organisatoren van de C2-crossen in Nederland vinden dat er een Nederlandse crossreeks of regelmatigheidscriterium moet komen in de nabije toekomst. Meerdere organisaties gingen al op een verkennende manier met elkaar in gesprek, om tot een concept te komen waarbij de Exact Cross als voorbeeld moet dienen.

In België is het fenomeen van het regelmatigheidscriterium al decennia lang een dingetje. De Superprestige veldrijden verenigde in veldritseizoen 1982-1983 voor het eerst vier Belgische crossen, de GVA Trofee (nu X2O Trofee) deed vanaf 1987-1988 hetzelfde met zeven crossen in de Antwerpse Kempen. Er werd ook een algemeen puntenklassement aan gekoppeld, iets waar de nieuwere Exact Cross (sinds 2016-2017) bewust niet voor koos om geen wildgroei aan klassementen te creëren.

Niveau onder de Wereldbeker

De Wereldbeker (dit seizoen met Hulst en Hoogerheide als Nederlandse haltes) overstijgt deze regelmatigheidsklassementen in het huidige veldrijden inmiddels. Maar deze opperbeker buiten beschouwing gelaten, zien we sinds het wegvallen van Gieten uit de Superprestige geen Nederlandse crossen meer in een klassement. Dat zette enkele Nederlandse organisatoren aan het denken.

“Het is belangrijk voor het Nederlandse veldrijden dat er ook op een lager niveau – onder de Wereldbeker – voldoende mooie UCI-wedstrijden worden georganiseerd, zodat Nederlandse renners dichter bij huis hun UCI-punten kunnen rapen. Daar ontbreekt het op dit moment wat aan”, vindt Bert Jan Hamer van de nieuwe Heerderstrand Cyclocross.

Verkennende gesprekken

Naast de cross op het Heerderstrand, zien we anno 2023 de Kleeberg Cross in Mechelen, GP Oisterwijk, Nacht van Woerden en Cyclocross in Rucphen op de UCI-kalender staan als C2-cross. “Wil je het veldrijden in Nederland aantrekkelijk houden op een zeker niveau, dan moeten we vol voor een klassementsreeks zoals de Exact Cross gaan. Er zijn al wat verkennende gesprekken geweest en ik denk zeker dat Nederland hier aan toe is”, vult Hans Cornelis, voorzitter van de GP van Oisterwijk, aan.

“Voorlopig blijft het even bij verkenningen. De harde realiteit is dat alles valt of staat met centen. Die moeten voorradig zijn als je zo’n reeks wil oprichten, de juiste mensen en sponsoren moeten er hun armen onder zetten. Maar de wil en zin is aanwezig bij de organisatoren van de C2-crossen”, aldus Cornelis.

Hamer beaamt: “We moeten eerst onze eigen cross evalueren, maar de volgende stap is kijken hoe we nationaal samen kunnen gaan. We weten nog niet in welke vorm, maar we willen zeker meewerken om de krachten te bundelen.”

De organisatie van de Nacht van Woerden is nog niet betrokken bij de gesprekken die al gevoerd zijn, maar laat wel weten open te staan voor gesprekken. “We zijn blij dat we nu ons eigen beleid kunnen voeren en vinden die zelfstandigheid prettig, maar staan zeker open om te praten”, vertelt bestuursvoorzitter Marien Groenendijk. “Als het voordelen biedt voor alle Nederlandse crossen, bijvoorbeeld qua zichtbaarheid en startveld, dan is dat interessant.”